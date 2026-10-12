Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Nhan sắc “lệch chuẩn” bị nghi ngờ, cất giọng là nổi tiếng cả nước

Danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn năm 2026 vừa chính thức công bố cái tên Hwasa (MAMAMOO) nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông và cộng đồng người hâm mộ Kpop.

Hwasa (MAMAMOO) góp mặt trong Danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn năm 2026

Từ một tân binh từng đối mặt với hàng loạt làn sóng chỉ trích gay gắt vì không đáp ứng các tiêu chí thẩm mỹ truyền thống của xứ sở kim chi, thành viên nhóm MAMAMOO đã vươn lên trở thành một trong những biểu tượng quyến rũ và truyền cảm hứng bậc nhất Kpop. Thời điểm vừa ra mắt, không ít khán giả đã lên tiếng chê bai đôi mắt một mí, đường nét sắc sảo cùng làn da ngăm đen của nữ ca sĩ là lệch chuẩn và không phù hợp với tiêu chuẩn idol.

Thời điểm vừa ra mắt, không ít khán giả đã lên tiếng chê bai đôi mắt một mí, đường nét sắc sảo cùng làn da ngăm đen của nữ ca sĩ là lệch chuẩn và không phù hợp với tiêu chuẩn idol

Mặc dù vậy, thay vì tìm cách gò ép bản thân vào những khuôn mẫu có sẵn, Hwasa lựa chọn biến những điểm bị coi là khuyết điểm thành dấu ấn cá nhân đặc trưng. Nữ ca sĩ sở hữu khuôn mặt sắc nét, đôi môi gợi cảm, ánh mắt ma mị cùng vóc dáng săn chắc mang đậm tinh thần Âu Mỹ với đôi hông nảy nở dù chiều cao thực tế chỉ 1m60. Chính định hình phong cách phóng khoáng và tự do đã giúp cô từng bước đập tan những định kiến hẹp hòi, qua đó mở ra một định nghĩa hoàn toàn mới về sự quyến rũ tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Hwasa lựa chọn biến những điểm bị coi là khuyết điểm thành dấu ấn cá nhân đặc trưng

Nữ ca sĩ sở hữu khuôn mặt sắc nét, đôi môi gợi cảm, ánh mắt ma mị cùng vóc dáng săn chắc mang đậm tinh thần Âu Mỹ với đôi hông nảy nở

Thời gian gần đây, diện mạo của giọng ca chính nhóm MAMAMOO tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ quá trình lột xác đầy ấn tượng. Nhằm chuẩn bị cho các sản phẩm âm nhạc mới, Hwasa đã thực hiện chế độ quản lý vóc dáng nghiêm ngặt để đưa cân nặng về mức khoảng 45kg. Dù thân hình trở nên thon gọn hơn trước, nữ nghệ sĩ vẫn giữ trọn vẹn những đường cong cuốn hút cùng thần thái rạng rỡ vốn có. Bên cạnh sự thay đổi về chỉ số cơ thể, phong cách thời trang của cô cũng có những bước chuyển biến tinh tế với kiểu tóc ngắn trẻ trung.

Thời gian gần đây, diện mạo của giọng ca chính nhóm MAMAMOO tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực

Bên cạnh sự thay đổi về chỉ số cơ thể, phong cách thời trang của cô cũng có những bước chuyển biến tinh tế với kiểu tóc ngắn trẻ trung

Song hành cùng sự thăng hoa về mặt hình ảnh, sự nghiệp âm nhạc của Hwasa cũng ghi dấu những cột mốc vô cùng rực rỡ suốt hơn một thập kỷ hoạt động. Ra mắt vào năm 2014 dưới sự quản lý của công ty RBW với tư cách thành viên MAMAMOO, cô cùng các thành viên đã nhanh chóng tạo tiếng vang với hàng loạt ca khúc đình đám mang màu sắc âm nhạc độc đáo như Mr. Ambiguous, Um Oh Ah Yeh, và đặc biệt là You're The Best (2016), sản phẩm giúp nhóm giành danh hiệu All-Kill đầu tiên trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, trước khi tiếp tục củng cố vị thế nhóm nhạc thực lực hàng đầu với siêu hit HIP.

