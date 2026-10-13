Lời chia tay của Cường Đô La

Sau thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan chính thức trở lại vị trí Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG), ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) đã đăng tải tâm thư với tiêu đề “Lời tri ân và tạm biệt Quý cổ đông Quốc Cường Gia Lai”, khép lại hai năm trực tiếp điều hành doanh nghiệp thay mẹ.

Trong bức thư gửi cổ đông, ông Cường bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn nhiều biến động. Ông nhìn nhận hai năm vừa qua là chặng đường nhiều thử thách, giúp bản thân trưởng thành hơn trong vai trò điều hành và nhận thức rõ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, người lao động cũng như niềm tin của cổ đông.

Đáng chú ý, ông Cường thẳng thắn thừa nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của nhà đầu tư.

“Tôi hiểu rằng niềm tin phải được chứng minh bằng kết quả thực tế, sự minh bạch và những giá trị bền vững. Những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của Quý cổ đông. Với trách nhiệm của người đứng đầu Ban điều hành, tôi nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và xem đó là những bài học quý giá”, ông Cường chia sẻ.

Cựu Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai cũng gửi gắm kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiên định với quá trình tái cơ cấu, củng cố nền tảng tài chính, tháo gỡ các vướng mắc và nâng cao hiệu quả quản trị. Theo ông, đây là những nhiệm vụ cần thiết để từng bước khôi phục niềm tin của thị trường đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh lời tri ân cổ đông, một phần đáng kể trong tâm thư được ông Cường dành để cảm ơn đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động Quốc Cường Gia Lai. Ông đánh giá cao những nỗ lực duy trì hoạt động doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn, đồng thời nhắc đến những áp lực mà nhân viên có thể đã phải đối mặt trong quá trình ông điều hành.

“Nếu quá trình điều hành có những quyết định hoặc thời điểm khiến anh chị em chịu thêm áp lực, tôi mong mọi người thấu hiểu và nhận lời cảm ơn chân thành của tôi vì sự đồng hành, chia sẻ và cống hiến”, ông Cường viết.

Đặc biệt, khi nhắc đến mối quan hệ với Quốc Cường Gia Lai, doanh nhân sinh năm 1982 cho biết đây không đơn thuần là nơi ông từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, mà còn là doanh nghiệp gắn liền với tâm huyết và sự nghiệp của mẹ mình trong nhiều năm qua.

“Đối với tôi, Quốc Cường Gia Lai không chỉ là một doanh nghiệp, mà còn là tâm huyết mẹ tôi đã nhiều năm xây dựng và vun đắp. Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi vẫn luôn trân trọng Công ty và mong doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng với nỗ lực của các thế hệ đã đồng hành”, ông chia sẻ.

Khép lại tâm thư, ông Nguyễn Quốc Cường gửi lời cảm ơn tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành, toàn thể nhân viên và cổ đông đã đồng hành trong hai năm qua. Ông cho biết sẽ luôn trân trọng những trải nghiệm, bài học và tình cảm nhận được trong hành trình điều hành Quốc Cường Gia Lai, đồng thời mong doanh nghiệp tiếp tục vượt qua khó khăn, hướng đến tương lai ổn định, minh bạch và bền vững hơn.

Trước đó, ngày 12/10/2026, HĐQT Quốc Cường Gia Lai đã thông qua nghị quyết thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan, với cùng chức danh Tổng Giám đốc. Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà được giao thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc đăng ký thay đổi theo quy định.

Ông Nguyễn Quốc Cường đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai từ tháng 7/2024, sau khi mẹ ông là bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ án liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn tại TP.HCM. Việc bà Loan trở lại ghế điều hành diễn ra sau khi cơ quan xét xử xác định bà đã chấp hành xong hình phạt trong vụ án này.

Về hoạt động kinh doanh, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu khoảng 80 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, giảm mạnh so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 181 tỷ đồng, gấp khoảng 18 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ nguồn thu từ thanh lý và bán nhà máy thủy điện. Doanh nghiệp hiện vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu và tháo gỡ các vướng mắc tại những dự án bất động sản lớn, trong đó có dự án Phước Kiển.