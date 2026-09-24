Công an xác minh chiếc đồng hồ Rolex 300 triệu đồng còn nguyên vẹn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Vào ngày 5/8, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, thông tin về vụ việc như sau: Khoảng 19 giờ ngày 3/8, hành khách Jiming Shi cùng bạn trai làm thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế Phú Quốc, chuẩn bị lên chuyến bay MU862 của Hãng hàng không China Eastern Airlines đi Tây An, Trung Quốc.

Khi hành lý đi qua máy soi chiếu, hai chiếc vali vô tình va vào nhau rồi chồng lên nhau trên băng chuyền. Sự cố khiến chiếc đồng hồ Rolex của người bạn trai, trị giá khoảng 300 triệu đồng, rơi ra và thất lạc.

Khoảng 10 phút sau, khi đã đi qua khu vực kiểm tra an ninh, hai du khách mới phát hiện chiếc đồng hồ không còn và lập tức trình báo lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tiến hành trích xuất camera an ninh, kiểm tra từng khung hình và rà soát lộ trình di chuyển của các hành khách.

Để không bỏ qua manh mối, lực lượng chức năng còn mời một nam hành khách quốc tịch Hàn Quốc, người đứng ngay phía sau hai du khách tại thời điểm kiểm tra an ninh, quay trở lại để phối hợp xác minh.

Việc tìm kiếm được tiến hành liên tục cho tới sát giờ chuyến bay cất cánh lúc 20 giờ 30 phút nhưng chiếc đồng hồ vẫn chưa được tìm thấy. Hai du khách sau đó phải lên máy bay trở về nước theo lịch trình.

Dù chủ nhân chiếc đồng hồ đã rời Việt Nam, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vẫn tiếp tục quá trình xác minh.

Đến 23 giờ 29 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được người nhặt chiếc đồng hồ và chủ động gửi toàn bộ thông tin quan trọng cho hành khách khi hai du khách vẫn đang ở trên máy bay.

Đến 2 giờ 34 phút ngày 4/8, chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Tây An Hàm Dương. Dựa trên thông tin do Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cung cấp, Hãng hàng không China Eastern Airlines phối hợp với công an sở tại để hỗ trợ kết nối các bên.

Nhờ đó, nam du khách đã liên hệ được với người nhặt và nhận lại chiếc đồng hồ Rolex trong tình trạng nguyên vẹn.

Sau sự việc, hành khách Jiming Shi gửi thư cảm ơn tới Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và hãng hàng không.

Trong thư, vị khách cho biết sự hỗ trợ của lực lượng chức năng không chỉ giúp họ tìm lại tài sản có giá trị lớn mà còn mang đến niềm tin về tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và ý nghĩa của hợp tác quốc tế.