Hwasa ra mắt vào năm 2014 dưới sự quản lý của công ty RBW với tư cách thành viên MAMAMOO

MAMAMOO được xem là nhóm nhạc thực lực hàng đầu

Bước sang chặng đường hoạt động cá nhân từ năm 2019, nữ ca sĩ tiếp tục gặt hái thành công lớn ngay từ đĩa đơn chào sân TWIT khi sản phẩm liên tục càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Đến năm 2020, ca khúc Maria cùng đĩa mở rộng cùng tên tiếp tục lan tỏa thông điệp nữ quyền mạnh mẽ, giúp Hwasa củng cố vị trí giọng ca solo hàng đầu. Với siêu hit Maria, Hwasa đã càn quét nhiều giải thưởng lớn như Ca khúc của năm tại Asian Pop Music Awards hay Màn trình diễn solo hay nhất tại Mnet Asian Music Awards (MAMA), chính thức khẳng định vị thế giọng ca solo hàng đầu Kpop.

Tháng 6 năm 2023, nữ nghệ sĩ quyết định chuyển sang đầu quân cho công ty P NATION của Psy, mở ra chặng đường sáng tạo mới với các sản phẩm mang đậm chất cá tính như I Love My Body hay NA.Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2026 đánh dấu đỉnh cao mới trong sự nghiệp nhạc số của Hwasa khi bản hit R&B Good Goodbye ra mắt vào tháng 10/ 2025 tạo nên hiện tượng bùng nổ trên diện rộng. Màn trình diễn thăng hoa tại Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46 đã trở thành cú hích quan trọng đưa ca khúc vọt lên vị trí Quán quân trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa.

Bản hit R&B Good Goodbye tạo nên hiện tượng bùng nổ trên diện rộng

Màn trình diễn Good Goodbye thăng hoa tại Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46

Good Goodbye xuất sắc thiết lập kỷ lục với hàng nghìn giờ đạt danh hiệu Perfect All-Kill, chính thức ghi tên vào danh sách những ca khúc có thành tích nhạc số ấn tượng nhất lịch sử Kpop. Không chỉ dừng lại ở thành tích PAK, Good Goodbye còn mang về cho Hwasa 3 chiến thắng tại các chương trình âm nhạc cuối tuần, đứng đầu Circle Chart tổng cộng 6 lần, giữ vị trí No.1 Billboard Korea HOT 100 trong 2 tuần liên tiếp, đạt No.1 Billboard World Digital Song Sales và lọt Top 32 Billboard Global 200 - chuỗi thành tích chứng minh sức ảnh hưởng bền bỉ của nữ ca sĩ trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Sức lan tỏa của bản hit này lớn đến mức tại các lễ hội âm nhạc lớn nhỏ, Hwasa thậm chí chẳng cần cất giọng hát trọn vẹn mà hàng vạn khán giả bên dưới đã hòa giọng hát đồng thanh trôi chảy từng lời ca.

Hàng vạn khán giả bên dưới đã hòa giọng hát đồng thanh trôi chảy từng lời ca của bản hit Good Goodbye

Có thể thấy, khi hoạt động solo, Hwasa vẫn chứng minh được thực lực và vị thế của một "quái vật nhạc số" khi bài hát nổi bật của cô không dừng lại ở mức thành công thương mại mà nhanh chóng trở thành những bản hit quốc dân quen thuộc. Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 1/2026, nữ ca sĩ đã đánh dấu kỷ niệm 12 năm dấn thân vào con đường nghệ thuật bằng concert solo đầu tay mang tên MI CASA được tổ chức tại Đại học Kyung Hee, cống hiến cho khán giả những đêm diễn bùng nổ và giàu cảm xúc.

Từ một cô gái từng đứng trước hàng loạt nghi ngại về ngoại hình, Hwasa của thời điểm hiện tại đã vươn mình trở thành một nghệ sĩ đa năng, một biểu tượng âm nhạc và cái đẹp mang tính khai phóng của Kpop.

Ảnh: Tổng hợp