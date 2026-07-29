Phụ huynh Hà Nội sắp được theo dõi 100% bữa ăn bán trú của con qua điện thoại

Theo Báo điện tử Chính Phủ, chiều 28/7, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức ra mắt Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck). Cụ thể, hệ thống giúp phụ huynh theo dõi thực đơn hằng ngày, tra cứu nguồn gốc thực phẩm và cập nhật thông tin liên quan đến bữa ăn bán trú của con ngay trên nền tảng số.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang, thành phố Hà Nội hiện có quy mô giáo dục rất lớn với 3.621 cơ sở giáo dục. Trong số đó, có tới 3.202 cơ sở tổ chức bữa ăn bán trú (chiếm tỉ lệ 88,4%), phục vụ nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày cho hơn 1,18 triệu học sinh. HanoiCheck được xây dựng như một cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất trên toàn thành phố, giúp từng bước thay thế hồ sơ giấy bằng quản lý số. Qua đó, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý bữa ăn học đường.

Hệ thống HanoiCheck là một hệ sinh thái số toàn diện với 5 hợp phần then chốt gồm: hồ sơ dinh dưỡng điện tử lưu trữ và theo dõi chi tiết chế độ dinh dưỡng của từng nhóm học sinh; Quản lý nhà cung cấp chuẩn hóa dữ liệu về năng lực, hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung ứng suất ăn và thực phẩm; Kiểm soát an toàn thực phẩm số tích hợp giải pháp camera AI để giám sát trực tiếp các bếp ăn trường học, bảo đảm quy trình chế biến đúng chuẩn; Ứng dụng dành cho cha mẹ học sinh là kênh tương tác trực tiếp giúp phụ huynh theo dõi thực đơn, nguồn gốc thực phẩm và chất lượng bữa ăn của con em mình; Bảng điều khiển (Dashboard) điều hành cung cấp bức tranh toàn cảnh và dữ liệu thời gian thực cho lãnh đạo Thành phố và các cơ quan quản lý.

Ảnh minh họa

Theo đó, quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm trên hệ thống được thực hiện nghiêm ngặt qua 5 bước: Cập nhật dữ liệu; Lưu mẫu và xác thực điện tử; Hệ thống tự động quét nhận diện; Xác minh khắc phục lỗi và cuối cùng là Lưu vết toàn bộ quá trình để phục vụ truy xuất khi cần thiết.

Từ năm học 2026-2027, HanoiCheck sẽ được áp dụng tới 100% các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, kể cả công lập và ngoài công lập. Việc triển khai tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm".

Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm vận hành kỹ thuật, cấp tài khoản và hỗ trợ hạ tầng. Sở Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò đầu mối chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo các nhà trường. Sở Y tế có nhiệm vụ chuẩn hóa các tiêu chí về định mức dinh dưỡng và quy trình an toàn thực phẩm số.

Ở cấp địa phương, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm triển khai toàn diện trên địa bàn, trong khi các cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp phải trực tiếp cập nhật dữ liệu trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin của mình.

Theo Báo Chính phủ, để hệ thống thực sự phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các nhà cung cấp, mà phải thực hiện hoàn toàn qua cổng trực tuyến của Thành phố để bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Về thực đơn, đồng chí Vũ Thu Hà chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thành lập hội đồng để xây dựng thực đơn khung phù hợp theo từng mùa, bảo đảm đầy đủ chất dinh dưỡng và khoa học. Trong năm học 2026-207, HanoiCheck kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, minh bạch, nơi mỗi bữa ăn của học sinh Thủ đô đều được kiểm soát chặt chẽ bởi sự phối hợp giữa nhà trường, cơ quan quản lý và gia đình.