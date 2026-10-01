Một “đại gia” tuyển người cùng bán rau, thu nhập có thể lên đến 30 triệu đồng

Theo thông báo trên trang Tuyển Dụng Bách Hóa Xanh, doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân sự tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội. Đợt tuyển dụng hướng đến những ứng viên mong muốn có công việc ổn định, thu nhập hấp dẫn và cơ hội phát triển lâu dài trong lĩnh vực bán lẻ.

Ba nhóm vị trí tuyển dụng, thu nhập cao nhất 30 triệu đồng/tháng. Trong đó, chuỗi siêu thị thực phẩm thuộc Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) của “đại gia” bán lẻ Nguyễn Đức Tài đưa ra mức thu nhập khác nhau tùy theo vị trí ứng tuyển.

Cụ thể, nhân viên siêu thị có mức thu nhập từ 9–14 triệu đồng/tháng. Đây là vị trí phù hợp với những người muốn làm việc trực tiếp tại cửa hàng bán lẻ, tham gia các hoạt động vận hành siêu thị và phục vụ khách hàng.

Trong khi đó, vị trí quản lý siêu thị có mức thu nhập từ 15–30 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập tối đa được công bố lên tới 30 triệu đồng/tháng, đây là nhóm vị trí có mức đãi ngộ cao nhất trong đợt tuyển dụng lần này. Tuy nhiên, thông báo chưa nêu cụ thể yêu cầu về kinh nghiệm, trình độ hoặc cơ chế tính thu nhập đối với từng cấp quản lý.

Ngoài hai vị trí làm việc toàn thời gian, doanh nghiệp còn tuyển cộng tác viên với mức thu nhập từ 31.000–35.000 đồng/giờ. Hình thức này có thể phù hợp với những người có nhu cầu làm việc linh hoạt, tùy thuộc vào lịch làm việc và điều kiện tuyển dụng thực tế.

Tuyển người đang là nhu cầu cấp thiết với Bách Hóa Xanh khi chuỗi siêu thị thực phẩm này đang ồ ạt mở rộng hệ thống. Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, chuỗi siêu thị thực phẩm này hiện có đến 4.050 cửa hàng, tăng gần 1.500 điểm bán so với đầu năm 2026. Con số này giúp Bách Hóa Xanh vượt xa kế hoạch ban đầu.

Vừa đẩy nhanh tốc độ tăng số lượng điểm bán vừa duy trì khả năng sinh lời ở những cửa hàng mới, Bách Hóa Xanh cho thấy tốc độ tăng trưởng vượt trội. Doanh thu 8 tháng đạt khoảng 40.100 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ hai ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Tính riêng trong tháng 8, Bách Hóa Xanh ghi nhận khoảng 6.200 tỷ đồng doanh thu, tăng 55% so với cùng kỳ và cao hơn 11% so với tháng trước. Đây là mức doanh thu cao kỷ lục trong một tháng kể từ khi chuỗi đi vào hoạt động. Bình quân mỗi ngày trong tháng vừa qua, chuỗi siêu thị thực phẩm này tạo ra 200 tỷ đồng doanh thu.