Phòng tắm nhỏ đừng cố nhét bồn rửa vào trong: 4 cách bố trí mới vừa rộng hơn vừa đẹp hơn

Khi cải tạo một căn nhà có phòng tắm nhỏ, nhiều người vẫn mặc định phải bố trí đủ ba khu vực: bồn cầu, vòi sen và bồn rửa mặt. Cách làm này quen thuộc đến mức đôi khi chúng ta quên đặt câu hỏi: phòng tắm chỉ rộng vài mét vuông thì có nhất thiết phải "nhét" cả ba chức năng vào cùng một chỗ?

Chủ nhân một căn hộ có phòng tắm chỉ khoảng 3m² từng gặp đúng vấn đề này. Nếu tiếp tục đặt một bộ tủ chậu rửa mặt thông thường bên trong, lối đi sẽ bị thu hẹp đáng kể, khoảng trống quanh bồn cầu cũng trở nên chật chội. Sau khi trao đổi với đơn vị thi công, cô quyết định làm điều ngược lại: đưa khu vực rửa mặt ra khỏi phòng tắm.

Thay đổi tưởng nhỏ này lại khiến không gian dễ sử dụng hơn hẳn.

Vì sao bồn rửa mặt truyền thống dễ khiến phòng tắm nhỏ càng chật?

Một bộ tủ chậu rửa mặt không chỉ chiếm diện tích mặt sàn. Người sử dụng còn cần khoảng trống phía trước để đứng, cúi người, mở ngăn kéo hoặc cánh tủ. Vì vậy, trong một phòng tắm chỉ khoảng 3-5m², chiếc tủ tưởng không quá lớn có thể lấy đi phần đáng kể diện tích sử dụng.

Nếu tủ chậu đặt sát bồn cầu, việc xoay người cũng dễ va vào cạnh tủ. Nếu đặt gần khu tắm, mặt bàn và tủ thường xuyên tiếp xúc với hơi nước, khiến các khe silicone quanh tường dễ đổi màu, mốc hoặc tích tụ cặn bẩn sau một thời gian sử dụng.

Một bất tiện khác chỉ thực sự thấy rõ khi gia đình có nhiều người: tất cả chức năng đều nằm trong cùng một phòng. Buổi sáng, một người đang đánh răng hoặc rửa mặt thì người khác muốn dùng nhà vệ sinh cũng phải đứng chờ. Gia đình có trẻ nhỏ, người già hoặc nhiều thành viên càng dễ rơi vào cảnh "xếp hàng" trước cửa phòng tắm.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều thiết kế nhà nhỏ áp dụng kiểu tách khu vực rửa mặt ra khỏi khu vệ sinh và khu tắm. Không chỉ giải phóng diện tích, cách bố trí này còn giúp nhiều người có thể sử dụng các chức năng khác nhau cùng lúc.

Dưới đây là 4 cách bố trí đáng tham khảo.

1. Đưa bồn rửa ra ngoài và dùng tường lửng để phân chia không gian

Đây là một trong những phương án dễ áp dụng nhất nếu bên ngoài cửa phòng tắm vẫn còn một khoảng trống nhỏ.

Bồn rửa được chuyển ra bên ngoài, sau đó xây một bức tường lửng để tạo ranh giới giữa khu vực rửa mặt với hành lang hoặc không gian bên cạnh. Tường không cần xây kín lên trần mà chỉ cần đủ cao để che mặt bàn và những vật dụng phía dưới.

Ưu điểm lớn của kiểu thiết kế này là tạo được cảm giác riêng tư nhưng không làm căn nhà tối và bí như một bức tường kín. Ánh sáng vẫn có thể xuyên qua phần phía trên, không khí lưu thông tốt hơn và khu vực rửa mặt cũng có cảm giác rộng rãi hơn.

Nếu muốn che chắn kỹ hơn, có thể bổ sung kính mờ hoặc kính sọc phía trên tường lửng. Cách làm này đặc biệt phù hợp với những căn hộ có hành lang hẹp nhưng vẫn muốn khu vực rửa mặt trông gọn và có chủ ý thiết kế.

Một lưu ý là chiều cao tường lửng nên được tính toán dựa trên chiều cao mặt bàn và tầm nhìn thực tế của người sử dụng. Không nên xây quá thấp khiến việc che chắn gần như mất tác dụng, nhưng cũng không cần quá cao vì sẽ làm mất ưu điểm thoáng sáng của thiết kế mở.

2. Kết hợp khu vực rửa mặt với ban công hoặc khu giặt

Nếu căn hộ có ban công hoặc khu giặt có sẵn hệ thống cấp thoát nước, đây lại là vị trí rất đáng cân nhắc.

