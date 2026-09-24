Suất ăn bán trú trường công ở Hà Nội đầy đặn, ngon mắt vẫn gây tranh cãi, phụ huynh phản ánh điều bất ngờ

Bữa ăn bán trú là một phần quan trọng trong sinh hoạt học đường của học sinh tiểu học, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần học tập của trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của phụ huynh về chất lượng và cách chế biến món ăn cho học sinh vẫn thường xuyên trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Một bà mẹ ở Hà Nội mới đây đăng tải bài viết thể hiện sự không hài lòng về khay cơm bán trú tại trường tiểu học của con. Phụ huynh này so sánh hình thức khay cơm cấp 1 với phần ăn thời sinh viên, cho rằng cách cắt thái rau củ và đậu hũ quá lớn, chưa phù hợp với độ tuổi trẻ em đang trong giai đoạn thay răng.

Chị phản ánh con mình thường xuyên khóc sau khi đi học về vì cơm không hợp vị, thậm chí gặp tình trạng nôn trớ khi bị giáo viên nhắc nhở ăn rau, khiến bữa ăn ở trường trở thành áp lực đối với trẻ.

Những suất ăn gây tranh cãi (Ảnh: group phụ huynh)

Nhiều ý kiến không đồng tình

Dù vậy, ý kiến từ đông đảo các phụ huynh khác lại không đồng tình với góc nhìn này. Quan sát hình ảnh được công khai từ cổng thông tin của nhà trường, các khay cơm bán trú được chuẩn bị tương đối đầy đủ các nhóm chất gồm cơm trắng, món mặn (thịt băm, trứng, đậu hũ), món xào, canh và kèm theo sữa tươi hoặc nước trái cây. Thực đơn được thay đổi theo ngày, đảm bảo vệ sinh và định lượng cho học sinh tiểu học.

Phần ăn trên nhìn chung hoàn toàn đạt tiêu chuẩn về định lượng lẫn dinh dưỡng cho một bữa trưa tại trường công lập. Nhiều người chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con khi đã tập cho trẻ ăn thô, tự lập gặm đùi gà, cánh gà hay ăn đa dạng các loại rau củ ngay từ lúc 3, 4 tuổi.

Cha mẹ cần rèn luyện để con thích nghi với môi trường tập thể, thay vì đòi hỏi nhà trường phải điều chỉnh phương pháp chế biến theo ý muốn cá nhân của từng gia đình. Việc học sinh khó ăn hoặc không ăn hết phần lớn xuất phát từ thói quen ăn uống tại nhà, thay vì lỗi từ phía bếp ăn.

Tranh cãi này phản ánh sự khác biệt trong tư duy nuôi dạy con giữa môi trường mầm non và bậc tiểu học. Khi chuyển sang cấp 1, trẻ cần chủ động hơn trong các kỹ năng tự phục vụ, bao gồm việc tự nhai nuốt và xử lý thức ăn nguyên miếng. Việc phụ huynh quá bao bọc, yêu cầu nhà trường phải chế biến thức ăn nhuyễn hoặc theo sát từng học sinh như ở lứa tuổi mẫu giáo được đánh giá là thiếu thực tế trong môi trường giáo dục phổ thông.

Ở chiều ngược lại, nếu một học sinh thường xuyên khóc, nôn trớ hoặc chịu áp lực trong giờ ăn, gia đình và giáo viên vẫn cần tìm hiểu nguyên nhân cụ thể để có cách hỗ trợ phù hợp khi cần thiết.

Điều quan trọng là khi có vấn đề phát sinh, phụ huynh và giáo viên nên trao đổi trực tiếp để tìm nguyên nhân và cách hỗ trợ phù hợp, thay vì vội vàng quy kết trách nhiệm từ một hình ảnh hay một bữa ăn. Một khay cơm có thể chưa hợp khẩu vị của một đứa trẻ, nhưng đó cũng có thể là cơ hội để trẻ từng bước học cách thích nghi với những điều khác biệt ngoài gia đình.