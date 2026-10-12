Ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam vừa lọt top đề cử mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Sau những cái tên như Kỳ Duyên, Phương Anh Đào, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Thanh Hằng, mới đây, Tăng Thanh Hà (sinh năm 1986) là đại diện Việt Nam tiếp theo xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn. Việc góp mặt trong bảng đề cử này một lần nữa cho thấy sức hút truyền thông bền vững của cô sau nhiều năm.

So với nhiều mỹ nhân theo đuổi hình ảnh quyến rũ, sắc sảo, Tăng Thanh Hà có sức hút riêng nhờ vẻ đẹp tự nhiên và thần thái thanh lịch. Đây cũng là hình ảnh đã gắn liền với cô từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí, giúp nữ diễn viên trở thành một trong những gương mặt được công chúng yêu mến.

Tăng Thanh Hà xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. (Ảnh: TC Candler)

Từ giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp phim ảnh, Tăng Thanh Hà đã được công chúng và truyền thông dành tặng danh xưng "ngọc nữ màn ảnh Việt", thậm chí còn ưu ái gọi cô là "ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam". Cô sở hữu gương mặt với các đường nét hài hòa, nụ cười rạng rỡ và thần thái thanh lịch. Suốt nhiều năm qua, dù thị trường giải trí xuất hiện thêm không ít gương mặt mới, hình ảnh của Tăng Thanh Hà vẫn được xem là một trong những chuẩn mực về vẻ đẹp tự nhiên và quý phái của showbiz Việt.

Danh xưng ngọc nữ màn ảnh Việt không chỉ đến từ ngoại hình. Trong giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Tăng Thanh Hà từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh, xây dựng hình ảnh một nữ diễn viên có sức hút riêng trên màn ảnh.

Là nàng "ngọc nữ" số 1 của màn ảnh Việt (Ảnh: FBNV)

Đóng phim từ năm 2004, Tăng Thanh Hà bắt đầu được khán giả chú ý qua những bộ phim như Dốc Tình, Hàn Mặc Tử và Hương Phù Sa. Đặc biệt, vai Út Nhỏ trong Hương Phù Sa đã giúp cô ghi dấu ấn với khán giả truyền hình, mở ra chặng đường phát triển trong sự nghiệp diễn xuất.

Hương Phù Sa (Ảnh: NSX)

Hàn Mặc Tử (Ảnh: NSX)

Tuy nhiên, dấu ấn đáng nhớ nhất của Tăng Thanh Hà phải kể đến Bỗng Dưng Muốn Khóc. Trong phim, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Trúc, cô gái mồ côi làm nghề bán sách dạo, không biết chữ nhưng giàu nghị lực và lòng tự trọng. Nhân vật có vẻ ngoài mộc mạc, tính cách mạnh mẽ, đôi lúc ngang bướng nhưng ẩn sâu bên trong là trái tim ấm áp.

Bằng lối diễn xuất tự nhiên, biểu cảm gần gũi, Tăng Thanh Hà đã tạo nên một Diễm Trúc được đông đảo khán giả yêu mến. Bộ phim trở thành dấu ấn đáng nhớ của màn ảnh nhỏ Việt Nam, đồng thời đưa tên tuổi nữ diễn viên lên một vị trí mới trong làng giải trí. Tạo hình tóc ngắn của cô trong phim cũng từng trở thành hình ảnh quen thuộc với khán giả suốt một thời gian dài.

Bỗng Dưng Muốn Khóc (Ảnh: NSX)

Sau thành công của Bỗng Dưng Muốn Khóc, Tăng Thanh Hà tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Đẹp Từng Centimet, Cánh Đồng Bất Tận và Mỹ Nhân Kế. Nếu Đẹp Từng Centimet mang đến hình ảnh trẻ trung, lãng mạn thì vai diễn trong Cánh Đồng Bất Tận lại giàu tâm lý và cảm xúc, giúp nữ diễn viên có thêm cơ hội thể hiện bản thân trong một câu chuyện nhiều day dứt. Đến Mỹ Nhân Kế, Tăng Thanh Hà xuất hiện trong tạo hình cổ trang, bên cạnh dàn diễn viên nổi bật. Việc liên tục thử sức với những màu sắc khác nhau giúp cô tạo nên dấu ấn không chỉ ở dòng phim truyền hình mà còn trên màn ảnh rộng.

Tăng Thanh Hà cũng không cần xuất hiện trong quá nhiều dự án để duy trì vị trí trong lòng công chúng. Những vai diễn tiêu biểu, đặc biệt là Trúc của Bỗng Dưng Muốn Khóc, đang, đang và vẫn sẽ trở thành một phần ký ức của khán giả Việt.

Đẹp Từng Centimet (Ảnh: NSX)

Mỹ Nhân Kế (Ảnh: NSX)

Năm 2012, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thăng hoa, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, dành phần lớn thời gian cho cuộc sống riêng và công việc kinh doanh.

Việc một gương mặt từng được săn đón trên màn ảnh lựa chọn rời xa ánh đèn sân khấu khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Trong nhiều năm, người hâm mộ vẫn nhắc đến Tăng Thanh Hà như một trường hợp đặc biệt của showbiz Việt khi không xuất hiện thường xuyên, không liên tục có dự án mới nhưng vẫn duy trì được sức hút mỗi lần lộ diện. Trên mạng xã hội, những hình ảnh đời thường của nữ diễn viên thường nhận được sự quan tâm nhờ phong cách thanh lịch, giản dị. Vẻ đẹp của cô cũng có sự chuyển biến theo thời gian, từ nét trong trẻo, ngây thơ thời trẻ đến diện mạo mặn mà, đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành.

(Ảnh: FBNV)

13 năm kể từ khi vắng bóng màn ảnh rộng, trong năm 2026, Tăng Thanh Hà gây bão truyền thông khi công bố sẽ trở lại đóng phim điện ảnh qua vai Nam Phương Hoàng Hậu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng. Phim lên sóng vào năm 2027. Cô cũng dần xuất hiện nhiều hơn ở các sự kiện phim ảnh, thời trang, triển lãm. Vẻ đẹp mặn mà, thanh thoát và sang trọng của người đẹp họ Tăng vẫn nhận được vô vàn mỹ từ từ khán giả mỗi khi nhìn thấy cô.

Tăng Thanh Hà sắp trở lại với Hoàng Hậu Cuối Cùng (Ảnh: NSX)

Từ 2004 đến 2026, 22 năm với chỉ 9 phim, người đẹp vẫn luôn duy trì được sức hút và là cái tên đầu tiên mỗi khi người ta nhắc đến "ngọc nữ" của màn ảnh Việt. Với Tăng Thanh Hà, danh xưng "ngọc nữ" dường như đã vượt ra ngoài những vai diễn trên màn ảnh. Đó còn là hình ảnh một nữ diễn viên có dấu ấn riêng, một nhan sắc không chạy theo những thay đổi chóng mặt của xu hướng và một cái tên vẫn đủ sức khiến công chúng quan tâm, ngay cả khi đã nhiều năm vắng bóng showbiz.

(Ảnh: FBNV)

Nguồn: TC Candler