Hơn 90% người dùng không biết công dụng của phần đuôi nhỏ ở gót giày thể thao

Heel loop thường xuất hiện ở sneaker, giày chạy bộ, giày đi bộ và nhiều loại giày thể thao khác. Tùy thiết kế, nó có thể là một vòng vải rất nhỏ, một miếng da, dây dệt hoặc phần kéo dài của thân giày.

Ở một số mẫu, chi tiết này còn được kết hợp với vật liệu phản quang hoặc sử dụng như một điểm nhấn thiết kế. Một số nhà sản xuất cũng tận dụng nó để đưa logo hoặc tên thương hiệu lên giày.

Tuy nhiên, nó không chỉ xuất hiện để tạo điểm nhấn cho thiết kế mà còn có một số công dụng khá thực tế:

1. Chi tiết nhỏ giúp xỏ giày dễ hơn

Công dụng cơ bản nhất của phần đuôi phía sau là tạo thành một điểm tựa để người dùng cầm và kéo khi xỏ giày. Với những đôi giày thể thao có phần cổ ôm chân hoặc thiết kế tương đối cứng, việc đưa chân vào đôi khi không dễ dàng. Nhiều người có thói quen dùng tay ép phần gót xuống rồi mới xỏ chân vào. Cách này có thể khiến phần gót bị gập hoặc mất dáng sau thời gian dài sử dụng.

Thay vào đó, người dùng có thể luồn một ngón tay vào chiếc vòng phía sau, kéo nhẹ phần gót lên đồng thời đưa chân vào giày. Heel loop về bản chất hoạt động giống như một “tay cầm” được tích hợp sẵn trên giày, giúp thao tác xỏ chân thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, không nên dùng lực quá mạnh để giật phần đuôi này. Heel loop được thiết kế để hỗ trợ thao tác xỏ giày, nhưng khả năng chịu lực vẫn phụ thuộc vào chất liệu, đường may và cấu trúc của từng mẫu giày.

2. Giúp chống tuột giày hoặc cố định dây giày

Một số hướng dẫn về chiếc đuôi nhỏ phía sau giày còn gợi ý luồn hoặc quấn dây giày qua phần vòng này để tăng độ cố định. Tuy nhiên, đây không phải công dụng phổ quát của mọi mẫu giày. Thiết kế của heel loop khác nhau tùy từng đôi và không phải chiếc vòng nào cũng được tạo ra để chịu lực kéo của dây giày.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nếu mục đích là hạn chế tình trạng gót bị nhấc lên khi chạy hoặc vận động, cách phù hợp hơn vẫn là điều chỉnh dây giày và sử dụng các lỗ xỏ dây theo kiểu heel lock/runner's loop nếu đôi giày có thiết kế phù hợp. Cách xỏ này tạo lực giữ phần gót tốt hơn mà không cần tận dụng heel loop cho một chức năng ngoài thiết kế ban đầu.

3. Giúp phơi giày dễ dàng hơn

Một công dụng phụ khá tiện lợi là dùng heel loop làm điểm để treo giày sau khi vệ sinh.

Thay vì đặt đôi giày nằm úp hoặc nhét vào một không gian kín khi còn ẩm, người dùng có thể tận dụng vòng phía sau để treo giày lên móc hoặc một vị trí phù hợp, giúp việc phơi và bảo quản thuận tiện hơn.

Dẫu vậy, không phải mọi đôi giày thể thao đều được trang bị heel loop. Sự xuất hiện của chi tiết này phụ thuộc vào thiết kế, mục đích sử dụng và cấu trúc của từng mẫu giày.

Với những đôi giày có phần cổ thấp hoặc dễ xỏ, nhà sản xuất có thể không cần thêm một vòng kéo riêng. Ngược lại, ở các mẫu giày có cổ ôm chân, phần đệm gót dày hoặc cần thao tác xỏ nhanh, heel loop có thể trở thành một chi tiết hữu ích.

Ngoài chức năng hỗ trợ xỏ giày, chiếc vòng này đôi khi còn được tận dụng để treo giày sau khi vệ sinh hoặc phơi khô. Một số thiết kế còn biến nó thành điểm nhấn nhận diện của sản phẩm bằng cách sử dụng màu sắc, logo hoặc chất liệu khác biệt.

Như vậy, chiếc “đuôi” phía sau không phải chi tiết bắt buộc của giày thể thao mà là một giải pháp thiết kế được sử dụng khi nó mang lại lợi ích nhất định.