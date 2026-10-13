Tuổi 18 của quý tử nhà Brad Pitt

Những hình ảnh mới nhất của Knox Jolie-Pitt tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ở tuổi 18, con trai Angelina Jolie và Brad Pitt xuất hiện với vóc dáng săn chắc sau buổi tập Muay Thai, mái tóc đỏ nổi bật cùng trang phục thể thao mang màu sắc khá bắt mắt.

Đây cũng là hình ảnh quen thuộc của Knox trong những tháng gần đây: một chàng trai thường xuyên xuất hiện bên ngoài phòng tập võ, thay đổi kiểu tóc liên tục và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện Hollywood.

Knox Jolie-Pitt tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: X.com

Tuổi 18 gắn với Muay Thai

Muay Thai dường như đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Knox.

Tháng 6, ngay sau lễ tốt nghiệp trung học ở Los Angeles, Knox đã tham gia một trận đấu Muay Thai. Khi đó, cậu 17 tuổi và vừa hoàn thành một cột mốc quan trọng trong cuộc đời học sinh.

Theo Vanity Fair, Knox tốt nghiệp trung học vào ngày 5/6 và tham gia một trận đấu Muay Thai ngay trong đêm. Đây không phải lần đầu cậu thi đấu. Trước đó, Knox từng giành chiến thắng tại một giải Muay Thai ở Los Angeles vào năm 2025.

Sau khi bước sang tuổi 18, những lần xuất hiện của Knox bên ngoài phòng tập vẫn tiếp tục được truyền thông ghi nhận.

Ảnh: Page Six

Tháng 7, chỉ ít ngày sau sinh nhật, Knox được bắt gặp rời một lớp Muay Thai ở Los Angeles với kiểu tóc undercut nhuộm vàng bạch kim. Khi đó, cậu diện quần short thi đấu cùng áo phông và mang theo túi đựng đồ tập.

Điều này cho thấy Muay Thai không chỉ là một sở thích nhất thời. Knox dành khá nhiều thời gian cho việc tập luyện và thi đấu, trong khi vẫn giữ cuộc sống tương đối kín tiếng.

Bước vào tuổi trưởng thành theo cách riêng

Bên cạnh Muay Thai, những thay đổi về ngoại hình cũng trở thành dấu ấn đáng chú ý của Knox trong năm 18 tuổi.

Chỉ vài tuần sau khi xuất hiện với mái tóc vàng tẩy, Knox tiếp tục đổi sang màu đỏ. Tháng 8, cậu xuất hiện tại Los Angeles với mái tóc đỏ rực, phần tóc hai bên được cắt ngắn, tạo nên diện mạo hoàn toàn khác so với hình ảnh trước đó.

E! News mô tả đây là một trong những màn thay đổi diện mạo nổi bật của Knox trong năm nay. Trước màu đỏ, cậu từng xuất hiện với tóc hồng rồi chuyển sang kiểu tóc vàng tẩy sau khi bước sang tuổi 18.

Những lần thay đổi này khiến Knox trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, khác với nhiều con cái của các ngôi sao Hollywood, cậu không tìm kiếm sự chú ý trên mạng xã hội hay thường xuyên xuất hiện trước truyền thông.

Angelina Jolie và Brad Pitt có 6 người con (trong ảnh chụp tháng 10/2021, từ trái sang phải: Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox và Knox). Ảnh: Page Six

Ngày 12/7, Knox và người em song sinh Vivienne chính thức tròn 18 tuổi. Đây là cột mốc đánh dấu hai người con út của Angelina Jolie và Brad Pitt bước vào tuổi trưởng thành.

Trước sinh nhật vài tuần, Knox cũng tốt nghiệp trung học. Đáng chú ý, tên của cậu trong tài liệu tốt nghiệp được ghi là Knox Jolie, thay vì Knox Jolie-Pitt. Page Six đưa tin đây là cách Knox sử dụng tên của mình trong dịp tốt nghiệp, nhưng chưa có thông tin xác nhận cậu đã chính thức thay đổi họ về mặt pháp lý.

Ở tuổi 18, Knox vì thế đang dần tạo dựng một hình ảnh riêng: không bước vào Hollywood theo dấu chân cha mẹ, cũng không thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ.

Thay vào đó, công chúng bắt gặp cậu nhiều hơn ở phòng tập Muay Thai, trên đường phố Los Angeles với những kiểu tóc mới hoặc trong những bộ trang phục mang đậm dấu ấn cá nhân.

Knox xuất hiện cùng mẹ Angelina Jolie tại Lễ trao giải Governors Awards lần thứ 15 vào tháng 11/2024. Ảnh: Variety/Getty Images.

Từ một trong những đứa trẻ nổi tiếng nhất thế giới khi còn nhỏ, Knox giờ đã bước sang tuổi trưởng thành với một cuộc sống dường như rất khác kỳ vọng dành cho một “quý tử Hollywood”.

Muay Thai, những màu tóc nổi bật và phong cách ngày càng cá tính có thể chưa phải câu trả lời cho việc Knox sẽ chọn con đường nào trong tương lai. Nhưng ít nhất ở tuổi 18, cậu đang cho thấy mình muốn được biết đến bởi những lựa chọn của chính mình.

Nguồn: New York Post, Vanity Fair, E! News, Page Six