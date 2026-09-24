Chọn nơi gửi nghề: Bancassurance và hành trình trở thành tư vấn tài chính chuyên nghiệp

‏‏Không chỉ giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp bảo vệ thuận tiện hơn, Bancassurance còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những người trẻ yêu thích lĩnh vực tài chính và tư vấn khách hàng.

Bancassurance là mô hình hợp tác giữa công ty bảo hiểm và ngân hàng, xuất phát từ một nhu cầu rất thực tế: khi khách hàng gửi tiết kiệm, vay vốn, tích lũy tài sản hay chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn, nhu cầu bảo vệ tài chính cũng thường được đặt ra cùng lúc.‏

‏Chính sự thay đổi đó đã tạo nên vai trò ngày càng quan trọng của đội ngũ Tư vấn tài chính kênh Bancassurance (FSC). Đây là những người đồng hành cùng khách hàng trong môi trường ngân hàng, giúp họ hiểu rõ hơn nhu cầu bảo vệ và lựa chọn các giải pháp phù hợp với kế hoạch tài chính của mình.‏

‏Giá trị của Bancassurance đến từ sự kết hợp thế mạnh của hai ngành‏

‏‏Trước đây, khách hàng thường tìm đến ngân hàng để gửi tiết kiệm, thanh toán hoặc vay vốn, trong khi bảo hiểm được tìm hiểu qua những kênh riêng biệt. Ngày nay, khi nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng, khách hàng không chỉ quan tâm đến việc tích lũy tài sản mà còn muốn chủ động bảo vệ những kế hoạch đã xây dựng cho bản thân và gia đình. Sự thay đổi đó đã thúc đẩy sự phát triển của Bancassurance.‏

‏Giá trị của mô hình này không chỉ nằm ở việc khách hàng có thể tiếp cận bảo hiểm tại ngân hàng một cách thuận tiện hơn mà đến từ sự kết hợp giữa hai năng lực bổ trợ cho nhau. Ngân hàng là nơi đồng hành cùng khách hàng trong nhiều quyết định tài chính quan trọng như tiết kiệm, đầu tư, vay vốn hay quản lý tài sản. Điều này giúp ngân hàng hiểu rõ hơn các mục tiêu và nhu cầu tài chính của khách hàng theo từng thời điểm. ‏

‏Bà Mandy Trần - Phó Tổng Giám đốc Kênh Đối tác FWD Việt Nam.‏

‏Trong khi đó, bảo hiểm nhân thọ là một lĩnh vực đòi hỏi năng lực chuyên môn sâu và hệ thống vận hành được xây dựng bài bản trong thời gian dài. Trên thế giới, ngành bảo hiểm nhân thọ đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm, liên tục được hoàn thiện với những yêu cầu ngày càng cao về quản trị, tài chính và dịch vụ. ‏Từ khâu thiết kế sản phẩm, thẩm định hồ sơ, quản lý hợp đồng đến chăm sóc khách hàng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm, mỗi mắt xích đều yêu cầu năng lực chuyên môn, quy trình nghiệp vụ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm hoạt động.‏

‏Đặc biệt, một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể kéo dài hàng chục năm. Giá trị của doanh nghiệp bảo hiểm là đồng hành cùng khách hàng ở từng giai đoạn của cuộc sống. Sự hiện diện của bảo hiểm không chỉ nằm ở thời điểm tham gia hợp đồng mà còn gắn xuyên suốt hành trình bảo vệ sức khỏe và tài chính của khách hàng, từ phục vụ khách hàng hằng năm cho đến chi trả quyền lợi khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.‏

‏Trên thực tế, sự tham gia bảo vệ của sản phẩm bảo hiểm sẽ góp phần hoàn thiện rổ tài chính cá nhân. Chính sự kết hợp giữa nền tảng tài chính của ngân hàng và chuyên môn sâu của doanh nghiệp bảo hiểm giúp Bancassurance mang lại giá trị bền vững hơn cho khách hàng. Khi nhu cầu hoạch định tài chính và bảo vệ ngày càng gắn kết với nhau, vai trò của đội ngũ Tư vấn tài chính kênh Bancassurance (FSC) cũng trở nên quan trọng hơn trong việc giúp khách hàng kết nối các mục tiêu tài chính với những giải pháp bảo vệ phù hợp cho tương lai.‏

