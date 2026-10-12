Nữ nghệ sĩ đình đám đi bán mì ở đường Ngô Quang Huy, TP.HCM

Từ "đả nữ" màn ảnh Việt đến bà chủ quán mì chay

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 tại tỉnh Trà Vinh cũ (nay là Vĩnh Long). Cô là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam, được khán giả nhớ đến qua hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và những vai diễn hành động ấn tượng. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô không chỉ gói gọn trong vai trò diễn viên mà còn mở rộng sang sản xuất phim, đạo diễn và kinh doanh.

Tên tuổi Ngô Thanh Vân gắn liền với bộ phim Dòng máu anh hùng (2007), tác phẩm góp phần xây dựng hình ảnh "đả nữ" của cô trên màn ảnh Việt. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi con đường sản xuất phim, từng bước tạo dựng vị trí riêng trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Ngô Thanh Vân được mệnh danh là "đả nữ" của màn ảnh Việt

Năm 2019, Hai Phượng trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Ngô Thanh Vân khi cô vừa đóng chính vừa tham gia sản xuất. Bộ phim đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, góp phần khẳng định khả năng theo đuổi những dự án hành động có quy mô của cô.

Không dừng lại ở nghệ thuật, Ngô Thanh Vân còn thể hiện sự nhạy bén khi bước sang lĩnh vực kinh doanh. Một trong những dự án thu hút sự quan tâm của công chúng là Chan Chan Noodle, nhà hàng chuyên các món mì và ẩm thực chay do cô cùng chồng là Huy Trần phát triển.

Đầu tháng 4/2024, vợ chồng Ngô Thanh Vân khai trương nhà hàng tại đường Ngô Quang Huy, khu Thảo Điền, TP.HCM. Ý tưởng mở quán xuất phát từ mong muốn lâu năm của nữ nghệ sĩ, bởi cô có thói quen ăn chay trường. Sau khi chia sẻ dự định với chồng, cả hai quyết định cùng nhau bắt tay vào lĩnh vực ẩm thực.

Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần cùng nhau mở quán mì ở TP.HCM

Nếu Ngô Thanh Vân mang đến ý tưởng và tham gia điều phối hoạt động kinh doanh, Huy Trần đảm nhận phần quan trọng trong việc nghiên cứu, phát triển thực đơn. Là người có kinh nghiệm về ẩm thực, anh trực tiếp tham gia nhiều công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, hoàn thiện món ăn đến trò chuyện với khách hàng để tiếp nhận phản hồi.

Điều khiến thực khách chú ý là thực đơn không đơn thuần gồm những món chay quen thuộc. Vợ chồng nữ nghệ sĩ tìm cách kết hợp nguyên liệu thực vật với các loại nước xốt, gia vị và cách chế biến sáng tạo, tạo nên những món ăn có hương vị riêng. Trong đó, miến khoai lang trộn là một trong những món bán chạy của quán.

Không chỉ là người đứng tên cùng chồng trong dự án kinh doanh, Ngô Thanh Vân còn thường xuyên có mặt tại nhà hàng, tham gia điều phối công việc và giới thiệu món ăn. Hình ảnh nữ nghệ sĩ cùng ông xã trực tiếp vận hành quán tạo nên một khía cạnh gần gũi, khác với hình ảnh chỉn chu thường thấy trên thảm đỏ.

Quán mì chay của vợ chồng nữ nghệ sĩ khá đông khách

Tháng 5/2024, nhân dịp kỷ niệm hai năm ngày cưới, Ngô Thanh Vân từng hào hứng chia sẻ về hành trình mới của hai vợ chồng: "Nhờ gặp chồng, vợ rẽ sóng đạp gió đi bán mì, bắt đầu một hành trình mới". Với nữ nghệ sĩ, kinh doanh ẩm thực là thử thách chưa từng trải nghiệm, có những lúc mệt mỏi, nhưng đem lại niềm vui khi hai người cùng làm việc, cùng học hỏi và chia sẻ trách nhiệm. Từ một người quen với trường quay, phim trường và những dự án điện ảnh, cô sẵn sàng thử sức trong môi trường hoàn toàn khác.

Tổ ấm viên mãn bên chồng kém 11 tuổi

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn vào tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau khoảng hai năm hẹn hò. Huy Trần kém vợ 11 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và có niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực.

Trước khi trở thành bạn đời, Huy Trần từng có cơ hội thử vai cho dự án phim của Ngô Thanh Vân. Từ mối quan hệ công việc, cả hai dần nảy sinh tình cảm và xây dựng tổ ấm. Trong những chia sẻ với truyền thông, nữ nghệ sĩ nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho người chồng luôn đồng hành, chia sẻ với cô từ công việc đến cuộc sống thường ngày.

Sau khi kết hôn, Ngô Thanh Vân được ông xã kém 11 tuổi yêu thương, đồng hành

Sau khi kết hôn, Ngô Thanh Vân dần có những thay đổi trong cách tận hưởng cuộc sống. Bên cạnh công việc, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đồng thời cùng chồng xây dựng những kế hoạch chung. Việc mở quán mì chay là một ví dụ cho thấy hai người không chỉ chia sẻ tình cảm mà còn có thể trở thành cộng sự trong công việc.

Bước ngoặt lớn hơn đến vào năm 2025, khi Ngô Thanh Vân và Huy Trần chào đón con gái đầu lòng, bé Gạo. Nữ nghệ sĩ thông báo mang thai vào đầu tháng 5/2025, sau hành trình nỗ lực thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đầu tháng 8 cùng năm, cô sinh con ở tuổi 46.

Lần đầu làm mẹ ở độ tuổi mà nhiều người đã ổn định cuộc sống gia đình, Ngô Thanh Vân trải qua không ít bỡ ngỡ. Trong những chia sẻ sau sinh, cô kể về những đêm thức trắng chăm con, áp lực khi lo lắng chưa có đủ sữa cho bé và những lúc bật khóc vì mệt mỏi.

Tổ ấm nhỏ của Ngô Thanh Vân

Tuy nhiên, sự đồng hành của Huy Trần giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Nam doanh nhân thường xuyên thức dậy khi con khóc, thay tã, cho bé uống sữa và dỗ con ngủ. Anh cũng tự tay chuẩn bị những món ăn bồi bổ cho vợ sau sinh. Ngô Thanh Vân dành nhiều lời khen cho khả năng chăm con của chồng. Với cô, sự hiện diện của Huy Trần không chỉ giúp giảm bớt áp lực mà còn đem lại cảm giác an toàn trong hành trình lần đầu làm mẹ.

Hiện tại, gia đình Ngô Thanh Vân đang sống trong căn hộ rộng khoảng 150m2 tại TP.HCM, có tầm nhìn hướng ra thành phố và sông Sài Gòn. Căn nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, lấy gam đen, xám và các tông màu trung tính làm chủ đạo với những món đồ nội thất, điện tử đời mới thời thượng.