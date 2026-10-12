Cổ phiếu doanh nghiệp đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới "có biến"

Cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings bất ngờ đảo chiều tăng mạnh sau chuỗi ngày lao dốc. Kết phiên giao dịch 12/10, THD tăng hết biên độ 9,99% lên 98.000 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng trần thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức rất thấp khi chỉ có 4.400 cổ phiếu được sang tay trong cả phiên.

Trước đó, THD đã trải qua giai đoạn giảm giá mạnh, từ vùng trên 120.000 đồng/cổ phiếu cuối tháng 9 xuống còn 81.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 8/10. Dù đã phục hồi gần 20% sau hai phiên tăng trần, cổ phiếu vẫn còn cách khá xa vùng giá hồi tháng 8.

Diễn biến bất thường của THD thu hút sự chú ý trong bối cảnh Thaiholdings liên tiếp có những động thái đáng chú ý liên quan đến kế hoạch kinh doanh và hoạt động đầu tư.

Mới đây, Hội đồng quản trị Thaiholdings đã thông qua việc đăng ký mua thêm 78,32 triệu cổ phần phổ thông của CTCP Tập đoàn Thaigroup trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, tương đương 38,02% tổng lượng cổ phần được chào bán.

Hiện Thaiholdings đang nắm giữ 172,32 triệu cổ phần Thaigroup, tương ứng 48% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phần sở hữu sẽ tăng lên 250,64 triệu đơn vị, song tỷ lệ sở hữu dự kiến giảm xuống còn 44,36% do Thaigroup đồng thời mở rộng quy mô vốn.

Đây cũng là lần thứ hai trong năm nay Thaiholdings có kế hoạch gia tăng đầu tư vào Thaigroup. Trước đó, vào tháng 7/2026, doanh nghiệp đã thông qua việc mua thêm 52,32 triệu cổ phần, nâng lượng sở hữu từ 120 triệu lên 172,32 triệu đơn vị.

Trước động thái tăng đầu tư vào Thaigroup, Thaiholdings từng bất ngờ hủy kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 với lý do "Công ty thay đổi phương án và kế hoạch kinh doanh". Đồng thời, Thaiholdings cũng hủy danh sách cổ đông được chốt ngày 16/6/2026 để thực hiện quyền tham dự đại hội.

Trước đó, cuộc họp dự kiến được tổ chức trong quý 3/2026, với một trong những nội dung quan trọng là phương án tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, sau quyết định của Hội đồng quản trị, kế hoạch này đã không được đưa ra xem xét tại đại hội như dự kiến.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhóm doanh nghiệp này đang theo đuổi nhiều dự án bất động sản quy mô lớn. Trong đó, Thaigroup từng hé lộ kế hoạch phát triển tổ hợp dự án rộng hơn 1.000 ha tại Ninh Bình, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 128.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, Thaiholdings còn là một trong ba thành viên liên danh đề xuất xây dựng Hanoi Twin Towers 99 tại khu đất số 5–7 Đào Duy Anh, Hà Nội, cùng CTCP Du lịch Kim Liên và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, thành viên Tập đoàn Vingroup.

Theo phương án đề xuất gửi UBND TP Hà Nội hồi tháng 7/2026, dự án có diện tích khoảng 34.936 m², gồm hai tòa tháp 99 tầng nổi, 6 tầng hầm, chiều cao dự kiến khoảng 568 m. Tổng vốn đầu tư ước tính 3–3,5 tỷ USD. Nếu được chấp thuận và triển khai theo phương án này, công trình có thể vượt qua tháp đôi Petronas tại Malaysia để trở thành tổ hợp tháp đôi cao nhất thế giới.

Ngoài quy mô chiều cao, dự án còn đề xuất nhiều hạng mục đặc biệt như sân đỗ trực thăng trên cao, Sky Ballroom, vườn nhiệt đới trên cao và bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần 572 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 59% kế hoạch doanh thu và vượt khoảng 11% mục tiêu lợi nhuận cả năm.