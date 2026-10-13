Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại ghế Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/10/2026 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Theo đó, HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Quốc Cường, chức danh Tổng Giám đốc, sang bà Nguyễn Thị Như Loan với cùng chức danh.

Như vậy, sau hơn 2 năm rời vị trí điều hành, bà Nguyễn Thị Như Loan sẽ trở lại ghế Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, thay thế chính con trai mình là ông Nguyễn Quốc Cường (Cường "Đô la"). HĐQT giao ông Lại Thế Hà, Chủ tịch HĐQT, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Như Loan từng đảm nhiệm đồng thời vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Từ giữa năm 2022, vị trí Chủ tịch HĐQT được chuyển giao cho ông Lại Thế Hà, trong khi bà Loan tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc. Đến tháng 7/2024, sau khi bà Loan bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ án liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, ông Nguyễn Quốc Cường được bổ nhiệm thay mẹ điều hành doanh nghiệp.

Đáng chú ý, quyết định thay đổi nhân sự cấp cao tại Quốc Cường Gia Lai được đưa ra chỉ ít ngày sau diễn biến mới trong vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Như Loan. Theo bản án phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP.HCM, bà Loan được giảm hình phạt từ 18 tháng tù cho hưởng án treo xuống còn 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Do đã bị tạm giam 116 ngày trong quá trình điều tra, thời gian này được quy đổi để khấu trừ vào hình phạt. Theo đó, cơ quan xét xử xác định bà Loan đã chấp hành xong hình phạt. Quyết định trên liên quan đến vụ án sai phạm trong chuyển nhượng khu đất có diện tích hơn 6.000 m2 tại số 39-39B Bến Vân Đồn, TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Như Loan là người sáng lập và gắn bó với quá trình phát triển của Quốc Cường Gia Lai từ những ngày đầu. Tiền thân doanh nghiệp là cơ sở kinh doanh gỗ được thành lập năm 1994, sau đó mở rộng sang bất động sản, cao su và thủy điện. Theo báo cáo thường niên công bố hồi tháng 4/2026, bà Loan nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 37,05% vốn điều lệ, là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu khoảng 80 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, giảm còn khoảng một phần ba so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 181 tỷ đồng, gấp 18 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ nguồn thu từ hoạt động thanh lý và bán nhà máy thủy điện. Kết quả doanh thu vẫn cách khá xa kế hoạch 2.403 tỷ đồng mà doanh nghiệp đặt ra cho cả năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, ban lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai xác định giai đoạn 2026-2028 là thời kỳ bản lề trong quá trình tái cấu trúc. Một trong những mục tiêu trọng tâm được ông Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh là tháo gỡ vướng mắc để lấy lại dự án Phước Kiển, đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Việc bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại vị trí điều hành diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang tập trung xử lý những tồn đọng tại các dự án bất động sản lớn.