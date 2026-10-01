Phó giáo sư nổi tiếng Việt Nam mất 5.000 tỷ đồng từ đầu năm

Chuỗi lao dốc kéo dài của cổ phiếu FPT vẫn chưa kết thúc. Kết phiên 12/10, FPT tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi lùi về mức 57.100 đồng/cp - vùng giá thấp nhất trong 3 tháng qua. Chỉ sau chưa đầy 1 tháng, thị giá cổ phiếu công nghệ này đã "bay" khoảng 15%, vốn hóa doanh nghiệp bốc hơi hơn 18.000 tỷ đồng.

Từng là cổ phiếu tăng trưởng được nhiều quỹ đầu tư nước ngoài săn đón, FPT nay liên tục mất giá, với mức giảm khoảng 40% so với thời điểm đầu năm.

Không chỉ khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ, đà lao dốc của FPT cũng khiến khối tài sản chứng khoán của Chủ tịch Trương Gia Bình hao hụt hàng nghìn tỷ đồng. Hiện ông Bình trực tiếp nắm giữ hơn 129 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 6,85% vốn điều lệ, với giá trị thị trường khoảng 7.371 tỷ đồng. Nếu so với đầu năm, giá trị khối cổ phần của lãnh đạo này đã giảm khoảng 5.000 tỷ đồng.

Ông Trương Gia Bình không chỉ là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất ngành công nghệ Việt Nam mà còn là một Phó giáo sư, Tiến sĩ có nhiều năm gắn bó với nghiên cứu khoa học.

Sinh năm 1956, ông Bình tốt nghiệp khoa Toán cơ tại Đại học Tổng hợp Moscow năm 1979, bảo vệ thành công luận án tại đây năm 1983 và được Nhà nước phong học hàm Phó giáo sư năm 1991, khi mới 35 tuổi.

Năm 1988, ông cùng các cộng sự thành lập FPT, tiền thân là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Từ xuất phát điểm này, FPT từng bước chuyển mình sang lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam.

Trong quá khứ, ông Trương Gia Bình từng là người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Cuối năm 2006, khi FPT vừa niêm yết trên sàn, ông sở hữu khoảng 5,12 triệu cổ phiếu. Với mức giá 460.000 đồng/cổ phiếu tại phiên giao dịch cuối năm, khối tài sản chứng khoán của ông đạt hơn 2.350 tỷ đồng, đứng đầu bảng xếp hạng 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam thời điểm đó.

Gần hai thập kỷ trôi qua, ông Bình vẫn thuộc nhóm doanh nhân sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cùng với diễn biến kém tích cực của FPT, giá trị khối cổ phần mà ông nắm giữ cũng biến động mạnh.

Thực tế, sự lao dốc của cổ phiếu FPT từng được chính Chủ tịch Trương Gia Bình đề cập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2026. Khi đó, ông bày tỏ sự thông cảm với các nhà đầu tư khi giá cổ phiếu giảm sâu và kéo dài, song vẫn thể hiện niềm tin vào triển vọng dài hạn của doanh nghiệp, nhất là khi trí tuệ nhân tạo đang mở ra những thay đổi lớn đối với ngành công nghệ toàn cầu.

"Với FPT, chúng tôi nghĩ rằng, FPT thật sự đang tái sinh và tin tưởng rằng FPT trong khoảng 5-10 năm tới sẽ vươn lên làm chủ các công nghệ lõi của quốc gia và sánh vai với các tập đoàn chuyển đổi số, chuyển đổi AI hàng đầu thế giới", ông Bình chia sẻ tại đại hội.

Đáng chú ý, diễn biến đi xuống của cổ phiếu FPT đang có phần trái ngược với kết quả kinh doanh của tập đoàn. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 35.408 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7.648 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,5% và 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 6.761 tỷ đồng, tăng khoảng 13%.

Trong đó, khối Công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ lực với doanh thu 31.438 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Riêng mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài mang về hơn 25.500 tỷ đồng doanh thu, với thị trường Nhật Bản duy trì mức tăng trưởng trên 20%.

Trong thời gian tới, FPT tiếp tục đặt trọng tâm vào trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghệ lõi. Tuy nhiên, trước đà suy giảm kéo dài của cổ phiếu, việc những động lực tăng trưởng này có thể giúp doanh nghiệp lấy lại niềm tin của nhà đầu tư hay không vẫn là câu hỏi đáng chú ý.