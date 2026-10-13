Cường Đô La lên tiếng khi rời ghế Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Mới đây, Cường Đô La (tên thật Nguyễn Quốc Cường, SN 1982) đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân với tiêu đề “Lời tri ân và tạm biệt quý cổ đông Quốc Cường Gia Lai”. Bài viết được chia sẻ sau khi doanh nghiệp công bố thay đổi nhân sự lãnh đạo, theo đó mẹ anh là bà Nguyễn Thị Như Loan sẽ trở lại đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong bài đăng, Cường Đô La nhìn lại 2 năm điều hành doanh nghiệp, gửi lời cảm ơn đến các cổ đông, cán bộ, công nhân viên cùng những cá nhân, tổ chức đã đồng hành với mình trong giai đoạn vừa qua.

Mở đầu tâm thư, anh viết: “Sau hai năm đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, thay mặt mẹ tôi trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty, hôm nay, tôi xin gửi đến Quý cổ đông lời tri ân chân thành và sâu sắc”.

Một phần bài đăng tri ân của Cường Đô La sau khi rời ghế Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai (Ảnh chụp màn hình)

Nhìn lại khoảng thời gian này, doanh nhân cho biết đây là chặng đường nhiều thử thách, giúp anh trưởng thành hơn trong vai trò người điều hành và nhận thức rõ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, người lao động cũng như niềm tin của cổ đông.

Đáng chú ý, Cường Đô La thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của cổ đông. Anh cho biết: “Tôi hiểu rằng niềm tin phải được chứng minh bằng kết quả thực tế, sự minh bạch và những giá trị bền vững. Những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của Quý cổ đông. Với trách nhiệm của người đứng đầu Ban điều hành, tôi nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và xem đó là những bài học quý giá”.

Bên cạnh lời tri ân, Cường Đô La cũng bày tỏ mong muốn Quốc Cường Gia Lai tiếp tục kiên định với quá trình tái cơ cấu, củng cố nền tảng tài chính, tháo gỡ các vướng mắc và nâng cao hiệu quả quản trị để từng bước khôi phục niềm tin của thị trường.

Doanh nhân dành một phần đáng kể trong tâm thư để cảm ơn đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động của công ty. Theo anh, trong suốt 2 năm qua, tập thể nhân sự đã nỗ lực hoàn thành công việc, giữ vững tinh thần trách nhiệm và cùng doanh nghiệp duy trì hoạt động trong những thời điểm khó khăn.

Anh cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã chia sẻ áp lực trong quá trình điều hành: “Nếu quá trình điều hành có những quyết định hoặc thời điểm khiến anh chị em chịu thêm áp lực, tôi mong mọi người thấu hiểu và nhận lời cảm ơn chân thành của tôi vì sự đồng hành, chia sẻ và cống hiến”.

Với Cường Đô La, Quốc Cường Gia Lai còn gắn với hành trình gây dựng sự nghiệp của mẹ mình. Anh chia sẻ: “Đối với tôi, Quốc Cường Gia Lai không chỉ là một doanh nghiệp, mà còn là tâm huyết mẹ tôi đã nhiều năm xây dựng và vun đắp. Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi vẫn luôn trân trọng Công ty và mong doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng với nỗ lực của các thế hệ đã đồng hành”.

Khép lại bài viết, doanh nhân cho biết anh nhìn lại chặng đường vừa qua với lòng biết ơn, tinh thần cầu thị và ý thức về trách nhiệm của bản thân. Anh mong các cổ đông tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng công ty, đồng thời hy vọng tập thể người lao động giữ vững tinh thần đoàn kết để cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hướng đến tương lai ổn định, minh bạch và bền vững hơn.

Bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ Cường Đô La sẽ trở lại đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty (Ảnh: FBNV)

Cường Đô La hiện là Chủ tịch HĐQT C-Holdings, doanh nghiệp bất động sản riêng mà anh xây dựng (Ảnh: FBNV)

Trước đó, ngày 12/10, Quốc Cường Gia Lai công bố thay đổi chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan. Nguyễn Quốc Cường đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ tháng 7/2024, sau khi bà Loan bị bắt để điều tra trong vụ án liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, TP.HCM.

Theo thông tin được công bố, việc bà Loan trở lại vị trí lãnh đạo diễn ra sau khi hình phạt của bà được giảm xuống còn 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Sau khi khấu trừ thời gian tạm giam, bà được xác định đã chấp hành xong hình phạt.

Như vậy, sau 2 năm trực tiếp điều hành Quốc Cường Gia Lai, Cường Đô La chính thức rời vị trí Tổng giám đốc, khép lại giai đoạn trở lại công ty gia đình trong bối cảnh doanh nghiệp còn nhiều thách thức về tài chính và tái cơ cấu. Hiện tại, Cường Đô La vẫn đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT C-Holdings, doanh nghiệp bất động sản riêng mà anh xây dựng.