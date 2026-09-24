Trẻ em ở trung tâm phát triển mới: Cơ hội đồng hành cùng UNICEF

Tại New York, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF cùng Chính phủ Việt Nam chính thức bàn giao các Văn kiện Chương trình Quốc gia giai đoạn Chương trình Quốc gia giai đoạn 2027-2031, tại sự kiện đặc biệt "Cùng vươn lên: Quan hệ đối tác Việt Nam – Liên Hợp Quốc vì phát triển bền vững", do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm chủ trì.

Theo Chương trình Quốc gia mới giai đoạn 2027-2031, UNICEF đặt trẻ em và thanh thiếu niên vào trung tâm của chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam. Đây không chỉ là một ưu tiên xã hội mà còn là một khoản đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai.

UNICEF sẽ phối hợp với Chính phủ và các đối tác để mở rộng khả năng tiếp cận công bằng với các dịch vụ y tế, dinh dưỡng, giáo dục và bảo trợ xã hội chất lượng cao, đặc biệt đối với những trẻ em dễ bị tổn thương nhất.

Chương trình cũng thúc đẩy các giải pháp giúp trẻ em an toàn hơn trước bạo lực, xâm hại và các rủi ro trên môi trường số, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu và thiên tai.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, các ưu tiên này mở ra cơ hội để khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào hành trình phát triển bền vững của Việt Nam. Từ giáo dục kỹ năng, chuyển đổi số trong trường học, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đến các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương, nhiều sáng kiến có thể được triển khai thông qua các mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp, Chính phủ và UNICEF.

Việc đầu tư cho trẻ em hôm nay không chỉ mang lại tác động xã hội, mà còn góp phần xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, có kỹ năng và khả năng thích ứng tốt hơn trong tương lai, nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Sau gần nửa thế kỷ đồng hành cùng Việt Nam, UNICEF tiếp tục chuyển mình từ vai trò hỗ trợ phát triển truyền thống sang vai trò đối tác chiến lược, mang đến tri thức toàn cầu, bằng chứng, đổi mới sáng tạo và các mô hình hợp tác đa bên nhằm giải quyết những thách thức mới nổi đối với trẻ em.

Trong giai đoạn 2027-2031, UNICEF kỳ vọng huy động mạnh mẽ hơn sự tham gia của Chính phủ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và cộng đồng để cùng đầu tư cho trẻ em, qua đó góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, bao trùm và có khả năng chống chịu cao hơn trong tương lai.