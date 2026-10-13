Một doanh nghiệp báo lãi gấp 6 lần cùng kỳ, cổ phiếu "bốc đầu"

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 mới công bố, CTCP Cao su Tân Biên (mã: RTB) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 184 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn, ở mức 163 tỷ đồng, tăng khoảng 7,6% so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt gần 21 tỷ đồng, tăng hơn 79% so với mức 12 tỷ đồng của quý 3/2025.

Biến động đáng chú ý nhất trong kỳ đến từ doanh thu hoạt động tài chính khi tăng vọt lên gần 108 tỷ đồng, gấp gần 18 lần cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm còn khoảng 620 triệu đồng, từ mức gần 2 tỷ đồng cùng kỳ.

Chi phí bán hàng cũng giảm mạnh xuống khoảng 204 triệu đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 13% lên hơn 5 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý 3 Cao su Tân Biên (RTB).

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt hơn 120 tỷ đồng, gấp khoảng 5,7 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 121 tỷ đồng, cao gấp hơn 6,5 lần mức 19 tỷ đồng của quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Cao su Tân Biên ghi nhận doanh thu thuần gần 436 tỷ đồng, tăng khoảng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 290 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với mức 218 tỷ đồng của 9 tháng năm trước.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 349 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, Cao su Tân Biên đã thực hiện được khoảng 83% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo văn bản giải trình, lợi nhuận sau thuế của RTB tăng nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái do trong quý 3/2026, giá bán bình quân mặt hàng cao su tăng hơn 15 triệu đồng/tấn, giá vốn tăng hơn 11 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ làm doanh thu tăng 21 tỷ đồng, nhờ đó lợi nhuận tăng hơn 9 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng mạnh nhờ khoản cổ tức gần 104 tỷ đồng từ công ty con.

Sau khi công bố BCTC quý 3, ngay trong phiên sáng 13/10, cổ phiếu RTB bật tăng tích cực lên 25.200 đồng/cp, tương ứng cao hơn 5% so với phiên trước. Vốn hóa thị trường đạt khoảng 2.200 tỷ đồng.



