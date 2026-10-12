Doanh nghiệp bất động sản hút hơn 170.000 tỷ đồng trái phiếu sau 9 tháng, lãi suất lên tới 14,5%/năm

Theo dữ liệu do Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận hoạt động huy động vốn sôi động trong 9 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong giai đoạn này đạt 428.527 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm 370.572 tỷ đồng, còn phát hành ra công chúng đạt 57.955 tỷ đồng.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành 227.119 tỷ đồng, tương đương khoảng 53% toàn thị trường. Đứng thứ hai là nhóm bất động sản, với giá trị huy động hơn 170.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 40%.

Các nhóm ngành còn lại như chứng khoán, công nghiệp, tài chính và tiêu dùng chiếm tỷ trọng nhỏ hơn đáng kể.

Một trong những điểm đáng chú ý trên thị trường là mặt bằng lãi suất trái phiếu có sự phân hóa giữa các nhóm ngành và tổ chức phát hành.

Theo thống kê của MarketTimes, tại nhóm ngân hàng, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận từ đầu năm là 10,5%/năm. PVcomBank đã phát hành lô trái phiếu mã PCBL12604 với tổng giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm. Trước đó, vào đầu tháng 8/2026, Sacombank (HoSE: STB) từng phát hành trái phiếu với lãi suất cố định 10%/năm.

Trong khi đó, nhóm bất động sản ghi nhận mức lãi suất cao hơn. Một số doanh nghiệp như Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal và CTCP Đầu tư và Phát triển LGP có các lô trái phiếu với lãi suất được ghi nhận ở mức 12,5%/năm.

Đáng chú ý, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 200 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, toàn bộ số tiền thu được dự kiến dùng để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp, cụ thể là thanh toán nợ vay ngân hàng. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 2 năm.

Lãi suất cố định áp dụng trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, tương ứng 12 tháng, là 11,5%/năm. Từ kỳ tính lãi thứ 5 trở đi, lãi suất được điều chỉnh theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,8 điểm phần trăm, nhưng không thấp hơn 11%/năm.

Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau do Vietcombank công bố tại ngày xác định lãi suất.

Ngoài đợt phát hành riêng lẻ nói trên, CII trước đó cũng công bố phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá gần 6.720 tỷ đồng, dự kiến sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.

Lô trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn lên tới 25 năm và dành cho cổ đông hiện hữu. Theo tỷ lệ phân phối, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua 1 trái phiếu.

Đáng chú ý, trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, tương ứng 3 năm, nhà đầu tư không được nhận lãi. Từ giai đoạn sau đó, trái phiếu áp dụng lãi suất cố định 14,5%/năm.

Theo VBMA, riêng trong tháng 9/2026, thị trường ghi nhận 38 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 47.107 tỷ đồng.

Trong đó, 33 đợt phát hành riêng lẻ đạt 42.190 tỷ đồng, còn 5 đợt phát hành ra công chúng đạt 4.917 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 17.934 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù hoạt động phát hành vẫn duy trì quy mô lớn, nghĩa vụ thanh toán trái phiếu trong thời gian tới tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. VBMA ước tính giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong 3 tháng cuối năm 2026 lên tới 70.035 tỷ đồng.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, trong tháng 9 xuất hiện 3 mã trái phiếu phát sinh chậm trả lãi hoặc gốc, với giá trị lãi chậm trả được ghi nhận là 167,8 tỷ đồng, đồng thời có 1 mã trái phiếu được gia hạn ngày đáo hạn.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong tháng 9 đạt 148.581 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân đạt 7.429 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 15% so với mức bình quân của tháng 8/2026.

Những số liệu này cho thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, quy mô phát hành lớn đi cùng nghĩa vụ đáo hạn đáng kể khiến khả năng cân đối dòng tiền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của từng tổ chức phát hành tiếp tục là vấn đề được quan tâm.