‏FSC: nghề tư vấn tài chính trong môi trường ngân hàng chuyên nghiệp‏

‏K‏hác với các mô hình hoạt động mà tư vấn bảo hiểm chủ yếu phải tự tìm kiếm khách hàng mới, FSC làm việc trong môi trường ngân hàng và thông qua sự phối hợp của đội ngũ tại đây, FSC có cơ hội tiếp xúc với những khách hàng đã có sự quan tâm nhất định đến quản lý tài chính, tích lũy tài sản, đầu tư hay hoạch định cho tương lai. Vì vậy, vai trò của FSC không bắt đầu từ việc tạo ra nhu cầu, mà là lắng nghe để hiểu đúng mục tiêu tài chính của từng khách hàng và đồng hành cùng họ trong việc lựa chọn các giải pháp bảo vệ phù hợp.‏

‏Môi trường này mang đến cơ hội tiếp cận những cuộc trao đổi tư vấn chuyên sâu hơn, đồng thời giúp FSC mở rộng mạng lưới quan hệ và xây dựng uy tín cá nhân trong lĩnh vực tài chính. Đối với những FSC có thành tích nổi bật, cơ hội phát triển còn được mở rộng khi trở thành Elite FSC và có cơ hội phục vụ nhóm khách hàng ưu tiên của ngân hàng.‏

‏Nghề FSC phù hợp với nhiều người trẻ yêu thích lĩnh vực tài chính. ‏

‏Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những yêu cầu cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng tư vấn và tác phong nghề nghiệp. Bên cạnh việc am hiểu các giải pháp bảo hiểm, FSC cần có khả năng phân tích nhu cầu, xây dựng niềm tin và duy trì sự đồng hành lâu dài với khách hàng. Đặc biệt, môi trường ngân hàng đòi hỏi sự chỉn chu, chuyên nghiệp và chuẩn mực trong từng tương tác, từ tư vấn, chăm sóc đến hỗ trợ khách hàng trong suốt hành trình tham gia bảo hiểm. Chính sự kết hợp giữa cơ hội phát triển nghề nghiệp và những tiêu chuẩn nghề nghiệp cao đã tạo nên sức hút riêng của FSC đối với những người trẻ muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực tài chính.‏

‏Lợi thế tạo nên khác biệt của FSC tại FWD‏

‏Đối với đội ngũ FSC, năng lực cá nhân là yếu tố quan trọng, nhưng môi trường làm việc, hệ thống hỗ trợ và cơ hội phát triển mới là những yếu tố giúp mỗi cá nhân đi xa hơn trên hành trình nghề nghiệp.‏

‏Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược với Vietcombank, một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, FWD mang đến cho FSC cơ hội làm việc trong môi trường tài chính chuyên nghiệp và tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng. Đây là điều kiện thuận lợi để đội ngũ FSC tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, mở rộng kiến thức và phát triển năng lực tư vấn trong suốt quá trình làm nghề.‏

‏Vietcombank là đối tác chiến lược phân phối bảo hiểm của FWD. ‏‏

‏‏Một trong những yếu tố được nhiều ứng viên quan tâm khi lựa chọn nghề FSC là chính sách thu nhập. Trong bối cảnh ngành bảo hiểm ngày càng đề cao tính minh bạch và quyền lợi khách hàng, FWD không chỉ điều chỉnh chính sách thu nhập để phù hợp với các quy định mới mà còn nỗ lực duy trì cơ chế ghi nhận công bằng, minh bạch và khuyến khích sự phát triển bền vững của đội ngũ FSC.‏

‏Bên cạnh doanh số mới, thu nhập của FSC còn gắn liền với chất lượng tư vấn, khả năng chăm sóc và đồng hành cùng khách hàng trong những năm tiếp theo. Cách tiếp cận này khuyến khích đội ngũ FSC xây dựng niềm tin và các mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Điều đó cũng giúp mỗi FSC từng bước phát triển một danh mục khách hàng bền vững, tạo nền tảng cho cả sự nghiệp và thu nhập lâu dài theo thời gian. Đối với những người trẻ muốn theo đuổi một nghề nghiệp lâu dài trong lĩnh vực tài chính, đây là cơ hội để những nỗ lực hôm nay tiếp tục mang lại giá trị trong tương lai.‏

‏Ngoài ra, FSC còn được đồng hành bởi các quyền lợi thiết thực như bảo hiểm sức khỏe và hỗ trợ thai sản, giúp đội ngũ yên tâm phát triển nghề nghiệp. Đây cũng là cam kết của FWD trong việc xây dựng một môi trường nơi mỗi nỗ lực đều được ghi nhận và mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển lâu dài cùng tổ chức.‏

‏Sự kết hợp giữa môi trường làm việc chuyên nghiệp, lợi thế từ mối quan hệ hợp tác với Vietcombank, các công cụ hỗ trợ tư vấn, chính sách thu nhập minh bạch cùng những phúc lợi thiết thực đang tạo nền tảng để FSC phát triển cả về năng lực, thu nhập và sự nghiệp tại FWD.‏