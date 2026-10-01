Sàn tài sản mã hóa đầu tiên của Việt Nam bao giờ ra mắt? Một mốc thời gian đáng chú ý vừa được hé lộ

Chia sẻ trong chương trình Tài chính Kinh doanh trên VTV, ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 05. Qua đó, cơ quan quản lý đã bước đầu lựa chọn được 5 tổ chức đăng ký muốn cung cấp dịch vụ giao dịch thị trường tài sản mã hóa.

Theo ông Hòa, các tổ chức đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã làm việc với các sàn để nắm bắt thông tin. Qua trao đổi, các sàn vẫn đang xây dựng hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 4 theo quy định tại Nghị quyết số 05.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, các sàn sẽ phải góp vốn 10.000 tỷ đồng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo Điều 9 của Nghị quyết số 05.

“Khi nào chúng ta có sàn sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ triển khai của các sàn” , ông Hòa cho biết.

Ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng nêu rõ, theo Nghị quyết số 05, kể từ khi có giấy chứng nhận ở giai đoạn một, các tổ chức sẽ có một năm để hoàn thiện tất cả nội dung còn lại theo yêu cầu.

“Do đó thì nếu tính theo thời điểm là từ tháng 5 năm nay thì tháng 5 năm sau thì là cái thời hạn, hạn chót cho tất cả các sàn”, ông Hòa nói.

Ông Hòa cũng dẫn kinh nghiệm triển khai tại một số thị trường. Tại Indonesia, quá trình từ xây dựng khuôn khổ pháp lý đến khi sàn giao dịch tài sản mã hóa quốc gia đi vào hoạt động mất khoảng 4 năm. Tại Hồng Kông, quá trình này mất khoảng 4–5 năm.

Bên cạnh tiến độ hình thành sàn giao dịch, việc nhà đầu tư có được tiếp tục giao dịch Bitcoin trên sàn tập trung trong nước hay không cũng được quan tâm. Theo chuyên gia, Nghị quyết số 05 quy định việc lựa chọn các loại tài sản mã hóa để niêm yết và giao dịch là quyền của các sàn.

Cơ quan quản lý khuyến khích các sàn lựa chọn những loại tài sản mã hóa có tính thanh khoản cao, phổ biến trên thế giới. Bitcoin hiện nằm trong nhóm tài sản này. Ông Hòa tin tưởng việc lựa chọn thận trọng sẽ giúp hoạt động giao dịch trong giai đoạn đầu rất an toàn.

Đối với các loại tài sản mã hóa chưa được niêm yết mà nhà đầu tư đang sở hữu, ông Hòa cho biết nhà đầu tư có thể yên tâm nhờ các sàn đã được cấp phép tại Việt Nam thực hiện giao dịch chuyển nhượng. Sau khi thực hiện chuyển nhượng, các sàn phải báo cáo đến cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Theo dữ liệu từ báo cáo 2026 Geography of Cryptocurrency của Chainalysis, trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, Việt Nam ghi nhận 122,2 tỷ USD giá trị hoạt động tài sản mã hóa. Với quy mô này, Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á, sau Singapore. Con số được tính toán từ nhiều dạng hoạt động của nền kinh tế crypto, gồm Bitcoin, Ethereum, stablecoin và các token khác, thông qua sàn giao dịch tập trung, phi tập trung, giao dịch ngang hàng, hoạt động stablecoin, dòng tiền xuyên biên giới và các nền tảng dành cho tổ chức.