Mẹ tôi thường luân phiên nấu 4 món thịt này cho bữa cơm: Món nào cũng ngon, từ già đến trẻ đều thích

Thời điểm hiện tại đã bước vào cuối tháng Chín, chuẩn bị sang tháng Mười, thời tiết dần se lạnh, không khí trở nên khô hơn, làm thay đổi khẩu vị và sức khỏe tổng thể của gia đình. Vào khoảng thời gian này trong năm, việc ăn nhiều thịt heo cộng với việc ít vận động hơn vào mùa thu và mùa đông sẽ dễ gây cảm giác ngấy. Do đó, bạn có thể dần thay thế những món chính cho bữa ăn của gia đình mình bằng 4 loại thịt khác, chế biến theo nhiều cách khác nhau để giữ ẩm và bồi bổ cơ thể. Thịt bò giúp xương khớp chắc khỏe, thịt gà làm ấm và bổ dưỡng, cá thanh nhẹ và dễ tiêu hóa, còn thịt vịt dịu nhẹ và không gây nóng. Luân phiên các món ăn này trong suốt tuần, trẻ con ăn ngon miệng, còn người lớn thì da mặt hồng hào hơn. Hôm nay, chúng ta cùng theo dõi 4 công thức nấu ăn đơn giản với các loại thịt này nhé. Những công thức nấu ăn này đơn giản, dễ làm nên ngay cả những người mới học nấu ăn cũng có thể dễ dàng thực hiện được.

1. Thịt ức bò hầm cà chua và khoai tây

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 500g thịt ức bò, 3 quả cà chua, 2 củ khoai tây, nửa củ hành tây, 4 lát gừng, 2 cọng hành lá, 1 hoa hồi, 2 lá nguyệt quế, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước tương đen, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 5 viên đường phèn, muối vừa ăn và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món thịt bò hầm cà chua và khoai tây

Bước 1: Rửa sạch và cắt thịt ức bò thành từng miếng vuông khoảng 3cm, ngâm trong nước khoảng 30 phút, thay nước hai lần trong quá trình ngâm. Sau đó vớt thịt ức bò ra và để ráo nước. Cho thịt ức bò vào nồi nước, thêm gừng thái lát, hành lá cắt khúc và rượu nấu ăn. Đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt và tiếp tục nấu trong 2 phút. Vớt thịt ức bò ra và rửa sạch với nước ấm.

Bước 2: Khía hình chữ X trên đầu quả cà chua, chần qua nước sôi để bóc vỏ, rồi cắt nhỏ; gọt vỏ khoai tây và cắt thành miếng; thái hành tây và để riêng. Bạn có thể thêm nửa củ cà rốt nếu thích. Cho một ít dầu vào nồi, thêm đường phèn và xào trên lửa nhỏ cho đến khi đường tan chảy và chuyển thành màu caramel, sau đó cho thịt ức bò vào và đảo nhanh để thịt được phủ đều lớp caramel.

Bước 3: Cho hành tây, hoa hồi, lá nguyệt quế và một nửa số cà chua thái miếng vào, xào đến khi nước sốt sánh lại, sau đó cho nước tương và nước tương đen vào, đảo đều. Đổ nước nóng vào sao cho ngập thịt ức bò, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 1 giờ. Thêm khoai tây và cà chua còn lại. Tiếp tục đun nhỏ lửa trong 20 phút cho đến khi khoai tây mềm. Nêm muối vừa ăn, sau đó tăng lửa để nước sốt sánh lại.

2. Thịt gà kho nấm hương

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 4 đùi gà, 8 nấm hương khô, 1 quả ớt chuông xanh, nửa quả ớt chuông đỏ, lượng gừng băm vừa đủ, 2 tép tỏi băm, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh bột bắp, một nhúm tiêu trắng, lượng muối vừa đủ và lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món thịt gà kho nấm hương

Bước 1: Lọc bỏ xương đùi gà và cắt thành miếng nhỏ. Cho nước tương, rượu nấu ăn, bột bắp, tiêu trắng và một chút muối vào, trộn đều và ướp trong 20 phút. Ngâm nấm hương khô trong nước ấm trước. Sau khi ngâm, vắt hết nước và cắt nấm thành những lát dày. Cắt ớt chuông xanh và đỏ thành từng miếng vừa ăn và để riêng.

Bước 2: Đổ dầu vào chảo, khi dầu nóng thì cho gừng thái sợi và tỏi băm vào xào thơm. Sau đó, cho thịt đùi gà đã ướp vào đảo nhanh. Khi thịt gà chuyển sang màu trắng, cho nấm hương thái lát vào và tiếp tục xào, để nấm ngấm dầu từ thịt gà. Thêm dầu hào và một ít nước ngâm nấm hương, đảo đều, đậy nắp nồi và đun nhỏ lửa trong 3 phút. Cho các miếng ớt chuông xanh và đỏ vào, tăng nhiệt và xào nhanh cho đến khi chín tới. Nếm thử độ mặn, thêm chút muối nếu cần, đảo đều, sau đó tắt bếp và bày ra đĩa.

3. Cá vược hấp

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 con cá vược (khoảng 600g), 1 củ gừng, 1 củ hành lá, nửa quả ớt ngọt đỏ, 3 muỗng canh nước tương cá hấp, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, một nhúm muối và 2 muỗng canh dầu ăn.

Cách làm món cá vược hấp

Bước 1: Loại bỏ vảy và nội tạng của cá vược, làm sạch kỹ lưỡng, đặc biệt chú ý cạo sạch lớp màng đen bên trong bụng. Khía hai đường ở mỗi bên thân cá hoặc cắt cá cắt thành từng dải. Xoa đều cá cả bên trong lẫn bên ngoài với một ít muối và rượu nấu ăn, nhét các lát gừng và khúc hành lá vào bụng cá, rồi ướp trong 10 phút. Đặt vài cọng hành lá và vài lát gừng ở đáy đĩa, sau đó đặt cá lên trên. Điều này giúp hơi nước lưu thông và cá được làm nóng đều hơn.

Bước 2: Đun sôi nước trong nồi hấp, đặt đĩa cá lên xửng, hấp ở lửa lớn trong 8 phút, tắt bếp và để yên trong 2 phút trước khi lấy ra. Đổ bỏ phần nước tanh đã bốc hơi ra khỏi đĩa, gỡ bỏ các lát gừng và đoạn hành lá khỏi cá, sau đó phủ lên trên cá hành lá thái nhỏ và ớt ngọt thái sợi. Rưới đều nước tương cá hấp lên cá, chú ý đổ dọc theo mép đĩa chứ không đổ trực tiếp lên cá.

4. Vịt om bia

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 600g thịt vịt, 1 lon bia, 5 lát gừng, 4 tép tỏi, 3 quả ớt khô, 1 hoa hồi, 1 miếng quế nhỏ, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước tương đen, 6 viên đường phèn, muối vừa ăn và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món vịt om bia

Bước 1: Cắt thịt vịt thành từng miếng, cho vào nồi nước lạnh, thêm vài lát gừng và một ít rượu nấu ăn, chần sơ qua, sau đó vớt ra, rửa sạch và để ráo nước. Cho thịt vịt vào nồi, xào trên lửa vừa cho đến khi mỡ từ da vịt chảy ra. Sau đó lấy thịt vịt ra, để dùng sau. Để lại một chút mỡ vịt trong nồi, thêm đường phèn và xào trên lửa nhỏ cho đến khi đường chuyển sang màu caramel, sau đó cho các miếng vịt vào và đảo đều để vịt được phủ đều lớp caramel.

Bước 2: Cho thêm gừng thái lát, tỏi băm, ớt khô, hoa hồi và quế vào, xào cho đến khi các loại gia vị tỏa ra mùi thơm nồng. Cho nước tương và nước tương đen vào, đảo đều, sau đó đổ cả lon bia vào, sao cho ngập hết các miếng vịt. Sau khi đun sôi trên lửa lớn, giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh trong 30 phút để thịt vịt ngấm hoàn toàn hương thơm mạch nha của bia. Mở nắp, thêm muối cho vừa ăn, tăng lửa để đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại và bám đều vào các miếng vịt, sau đó lấy ra đĩa và thưởng thức.

4 loại thịt này, được chế biến luân phiên, sẽ giúp bữa ăn tháng Mười của bạn không hề nhàm chán. Thịt bò hầm mềm và đậm đà, thịt gà mềm mượt và thơm lừng, cá ngọt thanh và vị vịt thấm đẫm hương thơm của bia - mỗi món ăn đều sẽ làm hài lòng cả gia đình bạn. Thực tế, dinh dưỡng theo mùa không nhất thiết phải cần nhiều thịt; việc lựa chọn đúng nguyên liệu và phương pháp nấu có thể làm cho ngay cả những bữa ăn đơn giản tự nấu tại nhà cũng có lợi cho sức khỏe. Hãy tận dụng cuối tuần để thử một trong những món ăn này và để gia đình bạn trải nghiệm một hương vị ấm áp khác biệt trong tháng Mười.