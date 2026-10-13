Ai đã mua hơn 600 triệu cổ phiếu PNJ giữa lúc thị giá lao dốc gần 70%?

Theo báo cáo chuyên đề mới công bố của Chứng khoán Vietcap, từ ngày 3/7 đến ngày 9/10/2026, tổng khối lượng khớp lệnh cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đạt tới 602,6 triệu đơn vị, tương đương 118% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Đây là con số đáng chú ý khi PNJ hiện có khoảng 511,7 triệu cổ phiếu lưu hành. Trong cùng giai đoạn, thị giá PNJ giảm tới khoảng 70% so với mức đóng cửa ngày 2/7.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trong nước chiếm phần lớn hoạt động giao dịch với 425,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương 71% tổng khối lượng. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch 177 triệu cổ phiếu, chiếm 29%.

Thanh khoản PNJ liên tục ghi nhận những phiên đột biến với hàng chục triệu cổ phiếu được sang tay. Riêng phiên 2/10, khối lượng khớp lệnh lên tới 77,3 triệu cổ phiếu, trong đó giao dịch của khối ngoại chiếm 40,7%. Đến phiên 7/10, thị trường tiếp tục chứng kiến 51,9 triệu cổ phiếu PNJ được khớp lệnh, với tỷ trọng của nhà đầu tư nước ngoài đạt 36,3%.

Diễn biến của cổ phiếu PNJ diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt nhiều áp lực về hoạt động kinh doanh. Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức ngày 21/10, PNJ đề xuất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2026 từ mức lãi 3.409 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng, chủ yếu do khoản dự phòng mua lại sản phẩm trong tương lai lên tới 7.071 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Vietcap nhận định ngay cả khi chưa tính khoản dự phòng này, hoạt động kinh doanh của PNJ cũng có dấu hiệu suy yếu. Kế hoạch lợi nhuận trước dự phòng giảm 2.608 tỷ đồng xuống còn 801 tỷ đồng, hàm ý doanh nghiệp có thể lỗ khoảng 749 tỷ đồng trong nửa cuối năm trước khi tính dự phòng mua lại trong tương lai.

Thực tế, kết quả kinh doanh sơ bộ 8 tháng đầu năm cho thấy PNJ ghi nhận doanh thu thuần 31.404 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 668 tỷ đồng, giảm 54%. Riêng hai tháng 7–8, doanh nghiệp lỗ ròng 61 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 325 tỷ đồng. Vietcap cho rằng nhu cầu mua sắm thực tế còn yếu khi doanh thu bán lẻ giai đoạn này giảm 2%, dù đã bao gồm các giao dịch đổi sản phẩm.

Trước những diễn biến này, Vietcap cảnh báo rủi ro điều chỉnh giảm khoảng 24% tổng dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ giai đoạn 2026–2032, chưa tính khoản dự phòng bổ sung. Nếu tính cả kịch bản ghi nhận 50–100% khoản dự phòng 6.250 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2026, mức giảm tiềm năng có thể lên tới 39–54% so với dự báo hiện tại.

Bên cạnh đó, Vietcap ước tính giá trị sổ sách của PNJ vào cuối năm 2026 có thể giảm xuống còn 12.619 đồng/cổ phiếu nếu ghi nhận toàn bộ khoản dự phòng nói trên. Trường hợp chỉ ghi nhận 50%, giá trị sổ sách dự kiến đạt 18.726 đồng/cổ phiếu.

Vietcap hiện đang rà soát lại dự báo lợi nhuận và giá mục tiêu đối với PNJ, đồng thời lưu ý các kịch bản trên mới là phân tích sơ bộ, chưa phải dự báo chính thức được điều chỉnh.