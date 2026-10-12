Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" ròng hơn 200 tỷ đồng phiên đầu tuần

| | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" ròng hơn 200 tỷ đồng phiên đầu tuần

Tự doanh CTCK mua ròng 145 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường tiếp tục giao dịch kém tích cực trong phiên đầu tuần 12/10. Thị trường phục hồi nhẹ trong phiên sáng với thanh khoản rất thấp, su đó tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm 14,11 điểm (-0,81%) về mức 1.720,98 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 615 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 145 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị -85 tỷ đồng, tiếp theo là NVL (-35 tỷ), VHM (-34 tỷ), MCH (-29 tỷ) và CTG (-21 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như HDB (-20 tỷ), NT2 (-17 tỷ), VIB (-14 tỷ), VIC (-11 tỷ) và STB (-9 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 223 tỷ đồng. Theo sau là FRT (53 tỷ), HPG (38 tỷ), FUESSVFL (32 tỷ), VCB (23 tỷ), MWG (18 tỷ), PVT (17 tỷ), FUEVFVND (13 tỷ), HAH (12 tỷ) và SHB (8 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Câu chuyện PNJ: Từ “viên kim cương” đến “hòn than nóng”

Câu chuyện PNJ: Từ “viên kim cương” đến “hòn than nóng” Nổi bật

Một yếu tố có thể kích hoạt vòng xoáy "call margin" trên TTCK

Một yếu tố có thể kích hoạt vòng xoáy "call margin" trên TTCK Nổi bật

Cổ phiếu doanh nghiệp đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới "có biến"

Cổ phiếu doanh nghiệp đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới "có biến"

17:32 , 12/10/2026
Từ 20.000 đồng, nữ khách hàng lập kỷ lục trúng thưởng Vietlott gần 200 tỷ đồng

Từ 20.000 đồng, nữ khách hàng lập kỷ lục trúng thưởng Vietlott gần 200 tỷ đồng

17:31 , 12/10/2026
Công ty chứng khoán "vẽ" đường đi của VN-Index năm 2027, mục tiêu cao hơn hiện tại 220 điểm

Công ty chứng khoán "vẽ" đường đi của VN-Index năm 2027, mục tiêu cao hơn hiện tại 220 điểm

17:14 , 12/10/2026
Một cổ đông ngoại 'rời' ghế cổ đông lớn PNJ

Một cổ đông ngoại 'rời' ghế cổ đông lớn PNJ

17:13 , 12/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên