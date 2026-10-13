Phiên 13/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 500 tỷ đồng, "xả" mạnh một mã Bluechips

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch ảm đạm trong phiên 13/10 khi lực cầu suy yếu. Giá trị khớp lệnh chỉ đạt vỏn vẹn 10.947 tỷ đồng. Khối ngoại cũng là điểm trừ khi bán ròng ﻿468 tỷ đồng trên toàn thị trường, cụ thể:

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 434 tỷ đồng

Ở chiều mua ròng, HDB dẫn đầu với giá trị khoảng 44 tỷ đồng. Theo sau là PNJ gần 33 tỷ đồng, VHM khoảng 20 tỷ đồng, BSR hơn 17 tỷ đồng và DGW gần 15 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khoảng 107 tỷ đồng. GMD đứng thứ hai với gần 45 tỷ đồng, tiếp đến là MSB khoảng 42 tỷ đồng, VPB gần 38 tỷ đồng và TCB khoảng 35 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 24 tỷ đồng

Chiều mua, MBS được mua ròng mạnh nhất với khoảng 2 tỷ đồng, theo sau là SHS khoảng 1,7 tỷ đồng, HUT khoảng 0,6 tỷ đồng và NVB khoảng 0,1 tỷ đồng.

Chiều bán ròng, PVS dẫn đầu với khoảng 13,5 tỷ đồng, tiếp đến là IDC gần 11 tỷ đồng. TNG bị bán ròng khoảng 1,8 tỷ đồng, trong khi VC3 và CEO cùng quanh 0,7 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 10 tỷ đồng

Chiều mua, ACV dẫn đầu chiều mua ròng với khoảng 0,7 tỷ đồng. F88 và PHP cùng được mua ròng khoảng 0,2 tỷ đồng, trong khi các mã còn lại ghi nhận giá trị không đáng kể.

Ở chiều bán ròng, VEA đứng đầu với khoảng 6,3 tỷ đồng, tiếp đến là ABI khoảng 2,6 tỷ đồng, QNS gần 1,7 tỷ đồng, GCF khoảng 0,9 tỷ đồng và OIL khoảng 0,1 tỷ đồng.