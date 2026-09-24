Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Vietcombank ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Sự kiện không chỉ khẳng định nền tảng hợp tác tin cậy đã được xây dựng trong thời gian qua mà còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi bên, tạo động lực cho các chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Lễ ký kết hoàn tất, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện giữa Vietcombank và NHG

Trên nền tảng quan hệ hợp tác đã được thiết lập, Vietcombank sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Nguyễn Hoàng thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm tín dụng, quản lý dòng tiền, ngân hàng số, thanh toán, tài trợ thương mại, ngoại hối và các dịch vụ tài chính hiện đại khác, đáp ứng nhu cầu phát triển của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Vietcombank nhấn mạnh việc hợp tác không chỉ dừng lại ở hoạt động tài trợ vốn mà hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác tài chính chiến lược, đồng hành cùng sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái giáo dục; y tế và công nghệ của Tập đoàn Nguyễn Hoàng.

Đại diện ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện là Bà Hoàng Thị Lệ Trinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Ông Nguyễn Như Tưởng - Giám đốc Vietcombank Tân Định.

Bà Hoàng Thị Lệ Trinh - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nguyễn Hoàng và ông Nguyễn Như Tưởng - Giám đốc Vietcombank Tân Định ký kết hợp tác chiến lược toàn diện, trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên.

Lễ ký kết có sự tham dự và chứng kiến của Ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Bà Đàm Thúy Nga - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Ông Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen; Bà Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank và Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; cùng đại diện Ban Lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn Nguyễn Hoàng và các ban chuyên môn của Vietcombank.

Cũng trong chương trình, Vietcombank đã trao tặng 05 gói học bổng tổng giá trị 250 triệu đồng cho các Trường Đại học thuộc Hệ thống Giáo dục Nguyễn Hoàng.

Trường Đại học Hoa Sen và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đại diện cho khối đại học NHG nhận gói học bổng 250 triệu đồng do Vietcombank trao tặng.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, đồng thời tạo ra các giá trị bền vững cho doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng.

Vietcombank (VCB) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thành lập năm 1963, là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam với quy mô lợi nhuận, vốn hóa và uy tín thương hiệu dẫn đầu thị trường. VCB cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch vụ tài chính – ngân hàng cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức lớn trên cả nước. Nguyễn Hoàng Group (NHG) Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam, hoạt động trên ba trụ cột chiến lược: Giáo dục, Y tế và Công nghệ. NHG sở hữu hệ thống giáo dục quy mô lớn từ mầm non đến đại học, cùng các dự án y tế và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới đóng góp bền vững cho cộng đồng và xã hội.



