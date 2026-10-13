Ông Dương Sơn Bá bị bắt, doanh nghiệp chốt ngày họp đại hội bất thường

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) vừa công bố Nghị quyết HĐQT ngày 12/10/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 nhằm kiện toàn nhân sự cấp cao.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 3/11, đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 4/12/2026 tại trụ sở công ty ở phường Nam Triệu, TP. Hải Phòng. Nội dung trọng tâm là kiện toàn thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội, nếu có.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh bộ máy lãnh đạo Nhiệt điện Hải Phòng liên tiếp có những biến động đáng chú ý.

Trước đó, ngày 27/8, ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, qua đời tại nhà riêng lúc 18h49. Sau sự việc, Nhiệt điện Hải Phòng tiến hành các thủ tục kiện toàn nhân sự nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh ổn định, đồng thời giao ông Đoàn Đức Toàn tạm thời thực hiện các chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

Đến ngày 6/10, HĐQT tiếp tục có sự điều chỉnh khi giao ông Bùi Trung Sơn, Thành viên HĐQT, thay ông Toàn phụ trách thực hiện quyền hạn của Chủ tịch cho đến khi hoàn tất việc kiện toàn nhân sự theo quy định.

Trước đó nữa, vào tháng 5/2026, ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng, bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sau sự việc, ông Lê Anh Tân được giao giữ chức Quyền Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Không chỉ biến động nhân sự, Nhiệt điện Hải Phòng mới đây còn thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng. Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 7/10, nhóm cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ nắm 6,82% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ngày 17/4/2026, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2026, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu khoảng 6.081 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 508 tỷ đồng.

Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, tương ứng 500 triệu cổ phiếu HND đang đăng ký giao dịch trên UPCoM.