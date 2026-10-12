"Chị đẹp" tốt nghiệp trường nghề sở hữu 12 bất động sản, sợ đàn ông giàu hơn sợ cọp sau khi ly dị chủ tập đoàn thép

Ngày 12/10, tờ Sohu đưa tin Lý Thể Hoa xuất hiện với phong cách thời trang cá tính nhan sắc trẻ trung và gợi cảm ở tuổi 45. Tuy nhiên, công chúng lại tập trung mọi sự chú ý vào độ giàu có của nữ diễn viên cũng như chiếc Hermès Constance Mini làm từ da thằn lằn tự nhiên cực kỳ quý hiếm mà cô xách trên tay.

Chiếc Hermès Constance Mini của người đẹp này được chế tác từ da thằn lằn, nổi bật với hiệu ứng chuyển sắc độc đáo. Do kết cấu vân da tự nhiên biến đổi khác nhau, mỗi chiếc túi đều có vẻ ngoài riêng biệt. Đây cũng là chất liệu thuộc phân khúc cao cấp, có giá trị sưu tầm được ví ngang ngửa với dòng túi làm từ da cá sấu Himalaya trứ danh. Theo tờ HK01, trên thị trường đồ hiệu đã qua sử dụng, chiếc túi da thằn lằn của Lý Thể Hoa có giá dao động 220.000-320.000 HKD (khoảng 748 triệu đến hơn 1 tỷ đồng).

Lý Thể Hoa sở hữu Hermès Constance Mini làm từ da thằn lằn tự nhiên cực kỳ quý hiếm. Ảnh: Sina.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Thể Hoa là "phú bà" thứ thiệt của Cbiz, sở hữu khối tài sản ròng đã vượt mốc 200 triệu NDT (hơn 674 tỷ đồng). "Chị Đẹp" này hiện sở hữu 12 bất động sản hạng sang ở Hong Kong (Trung Quốc), Australia, Anh và Thái Lan. Lý Thể Hoa từng chia sẻ rằng cô tậu nhiều nhà rồi cho thuê chỉ với mục đích để bản thân có thể sống thoải mái khi về già, không phải tiếp tục làm việc vất vả kiếm tiền.

Bên cạnh bất động sản, Lý Thể Hoa còn sở hữu bộ sưu tập túi xách và trang phục hàng hiệu gây trầm trồ. Trong đó, Hermès là thương hiệu xuất hiện thường xuyên trên trang cá nhân của cô. Bộ sưu tập của nữ diễn viên không chỉ có những mẫu túi phổ biến mà còn bao gồm nhiều thiết kế phiên bản giới hạn, vốn rất khó mua ngay cả với những khách hàng có điều kiện tài chính. Chẳng hạn, Hermès Kelly Lakis có giá khoảng 250.000 HKD (khoảng 850 triệu đồng), Hermès Kelly Doll Picto được cho là có giá khoảng 420.000 HKD (khoảng 1,43 tỷ đồng) hay Hermès Constance III Miroir Clouté cũng có giá khoảng 400.000 HKD (khoảng 1,36 tỷ đồng).

Ngoài túi xách, nữ diễn viên còn từng khoe ván lướt sóng Chanel trị giá khoảng 60.000 HKD (khoảng 204 triệu đồng). Trong một số chuyến đi, cô cũng chia sẻ hình ảnh ngồi khoang hạng thương gia trên máy bay và mang theo những món phụ kiện xa xỉ. Người đẹp này còn từng mang cả bộ sưu tập hàng hiệu cá nhân trị giá hơn 1 triệu HKD (khoảng 3,4 tỷ đồng) khi tham gia bộ phim Gia Tộc Vinh Quang.

Chị Đẹp này sở hữu khối tài sản hơn 600 tỷ đồng và 12 bất động sản đắt đỏ. Ảnh: Instagram.

Cuộc đời nhiều sóng gió của "nàng Vương Chiêu Quân đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ"

Lý Thể Hoa sinh năm 1981. Với vẻ đẹp mỹ miều, trong sáng chuẩn ngọc nữ, cô lọt vào mắt xanh của các nhà tìm kiếm tài năng từ năm 15 tuổi khi đang đứng ở ga tàu điện ngầm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở một trường nghề, Lý Thể Hoa dấn thân vào showbiz. Cô trở thành người mẫu quảng cáo, rồi chuyển sang ca hát và đóng phim. Nữ diễn viên nổi tiếng với loạt phim Chiêu Quân tái xuất (2008), Hoa hồng có gai, Đại nha hoàn, Đại kỳ anh hùng truyện, Đỗ Lạp Lạp thăng chức ký...

Tuy nhiên, những năm đầu sự nghiệp của cô không hề dễ dàng. Sau khi công việc kinh doanh của cha thất bại và gia đình rơi vào cảnh phá sản, nữ diễn viên phải gánh vác trách nhiệm trả nợ thay cha. Cô từng tiết lộ bản thân bị chủ nợ tìm đến tận nơi đòi tiền, đồng thời phải giao nộp toàn bộ thu nhập để giải quyết những khoản nợ lớn. Áp lực tài chính khiến quãng thời gian đầu hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên vô cùng vất vả.

