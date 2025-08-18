Hoà Minzy, Độ Mixi và dàn sao "xanh mặt" với 1 hành động 3 giây của Chi Pu ở Sao Nhập Ngũ!

Tập mới nhất của Sao Nhập Ngũ vừa lên sóng tối 17/8 với nhiều diễn biến nghẹt thở, dàn nghệ sĩ phải đối diện với nhiều thử khách vô cùng khó khăn, cam go. Trong đợt huấn luyện này, các sao Việt đối diện với thử thách thể lực khi dùng tay chặt đứt những viên gạch nén. Với vai trò là đội trưởng đội nữ, Chi Pu liên tục xung phong thực hiện các thử thách đầu tiên. Nữ ca sĩ khiến Độ Mixi, Hoà Minzy, Diệu Nhi giật mình khi nhanh như chớp vượt thử thách chặt đứt 2 viên gạch.

Theo đó, khi được các đồng đội khuyên viên gạch rất cứng nên thực hiện 1 viên thôi thì Chi Pu xem xét tình hình rất nghiêm túc, sau đó quyết định thử sức 2 viên. Chi Pu cho biết đây là lần đầu tiên, chưa được hướng dẫn nên muốn thử sức vì nếu 2 viên mà bản thân vẫn còn sức sẽ có thể tiến đến thành tích 3 - 4 viên còn không sẽ trở về 1 viên cho vừa vặn. Trong lúc Chi Pu thực hiện, các sao Việt như Độ Mixi, Huỳnh Anh cùng nhau hướng dẫn và dõi theo từng diễn biến. Chỉ trong 3 giây, Chi Pu có cú giáng đòn cực mạnh, khiến 2 viên gạch bể nát.

Chi Pu khiến dàn sao ngỡ ngàng vì quá mạnh mẽ

Chi Pu xung phong đại diện đội nữ thực hiện thử thách thể lực này

Nữ ca sĩ rất nghiêm túc, xem xét tình hình cẩn thận trước khi thực hiện

Chi Pu "giáng đòn" dứt khoát trong 3 giây khiến ai cũng bất ngờ

Dàn sao đồng loạt vỗ tay khen ngợi, Diệu Nhi, LyLy, Hoà Minzy cũng phải khen "ngầu quá" và "xanh mặt" với hành động quá dũng cảm và mạnh mẽ của Chi Pu. Cư dân mạng sau khi xem Chi Pu thể hiện thì mới hiểu rõ lý do sau chương trình Sao Nhập Ngũ, Độ Mixi và Pew Pew nhiều lần "khiếp sợ", giật mình khi nhắc đến Chi Pu. Bởi lẽ, Độ Mixi từng tiết lộ Chi Pu sẽ có những hành động, thao tác mà không ai ngờ tới khi kỳ huấn luyện càng về những ngày cuối.

Diệu Nhi e sợ, căng thẳng khi xem Chi Pu dùng tay để chặt nát 2 viên gạch

Độ Mixi phản ứng bất ngờ khi Chi Pu dễ dàng vượt thử thách

Dù đối mặt với chấn thương tay nhưng Chi Pu vẫn rất hào hứng vì có trải nghiệm mới

Không chỉ là ca sĩ nổi đình đám, từng thi quốc tế, Chi Pu còn được biết đến là nghệ sĩ có gia thế "không phải dạng vừa". Chi Pu lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống quân ngũ, nơi từ ông bà, bố mẹ cho đến nhiều họ hàng đều từng khoác lên mình bộ quân phục. Được biết, ông nội, bố và bác ruột của Chi Pu đều mang quân hàm Đại tá. Đặc biệt, ông nội nữ ca sĩ còn được trao tặng nhiều huân chương cao quý, ghi dấu những đóng góp to lớn cho đất nước.

Chi Pu từng cho biết được bố gửi cho hình ảnh ông nội từng trực chiến tại Sở chỉ huy cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời khắc lịch sử vào sáng 30/4/1975. Cô đăng tải hình ảnh và viết trên trang cá nhân: "Mấy hôm trước khi Chi chia sẻ về gia đình - nơi có nhiều người từng khoác áo lính, cả nhà Chi đã có dịp cùng nhau nhìn lại, xúc động và tự hào lắm lắm mọi người ạ. Hôm nay, bố lại gửi cho Chi thêm tư liệu quý giá. Trong ảnh là ông nội, từng trực chiến tại Sở chỉ huy cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào sáng 30/4/1975, trong khoảnh khắc nhận được điện mật báo tin chiến thắng lúc 10 giờ".

Chi Pu từng khao khát được tham gia Sao Nhập Ngũ đến nay đã thành hiện thực

Ngay khi danh sách nghệ sĩ tham gia Sao nhập ngũ 2025 được công bố, Chi Pu nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý bậc nhất. Không chỉ vì sức nóng sẵn có từ sự nghiệp âm nhạc, diễn xuất và các hoạt động quốc tế, mà còn bởi khán giả tò mò liệu một "nữ thần tượng" vốn gắn liền với hình ảnh gợi cảm, nữ tính sẽ thích nghi thế nào trong môi trường quân ngũ kỷ luật và khắc nghiệt. Trong những tập phát sóng đầu tiên, Chi Pu gây ấn tượng bởi sự nghiêm túc và tinh thần cầu tiến. Cô không ngại xắn tay vào các thử thách khó, từ huấn luyện thể lực, bắn súng cho đến sinh hoạt tập thể. Nhiều khoảnh khắc Chi Pu nỗ lực hết mình, dù mệt lả vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, khiến đồng đội và khán giả dành nhiều lời khen.

Chi Pu được chọn làm đội trưởng đội nữ, cô thể hiện sự trách nhiệm và tinh thần kỷ luật khiến nhiều nghệ sĩ phải khen ngợi



