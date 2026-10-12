Dragon Capital bị giả mạo

Mới đây, Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam đã đăng tải thông báo trên fanpage chính thức, cảnh báo nhà đầu tư về tình trạng mạo danh thương hiệu để thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi.

Theo Dragon Capital, thời gian gần đây, doanh nghiệp ghi nhận nhiều trường hợp đối tượng xấu sao chép hình ảnh, logo, giấy phép kinh doanh và các nội dung của công ty, hoặc sử dụng tên các quỹ do Dragon Capital quản lý để thiết lập fanpage, website giả mạo. Những trang này được tạo ra nhằm khiến nhà đầu tư nhầm tưởng đang tiếp cận các kênh thông tin chính thức của công ty quản lý quỹ.

Đáng chú ý, các đối tượng thường chủ động nhắn tin trực tiếp hoặc đăng tải bài viết mời gọi nhà đầu tư tham gia những hội nhóm trên các nền tảng như Viber, Zalo, Telegram và Facebook Messenger. Dưới danh nghĩa tư vấn đầu tư, cung cấp thông tin hoặc chia sẻ cơ hội trên thị trường, các đối tượng tìm cách tiếp cận nhà đầu tư để thực hiện hành vi lừa đảo và trục lợi.

Trước tình trạng trên, Dragon Capital khẳng định tuyệt đối không yêu cầu nhà đầu tư giao dịch hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hay bất kỳ tài khoản trung gian nào ngoài các tài khoản chính thức của quỹ tại ngân hàng giám sát. Danh sách tài khoản nhận tiền của các quỹ đã được công bố công khai trên website chính thức của công ty.

Đồng thời, Dragon Capital nhấn mạnh doanh nghiệp không yêu cầu nhà đầu tư kết bạn hoặc tham gia các nhóm trò chuyện trên Facebook, Zalo hay Telegram để nhận ưu đãi hoặc được tư vấn riêng. Đây là những dấu hiệu nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý khi tiếp nhận các lời mời đầu tư sử dụng danh nghĩa Dragon Capital.

Để tránh nhầm lẫn, công ty cũng công bố lại các kênh liên lạc chính thức, bao gồm website dragoncapital.com.vn, fanpage Dragon Capital Việt Nam, cộng đồng nhà đầu tư DCVFM và các tài khoản trên LinkedIn, YouTube, Zalo. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể sử dụng ứng dụng đầu tư DragonX hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 1800 1203 và email cskh@dragoncapital.com để xác minh thông tin.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, Dragon Capital khuyến cáo nhà đầu tư lập tức ngừng trao đổi, tương tác và không truy cập các đường dẫn lạ. Đặc biệt, không cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hay các thông tin đầu tư nhạy cảm cho bất kỳ cá nhân nào.

Nhà đầu tư cũng được khuyến nghị chụp màn hình, lưu lại lịch sử trò chuyện và thông báo cho Dragon Capital qua các kênh liên lạc chính thức để xác minh. Nếu đã phát sinh thiệt hại, nhà đầu tư cần trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.

Kết thúc thông báo, Dragon Capital gửi lời cảm ơn tới các nhà đầu tư đã đồng hành và tin tưởng công ty, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì cảnh giác trước những thủ đoạn giả mạo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.