"Nữ hoàng ảnh lịch" U60 gặp rắc rối sức khỏe vì ai cho thuốc gì cũng uống

NSND Thu Hà sinh năm 1969 tại Tuyên Quang, từng là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990, nổi tiếng cùng thời Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh. Được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" với vẻ đẹp đài các, thanh tú, bà ghi dấu ấn qua các phim Đêm hội Long Trì, Lá ngọc cành vàng, Hẹn gặp lại Sài Gòn, Hoa ban đỏ...

"Tiểu thư lá ngọc cành vàng" từng có lúc chủ quan với sức khỏe

Ở tuổi 57, NSND Thu Hà không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh. Bà giảm biểu diễn sân khấu, chỉ nhận vai phù hợp và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Chia sẻ với VnExpress, nữ nghệ sĩ cho biết những ngày không đi quay, bà thường nấu ăn, gặp gỡ bạn bè và sử dụng mạng xã hội để giải trí.

NSND Thu Hà được mệnh danh là mỹ nhân "lá ngọc cành vàng" bởi vẻ đẹp đài các - Ảnh: FC NSND Thu Hà

Từng là biểu tượng nhan sắc, Thu Hà không còn đặt nặng chuyện phải giữ hình ảnh trẻ trung trên màn ảnh. Bà sẵn sàng nhận vai người mẹ, người phụ nữ lớn tuổi nếu nhân vật có chiều sâu. Với nữ nghệ sĩ, việc nghỉ hưu không đồng nghĩa phải ngừng hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ thừa nhận từng chủ quan trong việc chăm sóc sức khỏe. "Có những người đã chăm sóc sức khỏe một cách nghiêm túc, nhưng cũng có người thì ai cho thuốc gì cũng uống, ai bảo thuốc gì cũng chữa. Tôi thuộc kiểu người thứ 2", Thu Hà chia sẻ. Bà kể: "Có lần bị đau đầu kéo dài và cứ uống thuốc hết lại đau. Đi khám bác sĩ cho đơn thuốc uống trong 2 tháng, nhưng thực tế tôi mới uống 20 ngày thấy hết đau đầu đã tự ý bỏ thuốc".

Ở tuổi 57, nữ nghệ sĩ không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh - Ảnh: FBNV

Tại chương trình "Lắng nghe nội tiết tố nữ" do Cục Bà mẹ và Trẻ em thuộc Bộ Y tế tổ chức ngày 25/8/2026, NSND Thu Hà đã kể lại trải nghiệm của mình.

"Khoảng 2 năm trước, tôi được cho một loại thuốc bổ sung nội tiết tố, dùng một thời gian thì mặt, chân, tay đều to ra dù tôi đã cố gắng tập thể dục. Chỉ khi đi khám, bác sĩ mới kết luận tôi bị suy thượng thận khá nguy hiểm và kê đơn thuốc".

Sau những trải nghiệm này, nữ nghệ sĩ nhận ra tầm quan trọng của việc tìm hiểu kiến thức y khoa, thăm khám và tuân thủ chỉ định điều trị, thay vì sử dụng thuốc theo kinh nghiệm của người khác.

Những ngày không đi quay, nữ nghệ sĩ thường nấu ăn, gặp gỡ bạn bè và sử dụng mạng xã hội để giải trí - Ảnh: FBNV

Vì sao không nên dùng thuốc kiểu "rủ rê", "truyền miệng"?

Câu chuyện của NSND Thu Hà cho thấy một thói quen khá phổ biến: Thấy người quen sử dụng sản phẩm nào có hiệu quả cũng muốn thử.

Đặc biệt, khi bước vào tuổi trung niên, những thay đổi về giấc ngủ, vóc dáng hoặc thể trạng có thể khiến nhiều chị em tìm đến các sản phẩm được quảng cáo giúp cân bằng nội tiết tố.

Tuy nhiên, thuốc nội tiết không thể sử dụng tùy ý. Mỗi loại hormone đảm nhiệm những chức năng khác nhau, trong khi nhu cầu điều trị phụ thuộc vào triệu chứng, tiền sử bệnh và kết quả thăm khám. Sản phẩm phù hợp với người này chưa chắc đã an toàn với người khác.

NSND Thu Hà sẵn sàng nhận vai người mẹ, phụ nữ lớn tuổi nếu nhân vật có chiều sâu - Ảnh: FBNV

Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Thận của Mỹ (NIDDK), suy thượng thận xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ một số hormone quan trọng, đặc biệt là cortisol. Hormone này giúp điều hòa huyết áp, đường huyết và hỗ trợ cơ thể ứng phó với căng thẳng. Khi thiếu hụt, người bệnh có thể mệt mỏi kéo dài, yếu cơ, chán ăn, sụt cân hoặc chóng mặt.

Một nguyên nhân gây suy thượng thận được y học ghi nhận là sử dụng glucocorticoid kéo dài, khiến cơ thể giảm sản xuất cortisol tự nhiên. Nếu ngừng thuốc đột ngột sau một thời gian điều trị, tuyến thượng thận có thể chưa kịp phục hồi chức năng.

Theo hướng dẫn năm 2024 của Hiệp hội Nội tiết châu Âu và Endocrine Society, nguy cơ này phụ thuộc vào loại thuốc, liều lượng, thời gian sử dụng và đặc điểm từng người. Không chỉ thuốc uống, một số dạng thuốc tiêm, hít hoặc bôi ngoài da có thể liên quan trong những điều kiện nhất định.

Với nữ nghệ sĩ, việc nghỉ hưu không đồng nghĩa phải ngừng hoạt động nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Một vấn đề đáng lưu ý là triệu chứng suy thượng thận có thể dễ nhầm với tình trạng mệt mỏi thông thường. Theo NIDDK, người bệnh cảm thấy mệt, yếu sức, khó chịu ở bụng hoặc chóng mặt khi đứng dậy. Để chẩn đoán chính xác, bác sĩ cần khai thác tiền sử sử dụng thuốc và thực hiện những xét nghiệm hormone phù hợp.

Với người đang điều trị bệnh mạn tính, việc ghi lại tên thuốc, thời gian sử dụng và mang theo đơn khi tái khám là điều cần thiết. Người bệnh không nên tự tăng, giảm hoặc ngừng thuốc khi thấy triệu chứng thuyên giảm. Nếu xuất hiện biểu hiện bất thường sau khi dùng sản phẩm mới, cần đi khám thay vì tiếp tục sử dụng sản phẩm do người khác giới thiệu.

Cũng cần phân biệt liệu pháp nội tiết được bác sĩ chỉ định với việc tự mua hoặc dùng sản phẩm không rõ thành phần. Điều trị bằng hormone có thể mang lại lợi ích trong một số trường hợp, nhưng phải được cân nhắc theo tình trạng sức khỏe và theo dõi phù hợp.