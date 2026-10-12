Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" ròng hơn 200 tỷ đồng phiên đầu tuần

Thị trường tiếp tục giao dịch kém tích cực trong phiên đầu tuần 12/10. Thị trường phục hồi nhẹ trong phiên sáng với thanh khoản rất thấp, su đó tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm 14,11 điểm (-0,81%) về mức 1.720,98 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 615 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 145 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị -85 tỷ đồng, tiếp theo là NVL (-35 tỷ), VHM (-34 tỷ), MCH (-29 tỷ) và CTG (-21 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như HDB (-20 tỷ), NT2 (-17 tỷ), VIB (-14 tỷ), VIC (-11 tỷ) và STB (-9 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 223 tỷ đồng. Theo sau là FRT (53 tỷ), HPG (38 tỷ), FUESSVFL (32 tỷ), VCB (23 tỷ), MWG (18 tỷ), PVT (17 tỷ), FUEVFVND (13 tỷ), HAH (12 tỷ) và SHB (8 tỷ đồng).