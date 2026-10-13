Cựu Chủ tịch chuỗi bệnh viện có tiếng bán sạch cổ phiếu khi thị giá rơi xuống đáy

CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (HoSE: TNH) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Tuyên, Thành viên HĐQT kiêm cựu Chủ tịch doanh nghiệp. Theo đó, từ ngày 11/9 đến 8/10/2026, ông Tuyên đã bán thành công toàn bộ hơn 5,31 triệu cổ phiếu TNH, tương đương 3,2% vốn điều lệ, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Tuyên giảm xuống 0%, chính thức không còn trực tiếp nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp sau nhiều năm gắn bó.

Đáng chú ý, ông Hoàng Tuyên từng sở hữu gần 10% vốn TNH vào đầu năm 2024. Trong năm này, ông đã tặng tổng cộng 3 triệu cổ phiếu cho hai người con là bà Hoàng Anh và ông Hoàng Tùng, mỗi người 1,5 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, cả hai sau đó đều bán hết số cổ phiếu được tặng.

Đến tháng 8/2025, ông Tuyên tiếp tục bán 5 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 3,2% và không còn là cổ đông lớn. Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng, lượng cổ phiếu ông nắm giữ tăng lên hơn 5,31 triệu đơn vị trước khi được bán hết trong đợt giao dịch vừa qua.

Như vậy, từ vị thế cổ đông từng nắm gần 10% vốn, ông Hoàng Tuyên đã lần lượt thu hẹp và thoái toàn bộ cổ phần tại TNH.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu TNH chịu áp lực bán mạnh trên thị trường. Từ vùng giá khoảng 8.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 9, thị giá mã này có thời điểm giảm xuống 5.660 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ khi niêm yết trên HoSE. Dù đã hồi phục đôi chút song cổ phiếu này vẫn neo ở vùng 6.560 đồng/cp.

Ông Hoàng Tuyên sinh năm 1965, có chuyên môn bác sĩ đa khoa và từng công tác trong hệ thống bảo hiểm xã hội. Ông giữ chức Chủ tịch HĐQT TNH từ năm 2013, gắn bó với quá trình phát triển chuỗi bệnh viện cũng như việc đưa cổ phiếu TNH lên sàn chứng khoán.

Đến tháng 4/2026, sau khoảng 13 năm giữ ghế Chủ tịch, ông Tuyên rời vị trí này nhưng tiếp tục tham gia HĐQT với tư cách thành viên. Bà Nguyễn Thị Thùy Giang được bầu thay thế. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, vào tháng 9/2026, TNH tiếp tục thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Lê Xuân Tân được bầu làm Chủ tịch HĐQT, còn bà Giang chuyển sang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Cùng với những biến động nhân sự, TNH đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026. Doanh nghiệp đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 9/10, dự kiến tổ chức đại hội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Nội dung đáng chú ý là phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ công ty.

Về hoạt động kinh doanh, TNH đang đối mặt không ít khó khăn trong quá trình mở rộng mạng lưới bệnh viện. Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 276 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 3 tỷ đồng, giảm 36% do giá vốn tăng mạnh.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 34% lên gần 29 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay liên quan đến các dự án Bệnh viện TNH Việt Yên và Bệnh viện TNH Lạng Sơn. Cùng với sự gia tăng của chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, TNH ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 71 tỷ đồng trong nửa đầu năm, cao hơn mức lỗ khoảng 54 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, TNH đặt mục tiêu doanh thu hơn 836 tỷ đồng, tăng khoảng 64% so với kết quả thực hiện năm 2025. Dù kỳ vọng doanh thu tăng mạnh, doanh nghiệp vẫn lên kế hoạch lỗ sau thuế khoảng 51 tỷ đồng.