Tiến sĩ vật lý hạt nhân đi bán mì tôm, nước mắm: Tài sản tỷ USD, giàu top Việt Nam

Trong giới doanh nhân Việt Nam, Nguyễn Đăng Quang là một trường hợp đặc biệt. Ông có bằng tiến sĩ vật lý hạt nhân, từng học tập tại Đông Âu và bắt đầu con đường kinh doanh từ khu vực này vào những năm 1990, trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Từ giảng đường khoa học đến thương trường

Sự tương phản giữa nền tảng học thuật và lĩnh vực kinh doanh mà ông lựa chọn tạo nên nét riêng trong chân dung người đứng đầu Masan. Thay vì theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên môn, ông Quang bước vào thị trường thực phẩm, nơi những sản phẩm như mì ăn liền, nước mắm, nước tương hay tương ớt gắn liền với nhu cầu hàng ngày của hàng triệu gia đình.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan

Đó là một lựa chọn kinh doanh không hào nhoáng nếu nhìn từ giá trị của từng sản phẩm. Một gói mì hay một chai nước mắm có giá bán không quá lớn, nhưng lại thuộc nhóm hàng hóa được người tiêu dùng mua sắm thường xuyên.

Khi doanh nghiệp có thể xây dựng thương hiệu đủ mạnh, tổ chức sản xuất quy mô lớn và đưa sản phẩm đến hàng triệu điểm tiêu dùng, những giao dịch nhỏ có thể cộng lại thành một thị trường khổng lồ.

Bài toán mà ông Quang theo đuổi vì thế không đơn thuần là bán một sản phẩm thực phẩm. Đó là làm thế nào để sản phẩm trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng, xuất hiện trong hệ thống phân phối rộng khắp và duy trì được sức cạnh tranh trong một thị trường có nhiều đối thủ.

Masan dần xây dựng vị thế trong lĩnh vực hàng tiêu dùng với những thương hiệu quen thuộc như Chin-Su, Nam Ngư và Omachi. Các sản phẩm này giúp tập đoàn tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều phân khúc, từ gia vị và nước chấm đến thực phẩm tiện lợi.

Con đường ấy cũng cho thấy một đặc điểm của kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh: lợi thế không nhất thiết đến từ việc bán một sản phẩm có giá trị cao, mà có thể được tạo ra từ độ phủ thương hiệu, quy mô phân phối, khả năng đổi mới sản phẩm và tần suất mua hàng lặp lại.

Từ một doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, ông Quang từng bước xây dựng Masan thành tập đoàn đa ngành. Cổ phiếu MSN niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2009, vốn hóa hiện nay đạt hơn 100.000 tỷ đồng.

Không dừng lại ở hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ

Nếu chỉ dừng lại ở mì ăn liền và nước mắm, Masan khó có thể trở thành một tập đoàn có quy mô hàng đầu. Nhưng tham vọng của ông Nguyễn Đăng Quang lớn hơn: xây dựng một hệ sinh thái có khả năng kết nối sản xuất, phân phối và bán lẻ.

Trong cấu trúc này, Masan Consumer đảm nhiệm vai trò phát triển các thương hiệu tiêu dùng; WinCommerce vận hành hệ thống bán lẻ với các chuỗi WinMart và WinMart+; Masan MEATLife tham gia chuỗi giá trị thịt có thương hiệu.

Các mảng kinh doanh này có đặc điểm và chu kỳ phát triển khác nhau, nhưng được đặt trong cùng một chiến lược hướng tới nhu cầu tiêu dùng và các ngành hàng thiết yếu. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa sản xuất và bán lẻ cũng đặt ra bài toán không nhỏ.

Bán lẻ hiện đại đòi hỏi vốn đầu tư lớn, quản lý tồn kho, kiểm soát chi phí mặt bằng và duy trì hiệu quả của từng cửa hàng. Mở rộng số lượng điểm bán chỉ thực sự tạo ra giá trị nếu doanh nghiệp đồng thời cải thiện doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền.

Đối với ông Quang, thách thức không chỉ là mở rộng tập đoàn mà còn là khiến các mảng kinh doanh tạo ra giá trị bổ trợ thực sự cho nhau. Đây là điều quyết định liệu hệ sinh thái có trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững hay chỉ làm tăng độ phức tạp trong quản trị và nhu cầu vốn.

Ngoài ra, ông Quang còn “con át chủ bài” Masan High-Tech Materials hoạt động trong lĩnh vực đang rất “hot” là vật liệu công nghệ cao. Nắm trong tay nhiều khoáng sản chiến lược như Vonfram, Bismuth,… với trữ lượng lớn, đây hứa hẹn sẽ là “con gà đẻ trứng vàng” trong bối cảnh các quốc gia có xu hướng “ô bế” tài nguyên.

Tài sản tỷ USD là kết quả của hành trình khởi nghiệp

Sự phát triển của Masan đưa ông Nguyễn Đăng Quang vào danh sách tỷ phú USD của Forbes từ năm 2019. Với khối tài sản 1,1 tỷ USD (tính đến ngày 12/10/2026), Chủ tịch Masan đang là một trong những người giàu nhất Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình của ông Quang mang nhiều ý nghĩa lớn hơn con số tài sản cá nhân.

Sự thành công của Chủ tịch Masan cho thấy một con đường khác để xây dựng tài sản lớn: không nhất thiết phải bắt đầu bằng những ngành kinh doanh có giá trị giao dịch cao, mà có thể xuất phát từ những sản phẩm rất bình thường trong đời sống hàng ngày.

Nhưng khi doanh nghiệp đã phát triển thành một tập đoàn đa ngành, câu chuyện không còn đơn giản là đưa thêm sản phẩm ra thị trường hay mở thêm cửa hàng. Bài toán trở nên phức tạp hơn: phân bổ vốn giữa các mảng kinh doanh, kiểm soát đòn bẩy tài chính, duy trì lợi thế thương hiệu và bảo đảm tăng trưởng lợi nhuận đi cùng dòng tiền.

Đối với Masan Consumer, thách thức nằm ở việc duy trì sức mạnh thương hiệu trong thị trường cạnh tranh. Với WinCommerce, trọng tâm là mở rộng mạng lưới bán lẻ nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả vận hành. Với toàn tập đoàn, điều quan trọng là những khoản đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau phải mang lại lợi ích đủ lớn so với chi phí vốn và rủi ro đi kèm.

Từ một tiến sĩ vật lý hạt nhân bước vào lĩnh vực thực phẩm, ông Nguyễn Đăng Quang đã góp phần xây dựng một tập đoàn gắn với nhiều nhu cầu thiết yếu của người Việt. Mì ăn liền, nước mắm và tương ớt có thể là điểm khởi đầu, nhưng khả năng tạo ra giá trị lâu dài sẽ phụ thuộc vào việc Masan có thể biến lợi thế thương hiệu và mạng lưới phân phối thành lợi nhuận bền vững đến đâu.

Đó cũng là phép thử lớn hơn đối với vị doanh nhân này: không chỉ xây dựng một hệ sinh thái có quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng doanh thu, mà còn phải thuyết phục thị trường rằng hệ sinh thái ấy có thể tạo ra giá trị tương xứng cho cổ đông trong dài hạn.