Bồn rửa mặt có thể đặt cạnh máy giặt, sử dụng chung khu vực kỹ thuật. Phía dưới mặt bàn bố trí máy giặt, bên cạnh hoặc phía trên là chậu rửa. Nhờ vậy, một khu vực vốn dành riêng cho giặt giũ có thể đảm nhiệm thêm chức năng rửa tay, rửa mặt hoặc vệ sinh một số đồ dùng nhỏ.

Ban công thường có khả năng thông gió tốt hơn phòng tắm kín. Hơi nước sau khi sử dụng cũng nhanh khô hơn, giúp hạn chế cảm giác ẩm thấp quanh mặt bàn và tủ.

Tuy nhiên, đây không phải phương án có thể áp dụng tùy ý. Trước khi quyết định, cần kiểm tra kỹ hệ thống cấp nước, thoát nước và quy định cải tạo của căn hộ. Đặc biệt với nhà cũ, nhiều ban công không có sẵn đường thoát nước phù hợp, việc bổ sung đường ống có thể làm tăng chi phí và cần xử lý chống thấm cẩn thận.

3. Thiết kế một bồn rửa nhỏ ngay gần lối vào

Một cách khác khá thú vị là đặt khu vực rửa tay gần cửa ra vào.

Thực tế, nhu cầu rửa tay ngay sau khi từ bên ngoài trở về nhà ngày càng được nhiều gia đình chú ý. Thay vì phải đi xuyên qua phòng khách hoặc chờ người khác sử dụng nhà vệ sinh, một chậu rửa nhỏ gần sảnh vào giúp thao tác này nhanh hơn.

Thiết kế nên tối giản, ưu tiên chậu nhỏ, mặt bàn gọn và hạn chế nhiều ngăn tủ cồng kềnh. Nếu lối vào đủ rộng, có thể bố trí thêm gương, móc treo khăn hoặc một kệ nhỏ đựng xà phòng và vật dụng cần thiết.

Tất nhiên, phương án này chỉ phù hợp khi khu vực sảnh có đủ chiều rộng. Nếu lối vào vốn đã hẹp, việc cố thêm một bồn rửa có thể tạo ra tác dụng ngược, khiến khu vực di chuyển trở nên vướng víu.

4. Tạo khu vực rửa mặt riêng ở hành lang trước phòng tắm

Với những căn hộ có phòng tắm mở ra hành lang, việc đưa bồn rửa ra ngay bên ngoài cửa có thể là giải pháp khá hợp lý.

Khi đó, bên trong phòng tắm chỉ giữ lại khu vệ sinh và khu tắm, còn bồn rửa trở thành một khu vực độc lập. Cách phân chia này giúp phòng tắm bên trong rộng hơn, đồng thời hai người có thể sử dụng song song mà không ảnh hưởng đến nhau.

Nếu làm mặt bàn, nên ưu tiên vật liệu có khả năng chịu nước tốt và thiết kế kiểu treo thay vì đặt tủ kín sát sàn. Khoảng trống phía dưới giúp việc lau dọn dễ hơn, đồng thời hạn chế các góc dễ đọng nước và ẩm mốc.

Chiều rộng mặt bàn cũng cần được cân nhắc dựa trên thực tế sử dụng. Nếu có đủ không gian, mặt bàn rộng từ khoảng 90cm trở lên sẽ thoải mái hơn vì ngoài vị trí chậu rửa vẫn còn chỗ để đồ vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là đảm bảo lối đi đủ rộng và cửa phòng tắm không va vào người đang đứng sử dụng bồn rửa.

Không phải cứ "đủ bộ" mới là thiết kế tốt

Bồn rửa đặt trong phòng tắm vẫn là lựa chọn phù hợp với rất nhiều ngôi nhà, đặc biệt khi diện tích đủ rộng. Nhưng với căn hộ nhỏ, việc giữ nguyên bố cục truyền thống đôi khi chỉ khiến từng khu vực đều trở nên chật chội.

Thay vì cố đưa mọi chức năng vào một căn phòng vài mét vuông, có thể chia chúng ra thành những khu vực nhỏ hơn nhưng hoạt động độc lập. Khi đó, phòng tắm rộng hơn, việc sử dụng vào giờ cao điểm thuận tiện hơn, còn tổng thể căn nhà cũng có cảm giác gọn gàng và hiện đại hơn.

Điểm quan trọng nhất không phải là chạy theo một xu hướng thiết kế mới, mà là nhìn lại thói quen sinh hoạt của chính gia đình mình. Nếu việc đưa bồn rửa ra ngoài giúp giảm cảnh chen chúc mỗi sáng, dễ vệ sinh hơn và tận dụng được một góc không gian đang bỏ trống, đó có thể là thay đổi rất đáng cân nhắc khi cải tạo nhà nhỏ.