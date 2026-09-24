Phòng tắm nên đóng hay mở cửa sau khi sử dụng? Câu trả lời của chuyên gia khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ

Sau mỗi lần tắm nước, hơi nước có thể đọng trên gương, tường, trần, cửa kính và các khe gạch. Nếu căn phòng liên tục ẩm và không được thông gió, đây là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết nấm mốc phát triển ở những nơi có độ ẩm. Môi trường ẩm mốc có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe ở người nhạy cảm như nghẹt mũi, đau họng, ho, thở khò khè, kích ứng mắt hoặc phát ban. Người mắc hen hoặc dị ứng với nấm mốc có thể gặp phản ứng nghiêm trọng hơn.

Vậy chúng ta nên đóng hay mở cửa nhà tắm sau khi sử dụng? Câu trả lời không đơn giản là luôn đóng hay luôn mở. Yếu tố quan trọng nhất là phòng tắm có hệ thống thông gió ra bên ngoài hay không.

Phòng tắm có cửa sổ hoặc quạt hút: Nên đóng cửa chính

Nguyên tắc chung với phòng tắm là đóng cửa phòng chính và mở cửa phụ. Với những căn hộ có quạt thông gió, sau khi sử dụng nên đóng cửa chính, đồng thời bật quạt hút hoặc mở cửa phụ để đưa không khí ẩm ra bên ngoài.

Cách làm này giải quyết đồng thời hai vấn đề, vừa giúp hơi ẩm thoát khỏi phòng tắm, vừa hạn chế việc đẩy không khí ẩm, mùi khó chịu từ khu vực này sang phòng ngủ, phòng khách và những không gian khác.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cũng khuyến nghị sử dụng quạt thông gió có đường thoát khí ra ngoài hoặc mở cửa sổ trong và sau khi tắm. Mục đích quan trọng là đưa hơi ẩm ra khỏi ngôi nhà, thay vì chỉ di chuyển chúng từ phòng tắm sang một căn phòng khác.

Do đó, với một phòng tắm đã có cửa sổ hoặc quạt hút hoạt động hiệu quả, không nhất thiết phải mở cửa chính sau mỗi lần sử dụng.

CDC cũng khuyến nghị bảo đảm không khí trong nhà lưu thông tốt và sử dụng quạt hút trong phòng tắm có đường thoát ra ngoài.

EPA cho biết nếu nấm mốc trong khu vực vòi sen hoặc những vị trí khác của phòng tắm thường xuyên quay trở lại, việc tăng thông gió bằng cách chạy quạt hoặc mở cửa sổ, kết hợp vệ sinh thường xuyên, có thể giúp hạn chế tình trạng này.

Không có cửa sổ, không có quạt hút thì sao?

Nhiều phòng tắm trong căn hộ, nhà trọ hoặc nhà có diện tích nhỏ nằm hoàn toàn bên trong công trình, không có cửa sổ và cũng không được trang bị quạt hút. Nếu đóng kín cửa ngay sau khi tắm, lượng hơi nước lớn sẽ bị giữ lại bên trong.

Trong trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo rằng có thể tạm thời mở cửa phòng tắm cho đến khi nước trên sàn khô rồi đóng lại.

EPA cũng lưu ý tăng sự lưu thông của không khí bằng cách mở cửa ra vào hoặc cửa sổ khi phù hợp có thể giúp hạn chế tình trạng ngưng tụ hơi nước.

Như vậy, nếu phòng tắm hoàn toàn không có đường thoát khí ra ngoài, việc mở cửa chính sau khi sử dụng có thể là giải pháp hỗ trợ thông gió. Tuy nhiên, đây về bản chất vẫn là đưa hơi ẩm sang phần còn lại của ngôi nhà, chứ không phải giải pháp tối ưu như một chiếc quạt hút có đường dẫn ra ngoài.

Lưu ý quan trọng sau khi sử dụng

Dù đóng hay mở cửa, điều quan trọng vẫn là làm giảm lượng nước còn lại trong phòng. Mọi người nên lưu ý rằng, môi trường phòng tắm ẩm ướt rất dễ xuất hiện cặn bẩn và nấm mốc. Một biện pháp đơn giản là dùng cây gạt nước để loại bỏ nước còn bám trên tường và cửa kính, đồng thời lau lại sàn sau khi sử dụng. Khi tắm nước nóng, nên bật quạt thông gió để giảm lượng hơi nước ngưng tụ trên tường và trần.

Nếu có cửa sổ, việc mở cửa sổ sau khi tắm cũng giúp hơi ẩm thoát ra ngoài nhanh hơn.

EPA đặc biệt lưu ý những bề mặt xuất hiện hiện tượng ngưng tụ nước cần được làm khô và nguyên nhân gây ẩm phải được xử lý. Cơ quan này khuyến nghị giữ độ ẩm trong nhà dưới 60%, lý tưởng trong khoảng 30-50%, để hạn chế điều kiện thuận lợi cho nấm mốc.

(Tổng hợp)