Không chỉ vậy, Lý Thể Hoa còn bị sếp cũ bắt ép đi du lịch cùng một ông lớn, nhưng cô từ chối vì không chấp nhận những quy tắc ngầm trong giới giải trí. Sau đó, nữ diễn viên bị đóng băng hoạt động, phải đi bán quần áo ở chợ để kiếm cơm qua ngày. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của vợ ông chủ cũng như bỏ ra hơn 2 triệu HKD (khoảng 6,8 tỷ đồng) để bồi thường hợp đồng, Lý Thể Hoa mới được tự do, rời công ty quản lý để độc lập phát triển sự nghiệp.

Sau khi chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc đại lục, Lý Thể Hoa dần xây dựng được tên tuổi nhờ tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Công việc thuận lợi giúp cô tích lũy tài sản và từng bước cải thiện cuộc sống. Năm 2023, người đẹp tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, nhưng sớm dừng bước đầy đáng tiếc.

Cô được mệnh danh là nàng Vương Chiêu Quân đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Sina.

Lý Thể Hoa từng gánh vác trách nhiệm trả nợ thay cha, bị sếp lớn công ty quản lý phong sát hoạt động vì từ chối đi du lịch riêng với khách hàng. Ảnh: Sina.

Về đời tư, Lý Thể Hoa từng có cuộc hôn nhân "thần tốc" với đại gia ngành thép Eric Hoàng Ngạn Thư. Theo đó, vào năm 2019, Lý Thể Hoa bất ngờ thông báo lên xe hoa. Chồng của mỹ nhân xứ Hương Cảng là ông chủ tập đoàn thép lớn, xuất thân gia thế và nắm giữ khối tài sản cực "khủng". Trong đó, gây choáng ngợp nhất phải kể đến căn tứ hợp viện xa hoa ngay giữa lòng Bắc Kinh trị giá hơn 140 triệu USD (khoảng 3.430 tỷ đồng) - một biểu tượng cho cuộc sống hào môn mà vô số người khao khát.

Cả hai bén duyên và tiến tới hôn nhân nhanh như gió. Chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng hẹn hò, cặp đôi đã nhanh chóng quyết định về chung một nhà. Thế nhưng, câu chuyện tưởng như cổ tích ấy lại khép lại bằng một kịch bản ngắn ngủi đến không ngờ. Chỉ 19 tháng sau đám cưới, cuộc hôn nhân hào môn này chấm dứt.

Đến giữa tháng 12/2025, Lý Thể Hoa lần đầu vén màn góc khuất cay đắng đằng sau cuộc hôn nhân chóng vánh với Eric Hoàng Ngạn Thư. Nữ diễn viên thừa nhận vội vàng kết hôn khi chưa hiểu rõ đối phương, lại gặp cảnh xa cách kéo dài vì đại dịch Covid-19. Đến lúc thực sự chung sống, cô mới ngộ ra bản chất của chồng: trăng hoa, gia trưởng và kiểm soát vô lý . Mối quan hệ rơi vào bế tắc đỉnh điểm khi Lý Thể Hoa tận mắt bắt quả tang chồng dắt nhân tình về nhà, cộng thêm mâu thuẫn lớn trong công việc kinh doanh mỹ phẩm chung. Sau 19 tháng gánh chịu tổn thương, minh tinh Hong Kong chủ động nộp đơn ly hôn. Không lâu sau, khi chồng cũ ngỏ ý muốn tái hợp, cô dứt khoát đáp trả phũ phàng: "Hãy dẹp suy nghĩ đó đi".

Cuộc hôn nhân của Lý Thể Hoa và ông chủ tập đoàn thép kết thúc chỉ sau 1 năm 7 tháng chung sống. Ảnh: HK01.

6 năm sau khi trở về cuộc sống độc thân, Lý Thể Hoa lựa chọn tập trung nhiều hơn vào bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Hoa ngữ, nữ diễn viên thú nhận cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Eric Hoàng Ngạn Thư để lại vết thương lòng khó chữa lành, khiến cô sợ đàn ông giàu hơn sợ cọp. Người đẹp cho biết không muốn hẹn hò đại gia cũng như kết hôn, xây dựng tổ ấm thêm 1 lần nào nữa. Hiện tại, nữ diễn viên muốn tận hưởng cuộc sống độc thân tự do, không bị ràng buộc bởi những khuôn khổ gia đình hay trách nhiệm hôn nhân.

Vài năm trở lại đây, Lý Thể Hoa giảm cường độ hoạt động nghệ thuật. Cô hiếm khi nhận những bộ phim truyền hình dài tập, thay vào đó dành thời gian chăm sóc bản thân, đi du lịch, nghỉ dưỡng và duy trì thói quen tập luyện thể thao. Ở tuổi U45, sau những biến cố trong cuộc sống và hôn nhân, người đẹp đang trải qua một chương mới của cuộc đời theo cách riêng: độc lập về tài chính, chủ động với công việc và thoải mái tận hưởng cuộc sống mà mình mong muốn.

Sau cuộc hôn nhân thất bại cay đắng, Lý Thể Hoa quyết định không đi thêm bước nữa. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, On, HK01