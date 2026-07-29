Từ xếp hàng mua vé đến thói quen đặt vé xem phim ngay trên ứng dụng ngân hàng

Đặt vé tiện lợi, chủ động suất chiếu

Sau một tuần làm việc bận rộn, Minh (28 tuổi, Hà Nội) và bạn gái thường dành những ngày cuối tuần để cùng nhau thưởng thức các bộ phim tại rạp. Mỗi khi có bom tấn mới hay những bộ phim đang được nhiều người quan tâm, cả hai thường đến rạp từ sớm để mua vé với hy vọng chọn được chỗ ngồi đẹp. Thế nhưng, vào những ngày phim mới ra mắt hay rạp đông khách, không ít lần cả hai phải thay đổi kế hoạch.

Trong một lần sử dụng ứng dụng BIDV SmartBanking để chuyển khoản, Minh tình cờ thấy mục Đặt vé xem phim kèm chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Sau lần đầu sử dụng, Minh cho biết việc đặt vé diễn ra khá nhanh và không cần cài thêm ứng dụng nào khác.

"Mình không phải tải thêm ứng dụng mới hay đăng ký tài khoản khác. Chỉ vài thao tác là chọn được rạp, suất chiếu, ghế ngồi rồi thanh toán ngay trên ứng dụng ngân hàng", Minh chia sẻ.

Không chỉ riêng Minh, ngày càng nhiều người dùng lựa chọn đặt vé xem phim ngay trên ứng dụng ngân hàng để chủ động hơn mỗi lần ra rạp.

Tận hưởng hành trình xem phim trọn vẹn ngay trên ứng dụng quen thuộc

Thay vì phải chuyển qua nhiều ứng dụng khác nhau, người dùng có thể truy cập trực tiếp tính năng Đặt vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng hoặc ứng dụng VNPAY để cập nhật lịch chiếu mới nhất, lựa chọn hệ thống rạp, suất chiếu, vị trí ghế ngồi và hoàn tất thanh toán chỉ trong vài bước.

Hiện dịch vụ được tích hợp trên gần 20 ứng dụng ngân hàng, tiêu biểu như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank cùng ứng dụng VNPAY, mang đến trải nghiệm tiện lợi cho hàng triệu người dùng.

Dịch vụ cũng kết nối với hầu hết các hệ thống rạp lớn trên toàn quốc như CGV, Lotte Cinema, BHD Star, Beta Cinemas, Starlight, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia... Nhờ đó, người dùng có nhiều lựa chọn hơn về địa điểm và khung giờ phù hợp với nhu cầu.

Tính năng Đặt vé xem phim được tích hợp sẵn trên hầu hết các app ngân hàng và VNPAY App.

Ngoài việc giúp tiết kiệm thời gian, các chương trình khuyến mại cũng góp phần thúc đẩy xu hướng đặt vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng. Tùy từng thời điểm, người dùng có thể nhận nhiều ưu đãi như mã giảm giá, vé đồng giá hoặc giảm tới 50% khi mua vé.

Theo chương trình đang được triển khai đến ngày 30/9, khách hàng đặt vé xem phim trên ứng dụng VNPAY và các ứng dụng ngân hàng nhận ngay ưu đãi mua 1 tặng 1, áp dụng cho nhiều bộ phim đang nhận được sự quan tâm như Conan, Spider-Man, Thanh âm vượt đại dương...

Các chương trình ưu đãi và thông tin về lịch chiếu được VNPAY Phim cập nhật thường xuyên trên Fanpage chính thức.