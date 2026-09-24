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Đột kích một căn hộ lúc rạng sáng, phát hiện 95 tỷ đồng tiền mặt giấu trong tường và sàn nhà

| | Sống

Các tờ tiền được bọc trong nilon và xếp thành các hàng ngắn gọn gàng bên dưới gạch sàn, gạch ốp tường và trong các ngăn kéo bí mật của tủ quần áo.

Chính quyền Ý đã phát hiện 3,2 triệu euro (khoảng 95 tỷ VND) được giấu trong tường, sàn nhà và đồ nội thất tại một căn hộ ở Naples vào thứ Hai (21/9), trong một cuộc đột kích lúc rạng sáng dẫn đến việc bắt giữ 34 người.

Các quan chức thực thi pháp luật chống mafia đã tìm thấy số tiền mặt gồm các xấp tiền mệnh giá 50 euro tại một địa chỉ ở Caivano, theo tuyên bố từ lực lượng Cảnh sát Vũ trang Carabinieri của Naples gửi cho CNN.

Các tờ tiền được bọc trong nilon và xếp thành các hàng ngắn gọn gàng bên dưới gạch sàn, gạch ốp tường và trong các ngăn kéo bí mật của tủ quần áo. Số tiền này sau đó được chuyển ra ngoài bằng các thùng lau nhà bằng nhựa và đưa lên xe chở tiền chuyên dụng.

Các quan chức cho biết trong cuộc họp báo chí rằng cảnh sát cũng tìm thấy 11 chiếc đồng hồ Rolex xa xỉ, cùng với vũ khí và các dụng cụ dùng để buôn bán ma túy.

Cuộc đột kích là một phần của chiến dịch cài bẫy kéo dài nhiều tháng do công tố viên chống mafia của Naples, ông Nicola Gratteri, dẫn đầu. Ông cho biết rằng chính quyền đã nghe lén điện thoại di động của các tên trùm mafia đang đi tù - những chiếc điện thoại do người thân lén đưa vào trong trại giam.

"Để thấy được tầm quan trọng của chiến dịch, chỉ riêng tại một ngôi nhà, chúng tôi đã thu giữ 3,2 triệu euro tiền mặt cũng như nhiều đồng hồ đắt giá," ông nói với các phóng viên tại Naples hôm thứ Hai.

Chính quyền cho biết họ nhận được thông tin từ các chỉ điểm viên - những người đã cung cấp bằng chứng cho công tố viên để đổi lấy sự bảo vệ.

Những người bị bắt được cho là thuộc băng nhóm Angelino khét tiếng. Băng nhóm này đã xâm nhập vào Caivano đến mức chính quyền địa phương ở đây đã phải đặt dưới sự quản lý tư pháp vào năm ngoái, ông Gratteri chia sẻ với CNN.

34 người bị bắt bị cáo buộc các tội danh liên quan đến tổ chức tội phạm kiểu mafia, buôn bán ma túy, tống tiền và tàng trữ ma túy nhằm mục đích mua bán, theo tuyên bố của Carabinieri.

Ngoài tiền, súng và đồng hồ, chính quyền cho biết họ cũng đã triệt phá được phương thức hoạt động của đường dây tội phạm này. Băng nhóm đã sử dụng phong cách mà ông Gratteri gọi là "mang tính doanh nghiệp", phân công người làm việc theo các ca luân phiên để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như bán ma túy và tống tiền.

Số tiền thu hồi được sẽ chuyển vào "Quỹ Tư pháp" của quốc gia nhằm hỗ trợ các nạn nhân của tội phạm có tổ chức.

Nguồn: CNN

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

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