Độ Mixi, PewPew và nhiều game thủ nổi tiếng xóa PUBG PC

Tựa game sinh tồn từng làm mưa làm gió PUBG PC đang đối mặt với một chiến dịch tẩy chay có quy mô chưa từng thấy tại thị trường Việt Nam. Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ cách xử lý thiếu minh bạch và mang tính áp đặt của nhà phát hành Krafton đối với hai tuyển thủ Himass và TanVuu tại giải đấu giao hữu PUBG Asia Stars 2026. Sự việc đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cộng đồng người hâm mộ khi những streamer hàng đầu, vốn rất tâm huyết và gắn bó lâu năm của tựa game, quyết định có những động thái phản ứng quyết liệt.

Độ Mixi và PewPew bất bình trước cách xử lý khó hiểu từ phía đội ngũ vận hành PUBG PC

Đỉnh điểm của sự quay lưng này là lời tuyên bố xóa game PUBG PC của Độ Mixi. Trong nhóm cộng đồng người hâm mộ, nam streamer bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi bản thân đã đồng hành cùng tựa game từ những ngày đầu tiên.

Độ Mixi tuyên bố xóa game và không liên quan gì nữa đến PUBG dù đây là tựa game từng đồng hành từ những ngày đầu

Cùng với Độ Mixi, hàng loạt game thủ Việt cũng có động thái tương tự, điển hình là Rambo khi anh lập tức xóa tựa game này khỏi tài khoản Steam của mình. Trước đó, nam streamer cũng có động thái chia sẻ bản chất của sự việc trên livestream cá nhân và mong muốn có một kết quả đẹp lòng tất cả, tuy nhiên thông báo xử phạt ở mức cao nhất - cấm thi đấu vĩnh viễn của Krafton chính là giọt nước tràn ly khiến Rambo quyết định xóa tựa game làm nên tên tuổi của mình ở cả vai trò tuyển thủ lẫn streamer.

Rambo đã xóa tựa game PUBG PC trên sóng livestream ngày 23/9

Một cái tên gạo cội khác là PewPew cũng tuyên bố nghỉ game, không liên quan đến tựa game PUBG PC sau drama này. Trước đó, trên sóng livestream ngày 21/9 cùng Độ Mixi, PewPew đã thẳng thừng chỉ trích sự yếu kém của ban tổ chức. Anh bày tỏ sự khó hiểu tột độ khi một hệ thống sở hữu nhiều lớp quản lý lại có thể đưa ra một quy trình xử lý tồi tệ và thiếu chuyên nghiệp đến vậy.

Sau khi án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn được công bố vào ngày 23/9, PewPew cũng chia sẻ trên sóng livestream cá nhân sẽ đồng hành và hỗ trợ anh em tuyển thủ PUBG sau vụ việc.

PewPew cho biết sẽ nghỉ game PUBG PC và đồng hành cùng các tuyển thủ PUBG PC

Tính đến thời điểm hiện tại, ngày 24/9, PUBG PC đã nhận một làn sóng "tẩy chay" chưa từng có tại Việt Nam. Từ các streamer nổi tiếng như Độ Mixi, PewPew hay Rambo cho đến đông đảo game thủ đều quay lưng tuyên bố nghỉ game, xóa game.

Vụ việc "đốm lửa" ban đầu là nữ streamer Hàn Quốc là Soopi tố cáo Himass và TanVuu "đá stream" tại giải đấu mang tính giải trí, giao hữu, drama ngày càng phát triển bởi những quyết định đầy khó hiểu và không công bằng từ phía Krafton - công ty sở hữu tựa game PUBG PC.