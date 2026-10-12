Đến lượt con gái 4 tuổi của Elon Musk náo loạn truyền thông vì quá đáng yêu: Hồn nhiên "phá đám" khi bố đang họp online với cả thế giới

Ngày 10/10 vừa qua, khi tỷ phú Elon Musk đang trò chuyện trực tuyến tại sự kiện X Takeover diễn ra ở đại bản doanh Giga Texas (Austin, Mỹ), cô con gái 4 tuổi Azure đã bất ngờ xuất hiện và vô tình trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ khoảnh khắc vô cùng đáng yêu.

Trong lúc bố đang say sưa thảo luận về dự án Tesla Roadster, cô bé Azure tiến lại gần khiến Elon Musk phải mỉm cười quay sang ống kính: "Chào mọi người, có lẽ tôi phải dừng ở đây thôi."

Azure - con gái của Elon Musk - xuất hiện đầy tinh nghịch giữa buổi phát sóng trực tiếp nghiêm túc

Ngay sau đó, gương mặt tinh nghịch của Azure phủ kín màn hình lớn tại hội trường. Cô bé lém lỉnh lè lưỡi trước ống kính khiến đám đông khán giả reo hò thích thú. Đáp lại sự hào hứng của mọi người, Elon Musk bật cười hạnh phúc và âu yếm gọi họ là "những người ủng hộ Tesla".

Azure là ai?

Azure là một trong bốn người con chung giữa Elon Musk và nữ quản lý cấp cao Shivon Zilis (cựu lãnh đạo tại Neuralink). Cô bé cùng người anh em sinh đôi Strider chào đời vào tháng 11/2021 và sẽ tròn 5 tuổi vào tháng tới. Ngoài ra, cặp đôi còn có thêm hai người con chung là Arcadia và Seldon Lycurgus.

Azure và anh em sinh đôi Strider lúc còn bé

Màn xuất hiện ngộ nghĩnh của Azure diễn ra chỉ 8 ngày sau khi Shivon Zilis chính thức xác nhận đường ai nấy đi với tỷ phú công nghệ trong bài đăng ngày 2/10 trên X.

Chia sẻ cùng ảnh chụp những dòng tin nhắn cuối cùng, Zilis bộc bạch rằng thật không dễ dàng khi phải "từ yêu thương chuyển sang buông tay chỉ trong một tuần mà không có lời báo trước". Dù vậy, cô khẳng định bản thân trân trọng từng khoảnh khắc đã qua: "Tôi vô cùng biết ơn vì các con. Lũ trẻ chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của tôi mỗi ngày. Tôi mong rằng anh ấy và tôi vẫn có thể là những người bạn tốt và cùng nhau nuôi dạy các con thật tốt."

Nữ quản lý tài năng cũng trải lòng về tình cảm dành cho Elon Musk: "Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã cho Elon thấy cảm giác được thấu hiểu sâu sắc, được chăm sóc và được yêu thương một cách bình yên, dịu dàng là như thế nào. Biết được những tuổi thơ sóng gió và tâm hồn nhiều dằn xé của anh ấy, tôi luôn muốn Elon cảm nhận được hình thái tình yêu bền vững nhất. Trái tim tôi đong đầy vì biết mình đã làm được điều đó, và hy vọng nó sẽ để lại một ảnh hưởng tốt đẹp lâu dài."

Nguồn: Hello!