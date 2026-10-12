Ăn món gì cũng ngán, tôi mua mớ cá vụn 25.000 đồng về nấu được món ngon không tưởng

Có những hôm chẳng phải không có tiền mua đồ ngon, mà đơn giản là nhìn thịt cá quen thuộc trên mâm mãi cũng thấy ngán. Hôm đó đi chợ, tôi chẳng buồn chọn cá to hay thịt ngon, thấy một mớ cá vụn nhỏ xíu được người bán để riêng, giá đúng 25.000 đồng nên mua đại về.

Ban đầu tôi cũng nghĩ chắc chỉ đem kho hoặc chiên giòn cho xong bữa. Nhưng nhìn mớ cá nhỏ, tôi lại thử băm nhuyễn, trộn cùng hành, thì là và vài gia vị rồi áp chảo thành từng miếng. Không ngờ thành phẩm vàng ruộm, thơm phức, bên ngoài hơi giòn mà bên trong mềm, ăn với cơm nóng lại cuốn hơn tôi tưởng rất nhiều.

Ảnh minh họa

Cá vụn băm áp chảo – món rẻ tiền nhưng lên mâm chẳng còn vẻ “rẻ tiền”

Nguyên liệu:

300g cá vụn hoặc cá nhỏ đã làm sạch.

1–2 củ hành tím.

Một ít hành lá.

1 quả trứng gà.

1 thìa cà phê nước mắm.

1/2 thìa cà phê tiêu.

1 thìa cà phê bột bắp hoặc bột chiên giòn.

Ớt tươi nếu thích ăn cay.

Dầu ăn.

Cá mua về làm sạch, bỏ những phần ruột và mang cá nếu có, sau đó rửa nhanh với nước muối loãng rồi để thật ráo. Với cá nhỏ, có thể băm cả phần thân cho nhuyễn; nếu cá có xương cứng thì nên lọc bỏ trước để khi ăn không bị lạo xạo.

Cho cá vào cối hoặc máy xay, xay vừa phải để cá quyện thành hỗn hợp dẻo chứ không cần xay thành bột nhuyễn hoàn toàn. Trộn cá với hành tím băm, hành lá, thì là thái nhỏ, trứng gà, nước mắm, tiêu và một chút bột bắp. Hỗn hợp đạt yêu cầu khi đủ kết dính để nặn thành từng miếng nhỏ.

Bắc chảo, cho một lớp dầu mỏng rồi múc từng phần cá vào, ép hơi dẹt. Rán trên lửa vừa để mặt ngoài vàng từ từ mà phần bên trong vẫn chín đều. Khi một mặt đã vàng, lật nhẹ, tiếp tục áp chảo đến khi hai mặt đều có màu vàng nâu và mép hơi giòn.

Cách này khiến mớ cá vụn ban đầu biến thành những miếng cá áp chảo vàng thơm, nhìn gần giống chả cá nhưng vị vẫn có độ ngọt tự nhiên của cá tươi. Những món cá nhỏ, cá vụn vốn rất hợp với cách chế biến đậm vị hoặc băm, trộn gia vị rồi áp chảo, chiên để tăng độ hấp dẫn. Với các món cá kho dân dã, việc kết hợp những nguyên liệu tạo mùi như nghệ, gừng, khế cũng là cách quen thuộc để làm cá thơm và đậm vị hơn.

Ảnh minh họa

Muốn món này ngon, đừng mắc 3 lỗi

Điều đầu tiên là cá phải thật ráo nước. Cá còn nhiều nước sẽ khiến hỗn hợp nhão, lúc áp chảo dễ vỡ và khó vàng.

Thứ hai, đừng cho quá nhiều bột. Cá chỉ cần một lượng nhỏ bột để kết dính, nếu cho nhiều món sẽ thành bánh bột chứ không còn vị cá.

Cuối cùng là không nên ép miếng cá quá dày. Làm miếng vừa phải, hơi dẹt sẽ giúp mặt ngoài nhanh vàng trong khi bên trong vẫn mềm. Khi áp chảo cũng nên giữ lửa vừa, không để lửa quá lớn khiến bên ngoài cháy mà phần cá bên trong chưa chín.

Một mâm cơm từ mớ cá 25.000 đồng cũng không cần cầu kỳ. Chỉ cần thêm một đĩa rau luộc hoặc rau xào tỏi, bát canh chua đơn giản và cơm nóng là đã thành một bữa cơm khá tròn vị. Cá áp chảo có vị đậm và thơm, rau giúp cân bằng, còn bát canh chua lại khiến món cá không bị ngấy.

Cái hay của những nguyên liệu rẻ tiền đôi khi không nằm ở việc biến chúng thành món “sang”, mà là tìm đúng cách chế biến để chúng trở nên ngon hơn giá trị ban đầu. Một mớ cá vụn 25.000 đồng nếu chỉ nhìn qua có thể chẳng đáng chú ý, nhưng khi được sơ chế kỹ, trộn đúng gia vị và áp chảo vàng thơm, nó hoàn toàn có thể trở thành món khiến cả nhà gắp hết trước cả những món đắt tiền trên mâm.