Công ty chứng khoán đầu tiên công bố BCTC quý 3/2026: Lợi nhuận tăng đột biến gần 400%

CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026, trở thành công ty chứng khoán đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh quý 3 năm nay.

Theo báo cáo, trong quý 3/2026, HVS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng gần 77% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2 tỷ đồng, tăng 264% so với quý 3/2025, lợi nhuận sau thuế cũng đạt hơn 2 tỷ đồng, tăng đột biến 387% so với mức 439 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm, nguồn thu của HVS gần như hoàn toàn đến từ lãi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, hoạt động môi giới chứng khoán đóng góp không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động của HVS ghi nhận gần 478 triệu đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý công ty chứng khoán cũng tăng 37%, lên hơn 2,54 tỷ đồng. Dù các khoản chi phí gia tăng, đà tăng trưởng mạnh của doanh thu vẫn giúp lợi nhuận quý 3 cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 , doanh thu hoạt động của HVS đạt gần 14 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt hơn 13,6 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Sau khi trừ chi phí, HVS báo lãi trước thuế hơn 5,2 tỷ đồng, tăng 238% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 4,7 tỷ đồng, tăng khoảng 240%.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của HVS đạt hơn 267 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 262,5 tỷ đồng đầu năm.

Danh mục tài sản tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) của công ty có giá trị 240,2 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận khoản mục này. Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ hơn 251 tỷ đồng xuống còn khoảng 11 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của HVS tại cuối quý 3 đạt hơn 266 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức 300 tỷ đồng. Dù lợi nhuận 9 tháng tăng mạnh, công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế khoảng 34 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9/2026.