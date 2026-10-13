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Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK "gom" ròng gần 200 tỷ đồng phiên 13/10

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Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK "gom" ròng gần 200 tỷ đồng phiên 13/10

Tự doanh CTCK mua ròng nhẹ 13 tỷ đồng trên HOSE.

Sau 04 phiên liên tiếp giảm điểm, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 13/10. Áp lực bán vẫn gia tăng khá mạnh ở nhiều cổ phiếu, theo đó VN-Index kết phiên giảm nhẹ 1,56 điểm (-0,09%) về mức 1.719,42 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Khối ngoại cũng là điểm trừ khi bán ròng ﻿468 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng nhẹ 13 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 182 tỷ đồng. Theo sau là FRT (45 tỷ), MWG (25 tỷ), HAH (11 tỷ), PVT (10 tỷ), HDB (7 tỷ), MSN (5 tỷ), VCB (3 tỷ), SAB (2 tỷ) và VIC (1 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị -115 tỷ đồng, tiếp theo là MCH (-27 tỷ), CTG (-26 tỷ), FPT (-17 tỷ) và MSB (-12 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VIB và FUEVFVND cùng -11 tỷ, TCX và GAS cùng -8 tỷ, LPB (-7 tỷ đồng). ﻿

An Thái

Nhịp sống thị trường

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