Một tín hiệu "lạ" đang diễn ra trên thị trường vàng

Theo báo cáo ETF hàng tháng mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng trên toàn cầu đã hút thêm 67,3 tấn vàng trong tháng 9, tương đương gần 10 tỷ USD.

Diễn biến mạnh trong tháng cuối quý đã đưa tổng dòng vốn chảy vào ETF vàng trong quý 3 lên mức kỷ lục 31 tỷ USD. Tổng tài sản quản lý của các quỹ ETF vàng toàn cầu tăng 9% trong quý, trong khi lượng vàng nắm giữ tăng thêm 211 tấn.

Theo WGC, Mỹ là thị trường đóng góp lớn nhất vào dòng vốn quý 3, trong khi các quỹ niêm yết tại Anh cũng ghi nhận mức tăng đặc biệt mạnh. Anh có quý tăng trưởng tốt nhất từ trước tới nay, qua đó giúp châu Âu thiết lập kỷ lục mới ở cấp khu vực.

Điểm "lạ" nằm ở chỗ dòng tiền vẫn đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng ngay cả khi Fed tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu và đồng USD cùng đi lên – những yếu tố vốn thường gây sức ép lên giá vàng.

Bắc Mỹ đảo chiều mạnh sau nửa đầu năm bị rút vốn

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là sự trở lại của dòng tiền tại Bắc Mỹ. Các quỹ ETF vàng trong khu vực ghi nhận quý hút vốn đầu tiên của năm 2026, đảo chiều sau giai đoạn bị rút vốn đáng kể trong nửa đầu năm.

Riêng quý 3, các quỹ niêm yết tại Bắc Mỹ thu hút 11,7 tỷ USD, tương đương 81,3 tấn vàng. Nhờ kết quả này, dòng vốn lũy kế từ đầu năm đã quay trở lại trạng thái dương, đạt khoảng 4,1 tỷ USD, tương đương 20,7 tấn vàng.

Chỉ riêng tháng 9, khu vực này hút gần 4 tỷ USD, tương đương 27,7 tấn vàng. Trong đó, các quỹ tại Mỹ chiếm gần như toàn bộ nhu cầu, với khoảng 3,8 tỷ USD vốn vào; Canada đóng góp thêm 206 triệu USD.

Điều đáng chú ý là dòng tiền này xuất hiện trong bối cảnh không thuận lợi đối với vàng. Trong tháng, Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và tiếp tục để ngỏ khả năng thắt chặt thêm, qua đó đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD lên cao.

Theo WGC, những yếu tố này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng và gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, lạm phát dai dẳng, giá năng lượng cao, lo ngại về định giá cổ phiếu - đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo - cùng biến động trên thị trường trái phiếu có thể đã củng cố vai trò của vàng như một công cụ đa dạng hóa danh mục.

Dòng vốn tiếp tục chảy vào ngay cả khi giá vàng điều chỉnh cũng cho thấy một bộ phận nhà đầu tư coi những nhịp giảm là cơ hội để xây dựng hoặc duy trì vị thế dài hạn, thay vì giảm mức độ tiếp xúc với kim loại quý.

Dòng tiền vào vàng lan rộng từ châu Âu đến châu Á

Tại châu Âu, các quỹ ETF vàng hút thêm 21,7 tấn, tương đương khoảng 3,6 tỷ USD trong tháng 9.

WGC cho biết Anh là thị trường đóng góp lớn nhất cho khu vực. Các quỹ niêm yết tại đây ghi nhận dòng vốn vào trong 12 trên tổng số 13 tuần tính đến ngày 25/9, chuỗi ổn định nhất kể từ năm 2022.

Theo WGC, diễn biến này cho thấy nhu cầu đối với vàng mang tính bền vững hơn là phản ứng nhất thời trước một sự kiện cụ thể. Việc dòng vốn tăng đồng thời với chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ mở rộng cũng có thể phản ánh lo ngại về lạm phát, tính bền vững tài khóa và rủi ro trên thị trường trái phiếu chính phủ.

Trong khi đó, châu Á tiếp tục duy trì vai trò là một trong những trụ cột của nhu cầu ETF vàng trong năm 2026, với tháng hút vốn thứ ba liên tiếp.

Trung Quốc dẫn đầu khu vực, trong khi Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore cũng đồng loạt ghi nhận dòng vốn vào. WGC cho rằng tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán suy yếu trở lại và lợi suất trái phiếu chính phủ giảm đã hỗ trợ sức hấp dẫn tương đối của vàng.

Tại Ấn Độ, dòng tiền vào ETF vàng có thể được hỗ trợ bởi nhịp điều chỉnh của thị trường chứng khoán trong nước, hoạt động mua vào khi giá giảm và nhu cầu đa dạng hóa danh mục ngày càng tăng.

Lợi suất trái phiếu vẫn là biến số lớn nhất

Nhìn về thời gian tới, WGC cho rằng lợi suất trái phiếu sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với thị trường vàng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì trên mức 5%, dù thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng này là khá thấp.

Theo WGC, dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây không còn củng cố mạnh cho kịch bản một đợt nâng lãi suất sắp xảy ra. Thị trường cũng đã giảm kỳ vọng thắt chặt không chỉ đối với Fed mà cả Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Tuy nhiên, nếu lợi suất trái phiếu vẫn neo cao dù kỳ vọng chính sách tiền tệ đã bớt cứng rắn, điều đó cho thấy nhà đầu tư có thể đang tập trung nhiều hơn vào các rủi ro tài khóa và phần bù kỳ hạn, thay vì chỉ nhìn vào lãi suất điều hành ngắn hạn. Theo WGC, đây có thể tiếp tục là yếu tố hỗ trợ nhu cầu vàng trong thời gian tới.