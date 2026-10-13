Tỷ phú Bill Gates liên tục bán cổ phiếu Việt Nam

Gates Foundation Trust, quỹ tín thác đầu tư gắn với tỷ phú Bill Gates tiếp tục có động thái giảm sở hữu cổ phiếu Việt Nam.

Theo công bố thông tin, ngày 2/10/2026, Gates Foundation Trust bán 100.000 cổ phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG), giảm lượng nắm giữ từ 350.000 xuống còn 250.000 đơn vị, tương ứng 0,1942% vốn điều lệ. Cùng phiên, Norges Bank cũng bán 100.000 cổ phiếu, khiến tổng sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan giảm xuống dưới ngưỡng 5% và không còn là cổ đông lớn tại TNG.

Đáng chú ý, hồi đầu tháng 6, Gates Foundation Trust từng nắm giữ 750.000 cổ phiếu TNG. Như vậy, chỉ sau khoảng bốn tháng, lượng cổ phiếu quỹ sở hữu tại doanh nghiệp dệt may này đã giảm 500.000 đơn vị, tương đương hai phần ba.

Đây không phải lần đầu tổ chức đầu tư gắn với tỷ phú Bill Gates bán cổ phiếu Việt Nam trong năm nay. Trước đó, giữa tháng 7, Gates Foundation Trust đã thoái toàn bộ số cổ phiếu còn nắm giữ tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ).

Cụ thể, trong phiên 16/7, quỹ bán hết 112.893 cổ phiếu PNJ, đưa tỷ lệ sở hữu về 0%. Giao dịch diễn ra cùng thời điểm nhóm nhà đầu tư liên quan Dragon Capital bán ròng hơn 2,5 triệu cổ phiếu PNJ, qua đó giảm sở hữu xuống dưới ngưỡng 5% và không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp trang sức.

Đáng chú ý, hồi tháng 2/2026, Gates Foundation Trust từng mua thêm 80.000 cổ phiếu PNJ khi nhóm nhà đầu tư liên quan Dragon Capital gia tăng sở hữu để trở thành cổ đông lớn. Tuy nhiên, đến tháng 7, quỹ đã rút toàn bộ số cổ phiếu còn nắm giữ khỏi doanh nghiệp này.

Trước đó, Gates Foundation Trust cũng liên tiếp giảm sở hữu tại các doanh nghiệp bất động sản. Ngày 14/7, quỹ bán 100.000 cổ phiếu DXG của Bluemarq Group, qua đó cùng các nhà đầu tư liên quan đưa tỷ lệ sở hữu của cả nhóm xuống dưới 5%. Hồi tháng 5, quỹ bán 70.000 cổ phiếu TCH của Tài chính Hoàng Huy, giảm lượng nắm giữ xuống còn 487.079 đơn vị.

Theo báo cáo thay đổi sở hữu được doanh nghiệp công bố hồi tháng 2, Gates Foundation Trust bán 100.000 cổ phiếu KDH của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, giảm lượng nắm giữ từ hơn 1 triệu xuống còn 901.070 đơn vị.

Gates Foundation Trust là tổ chức quản lý khối tài sản đầu tư phục vụ hoạt động của Gates Foundation, quỹ từ thiện do tỷ phú Bill Gates và bà Melinda French Gates đồng sáng lập.



Bill Gates hiện là người được ủy thác quản lý (trustee) của Gates Foundation Trust. Trong khi đó, danh mục đầu tư được quản lý bởi Cascade Asset Management Company với đội ngũ quản lý đầu tư độc lập, không trực thuộc bộ máy hoạt động từ thiện của Gates Foundation.

Tại Việt Nam, Gates Foundation Trust xuất hiện trong các báo cáo sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan cùng nhiều tổ chức đầu tư thuộc nhóm Dragon Capital. Tuy nhiên, Gates Foundation Trust là một pháp nhân riêng biệt và cần phân biệt giao dịch do chính quỹ thực hiện với hoạt động mua bán của những thành viên khác trong nhóm.