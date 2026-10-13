Một doanh nghiệp bị xử phạt do không tổ chức họp ĐHĐCĐ

Ngày 12/10/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 598/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát (Số 157 Tôn Đức Thắng, phường An Khê, TP.Đà Nẵng).

Theo đó, In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt tiền 125 triệu đồng do không tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính năm 2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị xử phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi chậm công bố thông tin (CBTT) dưới 15 ngày so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng quý II/2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025. Công ty chậm CBTT từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, năm 2025; BCTC riêng và hợp nhất bán niên đã được soát xét năm 2025, năm 2026; BCTC hợp nhất quý II, quý III, quý IV/2025; quý I, quý II/2026; Báo cáo thường niên năm 2024, năm 2025.

Tổng số tiền phạt là 217,5 triệu đồng.

In sách giáo khoa Hòa Phát tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hoà Phát, được thành lập từ tháng 4/1996; phát triển thành CTCP vào tháng 1/2004.

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