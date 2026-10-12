Cựu Phó Thủ tướng Đức được đề cử thành viên HĐQT một công ty chứng khoán chuẩn bị IPO

Mới đây, CTCP Chứng khoán HD (HDS) công bố nghị quyết giới thiệu ông Philipp Roesler làm ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. Việc bầu bổ sung sẽ được trình cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong tháng 10.

Theo tài liệu công bố, đến ngày 5/10, HDS không nhận được hồ sơ đề cử hoặc ứng cử từ cổ đông, nhóm cổ đông theo thông báo trước đó. Do đó, HĐQT đương nhiệm đã chủ động giới thiệu ông Roesler làm ứng viên.

Ông Philipp Roesler sinh ngày 24/02/1973 tại Việt Nam và là người Đức gốc Việt. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Chính phủ Liên bang Đức, bao gồm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ, và Phó Thủ tướng giai đoạn 2011 - 2013.

Sau khi rời chính trường năm 2013, ông Roesler chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư và hợp tác quốc tế. Ông từng làm Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Geneva đến năm 2017, sau đó tham gia nhiều hoạt động tư vấn và quản trị doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, ông Philipp Roesler gây chú ý khi làm thành viên độc lập HĐQT Vietravel Airlines từ tháng 09/2023 - 01/2025. Tháng 05/2025, ông làm thành viên độc lập HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (mã: VJC) và lần lượt trở thành Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT vào giữa năm 2026.

HDS chuẩn bị IPO

Việc đề cử ông Philipp Roesler diễn ra trong bối cảnh Chứng khoán HD đang xúc tiến kế hoạch IPO và đồng thời chuẩn bị triển khai một số nội dung mới liên quan đến hoạt động bù trừ, thanh toán chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Theo kế hoạch được công bố, HDS dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu trong quý 4/2026, tương đương khoảng 11,11% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ gần 10.961 tỷ đồng lên khoảng 12.179 tỷ đồng.

Số tiền thu về sẽ được phân bổ 60% cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin), 10% cho ứng trước tiền bán chứng khoán và 30% vào kênh giấy tờ có giá. Công ty dự kiến giải ngân toàn bộ số vốn từ quý 4/2026 đến hết quý 2/2027. Công ty dự kiến đồng thời nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết, HDS sẽ đăng ký giao dịch trên UPCoM.

HD Securities tiền thân là Công CP Chứng khoán Phú Gia, chính thức đổi tên thành Chứng khoán HD vào tháng 4-2022. Doanh nghiệp này thuộc hệ sinh thái tài chính HDBank. Hiện ông Vũ Hữu Điền giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Chứng khoán HD.

Ở một diễn biến liên quan, SSI Research dự báo HDBank đạt 7.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2026, tăng 48% so với mức 4.735 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng trưởng dẫn đầu trong nhóm ngân hàng mà SSI ước tính.

Theo nhóm phân tích, tăng trưởng tín dụng tăng tốc sẽ giúp thu nhập lãi thuần tăng 42%, trong khi phí dịch vụ ngân hàng đầu tư từ HDS có thể thúc đẩy thu nhập dịch vụ tăng 102% so với cùng kỳ.