Hồng Nhung hội tụ Hà Trần, Đức Trí cùng loạt nghệ sĩ từng giành giải quốc tế, được đề cử Grammy, tại Đà Lạt

Từ ngày 6 đến 8/11/2026, Đà Lạt (Lâm Đồng) sẽ trở thành điểm hẹn của các nghệ sĩ và người yêu nhạc Jazz khi Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 (VJHF 2026) chính thức diễn ra. Đây được ban tổ chức giới thiệu là lễ hội Jazz chuẩn quốc tế đầu tiên được tổ chức tại "thành phố ngàn hoa".

Sự kiện do UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, phối hợp cùng HAUS Foundation, thành viên Công ty The One Destination tổ chức. Nhạc sĩ Huy Tuấn là người khởi xướng, đồng thời đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc Nghệ thuật.

Không chỉ quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng, điểm đặc biệt của lễ hội năm nay còn nằm ở cách tổ chức. Thay vì tập trung tại một địa điểm, chương trình được thiết kế thành hành trình trải nghiệm âm nhạc kéo dài 3 ngày, 3 đêm, đi qua 3 không gian mang những sắc thái khác biệt của Đà Lạt.

Thông tin chi tiết về chương trình (Ảnh BTC)

3 đêm nhạc tại 3 không gian đặc biệt của Đà Lạt

Theo ban tổ chức, việc lựa chọn Đà Lạt làm nơi diễn ra lễ hội không đơn thuần xuất phát từ sức hút du lịch của địa phương. Thành phố này còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và những công trình kiến trúc đặc trưng, phù hợp để kết hợp với tinh thần ngẫu hứng của Jazz.

Trong đó, yếu tố "Heritage" (Di sản) được nhấn mạnh ngay trong tên gọi sự kiện, vừa nhằm tôn vinh lịch sử hơn một thế kỷ của dòng nhạc Jazz thế giới, vừa gắn kết âm nhạc với những giá trị cảnh quan, kiến trúc của Đà Lạt.

Đêm khai mạc ngày 6/11 sẽ diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, nằm bên hồ Xuân Hương. Đây là một trong những địa điểm biểu tượng của Đà Lạt, nổi bật với không gian rộng lớn và các công trình kiến trúc lấy cảm hứng từ hoa dã quỳ, nụ hoa atiso.

Giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên, những màn trình diễn Jazz ngoài trời được kỳ vọng mang đến trải nghiệm âm nhạc gần gũi cho người dân và du khách. Không gian mở cũng giúp những khán giả chưa từng tiếp xúc với Jazz có cơ hội tiếp cận dòng nhạc này một cách tự nhiên.

Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt (Ảnh Anh Hoàng)

Sang ngày 7/11, lễ hội chuyển đến quảng trường phía trước Rạp Hòa Bình, thuộc khu vực Chợ Đà Lạt. Khác với không gian rộng mở bên hồ Xuân Hương, địa điểm này gắn liền với nhịp sống thường ngày của người dân và du khách.

Ban tổ chức mong muốn đưa Jazz đến gần hơn với đời sống đô thị, nơi khán giả có thể chủ động đến thưởng thức chương trình hoặc tình cờ dừng chân, lắng nghe những giai điệu giữa khu vực trung tâm Đà Lạt.

Đêm cuối cùng, ngày 8/11, sẽ diễn ra tại HAUS Da Lat. Đây là chương trình dành riêng cho khách có vé mời, với không gian thưởng thức được thiết kế theo hướng riêng tư, tập trung vào sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả.

Như vậy, trong ba ngày liên tiếp, người yêu nhạc có thể trải nghiệm Jazz tại quảng trường bên hồ, không gian phố thị và một địa điểm biểu diễn mang tính riêng tư. Sự thay đổi về không gian cũng là cách ban tổ chức tạo nên những sắc thái khác nhau cho từng đêm diễn.

