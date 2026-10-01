Green SM của ông Phạm Nhật Vượng xác nhận kế hoạch IPO, nơi được chọn không phải Việt Nam

Trong báo cáo cập nhật sau cuộc gặp với Vingroup, Chứng khoán VNDIRECT cho biết một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch IPO của Green SM (GSM) - doanh nghiệp chưa niêm yết trong hệ sinh thái Vingroup.

Theo VNDIRECT, kể từ khi ra mắt năm 2023, Green SM đã nhanh chóng mở rộng quy mô lên khoảng 288.000 xe điện đang hoạt động. Ban lãnh đạo cho biết doanh nghiệp đã trở thành nền tảng dịch vụ di chuyển số 1 Việt Nam từ năm 2024, với thị phần ước tính khoảng 55%.

Green SM hiện hoạt động tại 8 quốc gia và đặt mục tiêu nâng con số này lên 11 quốc gia vào cuối năm 2026.

Đáng chú ý, VNDIRECT cho biết ban lãnh đạo Green SM đã xác nhận kế hoạch tiến hành IPO tại Hồng Kông. Báo cáo chưa nêu thời điểm cụ thể cũng như quy mô dự kiến của thương vụ.

GMV đạt khoảng 1 tỷ USD, EBITDA đã dương

Về hoạt động kinh doanh, Green SM ghi nhận tổng giá trị giao dịch (GMV) khoảng 1 tỷ USD trong năm 2025. Theo VNDIRECT, doanh nghiệp đã đạt EBITDA dương tại thị trường Việt Nam cũng như trên phạm vi hợp nhất.

Green SM hiện vận hành mô hình kinh doanh tương đối đa dạng, bao gồm dịch vụ vận chuyển thông qua đội xe tự sở hữu và nền tảng kết nối, giao hàng, cho thuê và kinh doanh xe. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phát triển các dịch vụ bổ trợ như quảng cáo, bảo hiểm và công nghệ tài chính.

Theo đánh giá của đội ngũ phân tích, một trong những lợi thế của Green SM nằm ở chi phí vận hành xe điện thấp hơn tới 50% so với xe động cơ đốt trong tương đương. Doanh nghiệp cũng sở hữu nền tảng vận hành được thiết kế và tối ưu cho xe điện ngay từ đầu, đồng thời nhận hỗ trợ từ hệ sinh thái VinFast và V-GREEN về nguồn cung phương tiện cũng như hạ tầng trạm sạc.

Green SM cũng là một mắt xích trong chiến lược mở rộng quốc tế của VinFast

Cùng với cập nhật về Green SM, VNDIRECT cũng đề cập tiến độ mở rộng của VinFast tại một số thị trường quốc tế.

Tại Ấn Độ, doanh số tháng đầu tiên của VinFast đạt khoảng 300 xe và tăng dần trong 12 tháng tiếp theo, lên khoảng 2.200 xe vào tháng 8 và gần 3.000 xe trong tháng 9, theo dữ liệu VAHAN. VinFast tập trung vào phân khúc cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và yêu công nghệ, với VF6 và VF7 là các dòng xe chủ lực.

Tại Indonesia, VinFast tập trung vào các mẫu xe điện cỡ nhỏ và nhóm khách hàng mua xe điện lần đầu. VNDIRECT cho biết dịch vụ taxi/gọi xe của Green SM đóng vai trò giúp khách hàng tiềm năng có cơ hội trải nghiệm xe trực tiếp, qua đó tạo thêm một kênh tiếp cận cho VinFast.

VinFast đồng thời mở rộng công suất sản xuất tại Indonesia để tận dụng các ưu đãi chính sách và mức thuế nhập khẩu thấp hơn so với việc nhập khẩu xe nguyên chiếc.

Ở các thị trường phương Tây như Mỹ và châu Âu, VinFast tiếp tục tiếp cận bằng các mẫu SUV cỡ lớn như VF8, VF9, đồng thời có kế hoạch đưa VF7 ra thị trường và có thể bổ sung mẫu bán tải VF Wild.

Theo VNDIRECT, VinFast dự kiến chi hơn 1 tỷ USD CapEx trong năm 2026, bao gồm khoản đầu tư mở rộng nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia. Chi phí R&D được dự báo duy trì ở mức tương đương năm 2025, tập trung vào nền tảng xe thế hệ mới, kiến trúc điện - điện tử EE 2.0, hệ thống hỗ trợ lái ADAS L2+ và các chương trình nâng cấp vòng đời sản phẩm.

Trong 12 tháng tới, nguồn vốn của VinFast dự kiến đến từ các hạn mức tín dụng trong và ngoài nước, hỗ trợ vốn từ nhà sáng lập và dòng tiền từ các dự án bất động sản.