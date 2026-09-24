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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 124.000.000 đồng đến tài khoản của Phạm Thị Đào SN 1989

| | Sống

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 124.000.000 đồng đến tài khoản của Phạm Thị Đào SN 1989

Tài khoản ngân hàng của một phụ nữ ở Phú Thọ bất ngờ nhận 124.000.000 đồng từ người lạ. Thay vì tự ý sử dụng hoặc chuyển trả, người này đến công an trình báo để được xác minh, xử lý.

Ngày 18/9/2026, Công an xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo của một công dân về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 124 triệu đồng từ một tài khoản không xác định.

Theo trình báo, chị Phạm Thị Đào (SN 1989, trú tại thôn Phúc Đình, xã Tây Cốc) phát hiện tài khoản của mình nhận 124.000.000 đồng từ một người lạ. Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển nhầm, chị Đào chủ động đến Công an xã Tây Cốc để trình báo và đề nghị được hướng dẫn xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tây Cốc hướng dẫn chị Đào thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp với ngân hàng tra soát giao dịch và xác minh thông tin người chuyển tiền.

Trong thời gian xác minh, cơ quan chức năng phối hợp với ngân hàng áp dụng các biện pháp cần thiết đối với khoản tiền nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp hoặc thất thoát tài sản.

Qua tra soát, cơ quan chức năng xác định người chuyển nhầm 124.000.000 đồng là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1977, trú tại thôn Phúc Lâm Hạ, xã Phúc Sơn, Hà Nội).

Sau khi xác minh thông tin của các bên, Công an xã Tây Cốc phối hợp với ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả toàn bộ 124.000.000 đồng cho anh Hùng.

Từ vụ việc, Công an xã Tây Cốc khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản nhận được tiền do người khác chuyển nhầm không nên tự ý rút, chuyển tiếp hoặc sử dụng số tiền. Người nhận nên liên hệ với ngân hàng nơi mở tài khoản hoặc cơ quan Công an gần nhất để trình báo, xác minh và được hướng dẫn xử lý theo quy định pháp luật.

(Theo Công an tỉnh Phú Thọ)

Nam Anh

Phụ Nữ Mới

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