Khu vực Rạp Hòa Bình (Ảnh Anh Hoàng)

Quy tụ những nghệ sĩ từng giành giải thưởng quốc tế, được đề cử Grammy

Bên cạnh địa điểm tổ chức, dàn nghệ sĩ tham gia cũng là điểm nhấn đáng chú ý của Vietnam Jazz Heritage Festival 2026.

Cụ thể, lễ hội sẽ có sự góp mặt của Lisa Ono, nghệ sĩ được mệnh danh là "Nữ hoàng Bossa Nova châu Á". Bà từng 4 lần giành Japan Gold Disc Award ở hạng mục Jazz và được Chính phủ Brazil trao tặng Huân chương Quốc gia Rio Branco năm 2013.

Một tên tuổi quốc tế khác là Raul Midón, nghệ sĩ guitar khiếm thị người Mỹ từng hai lần nhận đề cử Grammy ở hạng mục Album Jazz xuất sắc nhất. Ông nổi tiếng với khả năng kết hợp nhiều phong cách âm nhạc như Jazz, Pop, Soul, R&B, Flamenco và Latin.

Lễ hội còn có sự tham gia của Nik West, nữ nghệ sĩ bass điện kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ, được biết đến với phong cách trình diễn giàu năng lượng. Ngoài ra, các đại diện quốc tế như Dadada và JKC cũng góp mặt, mang đến những màu sắc Jazz đương đại.

Về phía Việt Nam, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Hà Trần, Đức Trí, Hoài Sa, Nguyên Lê và Trần Mạnh Tuấn. Đáng chú ý, nghệ sĩ guitar Nguyên Lê sẽ đưa ban nhạc từ Pháp về Việt Nam, kết hợp cùng diva Hồng Nhung để làm mới các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn theo phong cách Jazz hiện đại.

Trong khi đó, nhạc sĩ Đức Trí giới thiệu dự án Musique de Salon – Le Grand Orchestre et Jazz, kết hợp âm nhạc cổ điển với tinh thần ngẫu hứng của Jazz.

Dàn nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong các đêm nhạc (Ảnh BTC)

Nhạc sĩ Hoài Sa cũng sẽ mang đến những bản phối mới cho các ca khúc nổi bật của âm nhạc đương đại Việt Nam, đồng thời kết hợp cùng diva Hà Trần. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và TMT Fusion Band góp thêm màu sắc riêng thông qua sự giao thoa giữa hòa âm phương Tây, dân ca và nhạc cụ truyền thống Việt Nam.

Tham vọng đưa Đà Lạt thành điểm hẹn Jazz của châu Á

Không chỉ dừng lại ở một lễ hội âm nhạc kéo dài ba ngày, Vietnam Jazz Heritage Festival còn được định hướng phát triển thành một thương hiệu văn hóa lâu dài.

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, lựa chọn Đà Lạt là điểm khởi đầu xuất phát từ mong muốn xây dựng một không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng quốc tế, đồng thời khai thác những giá trị di sản đặc trưng của địa phương.

Ông cho rằng Đà Lạt có tiềm năng trở thành điểm dừng chân mới trong hành trình lưu diễn châu Á của các nghệ sĩ quốc tế, qua đó tạo thêm sức hút cho du lịch văn hóa.

"Chúng tôi không làm một sự kiện đơn lẻ, mà kiên trì xây dựng một thương hiệu văn hóa có chiều sâu", nhạc sĩ Huy Tuấn nhấn mạnh trong thông cáo.

Với định hướng này, ban tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành hoạt động văn hóa được duy trì qua nhiều mùa, góp phần đưa Đà Lạt trở thành điểm hẹn Jazz nổi bật trong khu vực.

HAUS Da Lat - nơi diễn ra đêm nhạc tối 8/11 (Ảnh HAUS Da Lat)

Sự xuất hiện của Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 cũng mở ra thêm một lựa chọn trải nghiệm cho du khách đến Đà Lạt. Bên cạnh những hoạt động quen thuộc như tham quan, nghỉ dưỡng hay khám phá ẩm thực, du khách có thể kết hợp chuyến đi với việc thưởng thức những chương trình âm nhạc quốc tế giữa không gian đặc trưng của phố ngàn hoa.