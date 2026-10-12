Đám cưới của Quán quân The Voice Kids đầu tiên tại Việt Nam

Tối 12/10, RHYDER chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ. Trong MV, RHYDER mang đến không gian tiệc cưới xa hoa, với những khoảnh khắc ngọt ngào bên nữ chính Chu Nhã Mi. Sở hữu visual trong sáng, xinh đẹp, nàng hot girl tạo nên sự kết hợp ăn ý với nam ca sĩ, góp phần mang đến những khung hình nên thơ. Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ là MV hiếm hoi RHYDER mang hẳn một lễ cưới bàn bản vào sản phẩm âm nhạc của mình.

MV Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ - RHYDER

Không gian đám cưới lộng lẫy:

Nhan sắc "cô dâu" Chu Nhã Mi của RHYDER:

Không chỉ gây chú ý với danh tính cô dâu, sản phẩm còn quy tụ dàn cameo đông đảo, toàn là bạn thân của RHYDER từ vũ trụ Say Hi góp mặt. Điểm danh qua có thể kể đến CAPTAIN BOY, CONGB, Dương Domic, Gemini Hùng Huỳnh, NEGAV, OgeNus, CiiN. Sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc tạo thêm điểm nhấn cho không gian tiệc cưới, đồng thời mang đến nhiều khoảnh khắc đáng chú ý cho người hâm mộ.

Nhiều khách mời góp mặt trong MV

Với giai điệu tình yêu ngọt ngào cùng hình ảnh cặp đôi hạnh phúc, MV nhanh chóng khơi gợi sự thích thú từ khán giả. Nhiều người hâm mộ bày tỏ cảm giác nghe ca khúc chỉ muốn kết hôn ngay. Sau những sản phẩm gắn với chuyện tình cảm đổ vỡ, Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ cho thấy một lựa chọn khác của RHYDER khi khai thác tình yêu ở khía cạnh hạnh phúc, lãng mạn và hướng đến sự gắn bó lâu dài.

Đây cũng là lần đầu tiên RHYDER thực hiện một MV xoay quanh đám cưới, đánh dấu sự thay đổi về màu sắc so với những sản phẩm trước đó. Nếu các ca khúc thất tình từng giúp nam ca sĩ tạo dấu ấn trên mạng xã hội, Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ có chất liệu ngọt ngào, đặt tiền đề cho hướng đi âm nhạc mới.

Đây cũng là lần đầu tiên RHYDER thực hiện một MV xoay quanh đám cưới, đánh dấu sự thay đổi về màu sắc so với những sản phẩm trước đó

MV cũng đánh dấu màn trở lại của RHYDER sau gần một năm kể từ khi phát hành album đầu tay TRAP. Ra mắt vào tháng 10/2025, album gồm 10 ca khúc, thể hiện quá trình tìm kiếm bản sắc âm nhạc của nam ca sĩ qua những màu sắc như R&B, pop và trap. Việc trở lại với một ca khúc tình yêu cùng hình ảnh đám cưới cho thấy RHYDER tiếp tục thử nghiệm những cách thể hiện khác nhau, thay vì giới hạn bản thân trong một màu sắc âm nhạc quen thuộc.

Sinh năm 2001, Nguyễn Quang Anh được công chúng biết đến từ năm 2013 khi giành ngôi vị quán quân mùa đầu tiên của Giọng hát Việt nhí. Chiến thắng khi mới 12 tuổi đưa anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật của chương trình. Sau cuộc thi, Quang Anh theo học chuyên ngành trống jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiếp tục trau dồi kiến thức và kỹ năng âm nhạc. Tuy nhiên, hành trình sau hào quang tuổi thơ không hoàn toàn thuận lợi. Nam ca sĩ từng trải qua quãng thời gian chật vật tìm hướng đi và cơ hội khẳng định bản thân trước khi trở lại với nghệ danh RHYDER.

RHYDER trưởng thành từ Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên

Năm 2023, RHYDER tham gia Rap Việt mùa 3, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi thử sức với rap bên cạnh khả năng ca hát, sáng tác và sản xuất âm nhạc. Đến năm 2024, việc tham gia Anh Trai Say Hi giúp RHYDER tiếp tục mở rộng độ nhận diện, đặc biệt qua những màn trình diễn kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc. RHYDER gây chú ý qua loạt hit lớn như Hào Quang, I'm Thinking About You, Anh Biết Rồi,... Anh giành ngôi vị Á quân tại chương trình, góp mặt trong đội hình Best 5. Hậu Anh Trai Say Hi, RHYDER phát hành album đầu tay TRAP. Đầu năm nay, RHYDER làm concert LUMINARHY đầu tiên trong sự nghiệp thu hút 10 nghìn khán giả, tự mình đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.