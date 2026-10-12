Từ 0h ngày 11/10, siêu sân bay 16 tỷ USD của Việt Nam xuất hiện nhiều chuyến bay "kiểm tra" đặc biệt

Cục Hàng không Việt Nam mới đây có văn bản chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống, thiết bị dẫn đường và hệ thống đèn tín hiệu hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Cụ thể, sau khi xem xét, Cục Hàng không Việt Nam nhất trí với kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống hỗ trợ dẫn đường và hạ cánh chính xác cho máy bay; hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh 05R/23L-Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong thời gian từ 00h00 ngày 11/10/2026 đến 23h59 ngày 19/10.

Đáng chú ý, Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành có trách nhiệm chủ trì, đảm bảo thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn đúng kế hoạch. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Quản lý bay, Đài kiểm soát tại sân bay Long Thành...) nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Ngoài ra, đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu VATM có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp điều hành bay kiểm tra hiệu chỉnh an toàn; cũng như triển khai thủ tục phát hành thông báo hàng không (NOTAM) theo đúng quy định.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Nam có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Nhiều hạng mục tại dự án sân bay Long Thành đã hoàn thành. Ảnh: Báo Xây dựng

Sân bay Long Thành đang trong giai đoạn chuẩn bị khai thác thương mại

Trước đó, kế hoạch do ACV đề xuất và được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận.

Trên thực tế, việc bay kiểm tra diễn ra trong giai đoạn sân bay Long Thành chuẩn bị khai thác thương mại. Phía ACV tổ chức chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT) qua ba đợt, bao gồm: Đợt đầu (tháng 9 – 10), đợt hai (tháng 11) và đợt ba (tháng 12).

Các đợt thử nghiệm tập trung vào 4 nhóm hoạt động, bao gồm như sau.

Thứ nhất, phục vụ hành khách và giao thông kết nối.

Thứ hai, phục vụ hành lý.

Thứ ba, khai thác khu bay.

Cuối cùng, an ninh, an toàn và công nghệ thông tin.

Thông qua 4 nhóm hoạt động trên, ACV đánh giá rủi ro và mức độ sẵn sàng của hệ thống, hạ tầng, nhân sự trước khi sân bay khai thác chính thức.

Dự án sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ dự án này là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014). Công suất thiết kế sân bay đạt 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư dự án.

Quy mô đầu tư dự án sân bay bay Long Thành được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (từ năm 2021 - 2026) là hơn 4,6 tỷ USD.

Giai đoạn 1 của dự án là đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác.

Giai đoạn 2 là tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 đường cất hạ cánh cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 3 là hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Dự án sân bay Long Thành đang dần hoàn thiện. Ảnh: Báo Xây dựng

Từ tháng 12/2026, ACV sẽ đưa vào khai thác sân bay Long Thành theo nguyên tắc tăng dần quy mô với 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ tháng 12/2026 - 3/2027) khai thác từ 6 - 10% công suất thiết kế. Giai đoạn 2 (từ tháng 4/2027 - 10/2027) đạt khoảng 50% công suất thiết kế và giai đoạn 3 (từ sau tháng 10/2027) khai thác 100% công suất thiết kế.