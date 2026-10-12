18 hình xăm của Messi

Không chỉ để lại những dấu ấn vô tiền khoáng hậu trên sân cỏ, Lionel Messi còn chọn cách ghi lại những chặng đường đời, tình yêu gia đình cùng triết lý sống cá nhân lên chính cơ thể mình. Đằng sau lớp mực xăm bao phủ tay và chân của siêu sao người Argentina là bộ sưu tập 18 hình xăm giàu cảm xúc và mang đậm câu chuyện cá nhân.

Messi có tổng 18 hình xăm trên cơ thể (Ảnh: Getty)

Điểm tựa gia đình

Đối với Messi, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu và đây cũng là nguồn cảm hứng lớn nhất trong các tác phẩm nghệ thuật trên cơ thể anh. Hình xăm đầu tiên được anh thực hiện vào khoảng năm 2011 là bức chân dung của mẹ anh – bà Celia ở phía trên bên trái lưng.

Sự ra đời của các con tiếp tục đánh dấu những mốc quan trọng trong cuộc đời cầu thủ này. Năm 2012, khi lần đầu lên chức bố, anh đã xăm dấu bàn tay của con trai đầu lòng Thiago lên bắp chân. Sau đó, để tránh bị hiểu nhầm là sự tưởng nhớ đến khoảnh khắc "Bàn tay của Chúa" nổi tiếng của huyền thoại Diego Maradona, Messi bổ sung thêm tên Thiago inside hình trái tim. Đến tháng 9/2015, tên của người con trai thứ hai – Mateo tiếp tục được xăm lên cánh tay trái. Ngày sinh của các con cũng được anh trân trọng ghi dấu trên chân phải.

Messi xăm tên của các thành viên trong gia đình

Tình yêu sâu sắc dành cho người bạn đời Antonela Roccuzzo cũng xuất hiện ở nhiều vị trí đặc biệt. Năm 2017, cặp đôi xăm mớ ngày cưới bằng chữ số La Mã ngay ở ngón đeo nhẫn. Bên cạnh đó là hình đôi môi đang hôn, ánh mắt của Antonela ở mặt trong bắp tay và cặp hình xăm vương miện đôi, Messi mang vương miện nhà vua trên cẳng tay trái, thể hiện ước nguyện đồng hành vĩnh cửu cùng "nữ hoàng" của đời mình.

Khu vực cánh tay phải của Messi là một kiệt tác tâm linh và nghệ thuật do nghệ nhân xăm hình người Argentina Roberto López thực hiện từ cuối năm 2014. Messi tự lên ý tưởng và cùng thợ xăm thảo luận kỹ lưỡng về ý nghĩa từng chi tiết.

Tại đây, anh thể hiện đức tin tôn giáo qua hình ảnh Chúa Jesus, cây thánh giá trên vai và họa tiết cửa sổ hoa hồng lấy cảm hứng từ Vương cung thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona – nơi gắn liền với đỉnh cao sự nghiệp câu lạc bộ của anh. Chuỗi tràng hạt cầu nguyện được tạo hình theo bản đồ thành phố quê nhà Rosario, đặt phía trên bản đồ Nam Mỹ và Châu Âu, tượng trưng cho hai chặng đường lớn trong đời.

Cũng trên cánh tay này, hình ảnh chiếc đồng hồ lớn cùng các bánh răng đang tháo rời đại diện cho khái niệm thời gian. Messi từng chia sẻ rằng chiếc đồng hồ tượng trưng cho mong muốn được "đóng băng" những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc sống. Bên cạnh đó, các họa tiết hoa sen và hoa anh đào mang thông điệp về sự tái sinh và tinh thần vươn lên từ khó khăn – loài hoa sen mọc lên từ đầm lầy nhắc nhở anh rằng xuất thân không quyết định bạn là ai, mà quan trọng là cách bạn trưởng thành.

Hình xăm trên tay của Messi

Niềm đam mê trái bóng

Chân trái của Messi - "vũ khí" làm nên sự nghiệp vĩ đại của anh từng chứa đựng nhiều họa tiết phức tạp như hoa hồng và trái bóng. Tuy nhiên, sau đó anh đã chọn phương pháp xăm phủ mực đen để đè lên những chi tiết cũ không còn ưng ý. Hiện tại, chân trái của siêu sao này tối giản hơn nhưng đầy uy lực với mảng đen bao phủ, chỉ giữ lại số áo 10 biểu tượng, một quả bóng đá và tên con trai Thiago.

Hình xăm trên chân của Messi

Đáng chú ý, gần mắt cá chân trái của Messi còn có hình xăm lá bài "Five of Cups" (Năm chiếc cốc). Đây là kết quả của một lời hứa khi cùng tuyển Argentina đăng quang tại Copa América 2021. Dù sở hữu bộ sưu tập 18 hình xăm đa dạng từ chân dung, chữ viết, hoa văn đến các biểu tượng tôn giáo, Messi lại chưa hề xăm bất kỳ ký hiệu nào liên quan đến chức vô địch World Cup 2022.

Từ hình ảnh người mẹ trên lưng, ánh mắt người vợ trên tay cho đến quả bóng tròn nơi bắp chân, 18 hình xăm không đơn thuần là sở thích thẩm mỹ mà đã trở thành cuốn nhật ký sống động, khắc họa trọn vẹn con người Lionel Messi, một siêu sao trên sân cỏ nhưng luôn khiêm nhường và hướng về gia đình trong đời thực.